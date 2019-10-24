В Воронеже открылся межрегиональный форум-выставка «Строительство и ЖКХ»

В Воронеже стартовал 46-й межрегиональный форум-выставка «Строительство и ЖКХ». Торжественное открытие мероприятия состоялось 24 октября на площадке культурного центра «Спартак». В мероприятии приняли участие представители органов исполнительной власти и законодательных собраний Белгородской, Липецкой областей. А в деловой программе на 13 площадках форума участвуют 103 эксперта больше чем из десяти субъектов России.

Перед началом форума мэр города Вадим Кстенин вместе с застройщиками, риэлторами, проектировщиками и производителями строительных материалов провел бизнес-завтрак, на котором обсуждались насущные проблемы развития города.

- Безусловно, такие встречи важны. На них есть возможность транслировать самые острые и насущные проблемы и вопросы. Например, активно обсуждалась тема развития застроенных территорий, комплексного и устойчивого развития нашего региона, а также реализация важных вопросов, которые отмечены в стратегии экономического развития города и области, - отметил Вадим Кстенин.

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Кроме того, на встрече был поднят вопрос о прекращении установки кондиционеров на стенах жилых домов. В мэрии планируют уже в ближайшее время изучить лучшие практики, ввести административный регламент и начать бороться с этим.

С открытием форума гостей и участников поздравил заместитель председателя правительства Воронежской области Сергей Честикин. Он выразил благодарность организаторам и участникам мероприятия. И отметил, что событие является очень важным для всех регионов.

- Развитие территории в рыночных условиях во многом зависит от политической и экономической ситуации в стране, а вот развитие городов, застроенных территорий зависит от нас с вами, и нашего взаимодействия. Правительством РФ перед регионами поставлены очень серьезные задачи. Это в первую очередь увеличение объемов строительства, создание новой качественной городской среды. Эффективность их выполнения зависит от планомерного и правильного развития как строительной отрасли, так и системы ЖКХ. Сегодня на площадках форума у нас есть возможность обменяться мнениями и о том опыте, который наработан на наших территориях, - отметил Сергей Честикин.

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Мэр Воронежа Вадим Кстенин добавил, что форум стал уже традиционным. что подчёркивает актуальность и значимость мероприятия для города и региона.

- В этом году мы обсудим массу интересных вещей. Особенно в сфере ЖКХ. Прошло уже несколько лет с тех пор, как начали развиваться новые механизмы. Но раньше мы только говорили об этом, а теперь появились практики. И опытом в этих практиках важно делиться. Ведь сейчас на первый план выходят частные инвестиции. Залог успеха региона зависит от эффективности работы в этом направлении. Поэтому искренне раз, что вы все приехали в наш город, - сказал мэр.

В этом году на двухдневном форуме в рамках деловой площадки будут обсуждаться стратегии развития городов и агломераций, единая цифровая карта города, реализованные практики использования больших данных, кадастровая оценка недвижимости и ее влияние на инвестиции в строительный сектор, опыт реализованных концессионных проектов в городах Черноземья, новые технологии и материалы в жилищном строительстве, управление потоками общественного транспорта, платные парковки, безопасность и многие другие важные для регионов темы.