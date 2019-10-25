Химию - в жизнь!

В городе Россошь стало больше профессиональных химиков: местный техникум, вошедший в программу переобучения людей в возрасте «50+», закончил обучение парвой группы по компетенции «лабораторно-химический анализ». Теперь бывшие учителя и строители могут попробовать силы в новой для себя сфере деятельности.

Ирина Малиенко узнала о программе переобучения в Россошанском химико-механическом техникуме из объявления в районной газете. И пришлось это кстати: давно искала работу.

- Я по образованию педагог, - рассказала Ирина Борисовна в интервью «КП», - но по специальности устроиться не получилось. Была библиотекарем, потом ушла к частнику – в торговую сферу. Недавно он меня уволил. Конечно, пыталась найти новое занятие. Хотела устроиться на наше молочное предприятие, им как раз требовался лаборант. Но мне сказали, что образование учителя физики не подходит- необходимо знание химии. Говорят, если пройдете обучение, то сможете устроиться к нам.

Поэтому, увидев объявление техникума о наборе на специальность «лабораторно-химический анализ» людей старшего возраста, долго не раздумывала и подала документы.

В группе учились инженеры, строители, бухгалтеры, учителя и грузчики... Курс занятий три недели - в буднии по шесть-восемь часов в день. Особый упор, в соответствии с международными стандартами WorldSkills, - на практические занятия.

- В начале, конечно, переживала, - говорит Ирина. - Смогу ли аккуратно проводить анализ? Получится ли работать с приборами? Как буду проводить расчеты по формулам? Ведь со школы многое забылось. По ходу обучения страхи проходили.

В желании получить новую профессию ее поддержали все родные и знакомые.

- Близкие хотели, чтобы я вновь устроилась на работу и перестала сидеть дома. Для меня же это стало возможностью уделить внимание себе. Ведь дети разъехались, и времени для саморазвития стало намного больше.

На днях наша героиня вместе с одногруппниками сдала демонстрационный экзамен и получила свидетельство о профобучении. Кроме того, слушателям вручили скиллс-паспорт - новый документ, уже признанный работодателями страны. Ирина Малиенко уверенна, что скоро выйдет на новую работу.

С середины августа, техникум выпустил три группы предпенсионеров по направлениям «облицовка плиткой», «малярно-декоративные работы» и «лабораторно-химический анализ». С 1 ноября в учебном заведении начнутся занятия по компетенции «кирпичная кладка».

- Мы активно размещаем объявления о наборе слушателей и на нашем сайте, и в социальных сетях, и в газете, - рассказала нам заместитель директора техникума по учебной работе Елена Ермакова. - Люди стали активнее откликаться. К тому же, наши выпускники тоже рассказывают знакомым о возможности бесплатного переобучения. Желающих становится все больше.

К СВЕДЕНИЮ

Желающие пройти переобучение нужно зарегистрироваться на сайте 50plus.worldskills.ru и ввести личные данные, чтобы подтвердить право на бесплатное переобучение. На сайте представлены 122 компетенции. В 2019 году освоить новую специальность могут те, кому осталось 5 и менее лет до пенсии – в 2019 году это женщины 51-55 лет, мужчины 56-60 лет и те, у кого есть право на досрочную пенсию

Программа переобучения людей старшего возраста проходит во всех регионах России. Она разработана WorldSkills Russia по заказу Министерством труда.

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Материал подготовлен в рамках реализации национального проекта «Демография».