Воронежцы старшего поколения приняли участие в уникальном культурно-просветительском проекте

Он стал завершающим мероприятием проекта «Просвещен – значит, вооружен!», который реализует некоммерческая организация «Центр гуманистических инициатив и просвещения «Алетейя» при финансовой поддержке Фонда президентских грантов с января по октябрь 2019 года на базе ВГТУ.

В различных секциях форума под названием «Актуальные проблемы и пути повышения качества жизни пенсионеров и граждан предпенсионного возраста г. Воронежа и Воронежской области» приняли участие порядка двухсот человек.

По поручению председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова перед участниками мероприятия с приветственным словом выступила председатель Комитета по труду и социальной защите населения Людмила Ипполитова.

Парламентарий рассказала о работе, проводимой в регионе по повышению качества жизни пенсионеров и граждан предпенсионного возраста.

.

Людмила Ипполитова отметила, что все последние годы бюджет Воронежской области имеет ярко выраженную социальную направленность. Более 800 тысяч человек охвачено различными мерами социальной поддержки. На эти цели направлено 75% средств областного бюджета. И значительная часть статей в главном финансовом документе региона касается исполнения обязательств перед людьми старшего поколения.

– Логическим продолжением той масштабной работы в сфере социальной политики, которая велась в регионе в последние годы, является Национальный проект «Демография» в структуре которого на повышение качества жизни людей направлены два федеральных проекта, – рассказала Людмила Ипполитова участникам форума.

Первый из них – «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» направлен на увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет. Целью второго проекта «Спорт – норма жизни» является увеличение до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом к 2024 году. По итогам 2019 года запланировано достижение показателя на уровне 45%, в настоящее время в регионе в систематические занятия вовлечено 44,75% всех жителей региона (более 960 000 человек).

Председатель Комитета по труду и социальной защите населения также напомнила, что депутаты Воронежской областной Думы выступили в поддержку граждан предпенсионного возраста, и, исходя из своих полномочий, приняли в прошлом году региональный закон «О сохранении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан предпенсионного возраста…». Нормы закона сохранили меры социальной поддержки льготным категориям граждан предпенсионного возраста. К ним относятся Ветераны труда и граждане, проживающие и осуществляющие профессиональную деятельность в сельской местности (педагоги, медицинские работники, работники сферы культуры). Гарантии предусмотрены на переходный период, до конца 2023 года.

.

В заключение Людмила Ипполитова отметила, что в Воронежской областной Думе осуществляется постоянный оперативный депутатский контроль за реализацией принимаемых правовых актов, которые касаются различных аспектов жизни людей старшего поколения.

– Мы регулярно выезжаем на объекты, проводим выездные заседания комитетов на муниципальных площадках, встречаемся с гражданами на личном приеме, а также заслушиваем профильные исполнительные органы государственной власти Воронежской области, – сказала она и пожелала участникам форума плодотворной работы.

Помимо пленарного заседания в рамках форума прошли тематические секции и мастер-классы. Также о своей работе рассказали «Серебряные волонтеры».

Как отмечают организаторы, по итогам форума будут сформированы рекомендации экспертов и участников мероприятия, которые направят для ознакомления в органы власти и социальные учреждения, а также в другие организации, которые работают с пенсионерами и людьми предпенсионного возраста.