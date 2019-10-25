В Таловой на месте старого кинотеатра появится Дом культуры

В минувшую среду, 23 октября, губернатор Александр Гусев посетил Таловский район. Помимо ДК он побывал на стадионе, сельхозпредприятии и в мараловом комплексе, а также провел совещание по социально-экономическому развитию муниципалитета.

ОБЪЕКТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВОСТРЕБОВАННЫМИ

В 2016 году в Таловой построили футбольное поле с искусственным покрытием. Подразумевалось, что это только первый этап. На втором к полю должны добавить беговые дорожки и сектора для метания копья, диска и толкания ядра с сопутствующей инфраструктурой для спортсменов и трибунами для зрителей. Цена вопроса - 60 млн рублей.

В Таловой губернатору представили проект строительства второй очереди стадиона.

Директор таловской ДЮСШ и ее структурного подразделения ФОК «Молодежный» Сергей Чибисов рассказал, что в его школе занимаются 680 детей. Среди них большие успехи показывают футболисты и метатели - в прошлом году воспитанник ДЮСШ победил в спартакиаде молодежи. Также здесь преподают самбо, баскетбол, волейбол, легкую атлетику.

- До строительства поля тут вообще была земляная поляна, на которой ребята играли в футбол, и навес для зрителей. С таким полем мы не могли проводить матчевые встречи даже районного масштаба. Надеемся, что нам выделят деньги на дальнейшие работы. По их завершении на поле можно будет устраивать соревнования не только областного, но и всероссийского уровня, - рассказал Сергей Чибисов.

Он попросил главу региона выделить средства на вторую очередь. Александр Гусев пообещал решить вопрос уже в следующем году.

Кроме того, глава региона дал добро на строительство в Таловой районного ДК. Его возведут на месте старенького кинотеатра «Октябрь» 1958 года. В нем все еще продолжают показывать кино. Между сеансами в зале проводят концерты, в соседних помещениях занимаются творческие коллективы. Тем, кто пришел на фильм, везет больше: мест на всех хватает. А вот концерты многие вынуждены смотреть, стоя в проходе: небольшой зал не вмещает всех зрителей. Артистам тоже несладко: кулис в кинотеатре нет, поэтому певцы и танцоры заходят прямо с улицы через дверь.

И тут Александр Гусев спросил у местных чиновников от культуры: не получится ли так, что ДК построим, а пользоваться им будет некому? Губернатора заверили: в муниципалитете большая потребность в современном учреждении. Здесь много творческих коллективов, кружков, поэтому Дом культуры точно пустовать не будет.

По словам Александра Гусева, новый ДК построят на месте старого кинотеатра. В нем будет большой зрительный зал почти на тысячу мест, бильярдная, кружковые комнаты и многое другое.

НЕЛЬЗЯ МИРИТЬСЯ С НИЗКИМИ ЗАРПЛАТАМИ

Также в Таловой губернатор провел совещание по социально-экономическому развитию территории. Александр Гусев сразу предупредил, что хвалить район не будет по причине непродуктивности такого подхода. Однако местных чиновников серьезно никто не ругал, а где-то даже отметили их успехи.

Как доложил первый заместитель руководителя областного департамента экономического развития Игорь Кумицкий, район держит неплохие темпы по производству сельхозпродукции. На его территории процветает свиноводство, а вот объемы молока и КРС падают. Благодаря работе крупного свинокомплекса среднюю зарплату удалось поднять до 26 тысяч рублей (чуть ниже, чем в процветающем Бобровском районе), а вот в самой Таловой она составляет 22 тысячи. В то же время 24 предприятия недоплачивают своим работникам: уровень зарплат на них ниже, чем в среднем по отрасли.

- Нельзя мириться с тем, что в «Агротех-Гаранте» зарплата 35 тысяч рублей, а на другом предприятии - 20, хотя производят там похожие продукты. Задача районных властей - вести целенаправленную политику давления на тех руководителей, на чьих предприятиях заработная плата ниже среднеотраслевой. Мы должны увеличить зарплаты на 10%, - заявил губернатор.

Александр Гусев призвал активнее включать жителей в работу ТОСов и отметил, что это «полезная вещь для налаживания общения людей друг с другом и властью».

Район на хорошем счету по росту собственных доходов. В связи с этим местные чиновники попросили губернатора оставлять их часть районному бюджету. Губернатор пообещал внедрить такую практику, но заявил, что вначале эти средства огромными не будут.

Кроме того, в районе реализуется три нацпроекта. В рамках «Экологии» строят водоснабжение в селе Новотроицкое, «Образования» - оснащают школы оборудованием, «Демографии» - идет строительство спортплощадок. Но есть и одна большая проблема, связанная с последним нацпроектом. Речь идет о низкой рождаемости и нехватке населения трудоспособного возраста.

«ЛЕКАРСТВО» ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ

Также в рамках поездки губернатор посетил площадку компании «Агротех-Гарант Славянский» в поселке Новотроицкий. Раньше здесь был крупный свиноводческий комплекс. Инвестор планирует завершить переоборудование помещений под содержание коров молочной породы и молодняка. Когда все работы завершатся, в коровники выпустят 500 голов дойного стада, 190 телок старше года, 200 - до года и 70 нетелей.

Маралы - родственники благородных оленей.

А недавно в соседнем селе Верхняя Тишанка появились маралы. Пока их 200 голов. Парнокопытных, родственников благородных оленей, привез сюда с Алтая частный инвестор. Помимо того что маралы красивы, это очень полезные животные. Их рога, панты, используют как активную биологическую добавку для укрепления организма, ванны из настоя пантов помогают при дерматологических проблемах, болезнях опорно-двигательного аппарата. Воспользоваться пантовыми продуктами - пантокрином и пантогематогеном - может каждый желающий: на территории есть гостиница, оздоровительный центр, кафе.

Александр Гусев посетил мараловый комплекс, который находится в селе Верхняя Тишанка.

- Идея такого туристического оздоровительного комплекса очень правильная, инвестором сюда вложены большие средства. Здесь будут развивать экотуризм, оздоровительные услуги. Но, наверное, надолго человека тут занять сложно, ведь задача - предоставлять комплексную туристическую услугу. Мы должны найти варианты, чтобы турист приехал сюда, поселился в гостинице на несколько дней и имел при этом возможность увидеть другие интересные объекты в окрестностях, соседних районах. Нужно уходить от традиционных подходов формирования туристических маршрутов. Просто смотреть на красивое здание уже не всем интересно, а вот посетить уникальные уголки природы или узнать о легенде того или иного объекта - вот это здорово, - отметил глава региона.