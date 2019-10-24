2019-10-24T10:48:47+03:00
Общество

Воронежцы старшего поколения приняли участие в уникальном культурно-просветительском проекте

23 октября в Воронеже состоялся первый региональный форум, посвященный качеству жизни пенсионеров и граждан предпенсионного возраста
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Он стал завершающим мероприятием проекта «Просвещен – значит, вооружен!», который реализует некоммерческая организация «Центр гуманистических инициатив и просвещения «Алетейя» при финансовой поддержке Фонда президентских грантов с января по октябрь 2019 года на базе ВГТУ.

В различных секциях форума под названием «Актуальные проблемы и пути повышения качества жизни пенсионеров и граждан предпенсионного возраста г. Воронежа и Воронежской области» приняли участие порядка двухсот человек.

По поручению председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова перед участниками мероприятия с приветственным словом выступила председатель Комитета по труду и социальной защите населения Людмила Ипполитова.

Парламентарий рассказала о работе, проводимой в регионе по повышению качества жизни пенсионеров и граждан предпенсионного возраста.

.

.

Людмила Ипполитова отметила, что все последние годы бюджет Воронежской области имеет ярко выраженную социальную направленность. Более 800 тысяч человек охвачено различными мерами социальной поддержки. На эти цели направлено 75% средств областного бюджета. И значительная часть статей в главном финансовом документе региона касается исполнения обязательств перед людьми старшего поколения.

– Логическим продолжением той масштабной работы в сфере социальной политики, которая велась в регионе в последние годы, является Национальный проект «Демография» в структуре которого на повышение качества жизни людей направлены два федеральных проекта, – рассказала Людмила Ипполитова участникам форума.

Первый из них – «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» направлен на увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет. Целью второго проекта «Спорт – норма жизни» является увеличение до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом к 2024 году. По итогам 2019 года запланировано достижение показателя на уровне 45%, в настоящее время в регионе в систематические занятия вовлечено 44,75% всех жителей региона (более 960 000 человек).

Председатель Комитета по труду и социальной защите населения также напомнила, что депутаты Воронежской областной Думы выступили в поддержку граждан предпенсионного возраста, и, исходя из своих полномочий, приняли в прошлом году региональный закон «О сохранении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан предпенсионного возраста…». Нормы закона сохранили меры социальной поддержки льготным категориям граждан предпенсионного возраста. К ним относятся Ветераны труда и граждане, проживающие и осуществляющие профессиональную деятельность в сельской местности (педагоги, медицинские работники, работники сферы культуры). Гарантии предусмотрены на переходный период, до конца 2023 года.

.

.

В заключение Людмила Ипполитова отметила, что в Воронежской областной Думе осуществляется постоянный оперативный депутатский контроль за реализацией принимаемых правовых актов, которые касаются различных аспектов жизни людей старшего поколения.

– Мы регулярно выезжаем на объекты, проводим выездные заседания комитетов на муниципальных площадках, встречаемся с гражданами на личном приеме, а также заслушиваем профильные исполнительные органы государственной власти Воронежской области, – сказала она и пожелала участникам форума плодотворной работы.

Помимо пленарного заседания в рамках форума прошли тематические секции и мастер-классы. Также о своей работе рассказали «Серебряные волонтеры».

Как отмечают организаторы, по итогам форума будут сформированы рекомендации экспертов и участников мероприятия, которые направят для ознакомления в органы власти и социальные учреждения, а также в другие организации, которые работают с пенсионерами и людьми предпенсионного возраста.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Воронежская областная Дума планирует установить региональные налоговые льготы для IT-компаний
Для разработки положений соответствующих законопроектов в региональном парламенте будет создана специальная рабочая группа, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
Ведущие онкологи страны проведут осмотр занятых на вредном производстве воронежцев
Владимир Нетёсов, председатель Воронежской облдумы, которая выступила одним из организаторов акции «Онкопатруль», отметил, что на онкоучете сегодня стоит каждый 35 житель региона
От слов - к делу, от букв - к цифре
Фонд социального страхования (ФСС) совместно с ИД "Комсомольская правда" организовали пресс-тур в Нижний Новгород на семинар, где обсуждался вопрос перехода государственных и муниципальных социальных сервисов в цифровой формат
"Сколько песен спето у твоих костров": сегодня 75 лет исполнилось бы герою, в честь которого назвали Грушинский фестиваль
Валерий Грушин три месяца не дожил до своего 23-летия. Парень погиб, спасая детей на Уде в Иркутской области, а его друзья смогли вписать имя студента в вечность
Новости 24
Почти 150 миллионов рублей получит от должников "РВК-Воронеж"
Владимир Бесчастных о причинах разгрома воронежского «Факела»: «В обороне впервые играли в таком сочетании»
Жительница Воронежа во время пьянки зарезала собутыльника
В Воронежской области мужчину за развращение двух 15-летних девушек отправят в колонию строгого режима
Воронежский опорный вуз планирует масштабную реновацию водохранилища
Губернатор Воронежской области объяснил, почему 200 тысяч получат только мамы до 27 лет
Под Воронежем фура разворотила «ГАЗель» с курами
Банк УРАЛСИБ выдал 532 млн рублей по программе семейной ипотеки с господдержкой
Воронежский «Буран» был разгромлен командой из Узбекистана
В Воронеже ночью "Лада Гранта" врезалась в "Шкоду": пострадала женщина
Воронежцы старшего поколения приняли участие в уникальном культурно-просветительском проекте
Еще не построенное здание воронежского Дома анимации наградили на архитектурном фестивале
Воронежская областная Дума планирует установить региональные налоговые льготы для IT-компаний
Под Воронежем начали разводить маралов - ради экотуризма и ценных рогов
В "Ночь искусств" Воронежский театр оперы и балета готовит микс истории, оперных шедевров и современного балета
На японском фестивале воронежцев научат оригами
В Воронеж не приедет шоу, продюсируемое Дитером Боленом
Воронежцам расскажут о прошлом города
В Воронеже приставы запретили погрузочные работы в магазине «Магнит»
Наркодилеры завербовали 36 курьеров в Воронежской области
В Воронежское водохранилище запустят мальков на 2,5 млн рублей
Заживо сжегшую своего супруга жительницу Воронежской области на 12 лет отправили в колонию
В Воронежской области отец избивал малолетнюю дочь из-за плохих оценок
Старт Владимира Бесчастных во главе воронежского «Факела»: 0:4, а теперь и 2:7
В Воронежской области квартирный вор вытащил украшения на 200 тысяч рублей
В Воронежской области открыли памятник Материнству
За конопляную ферму в Воронежской области мужчина заработал условный срок
Из-за красивой даты увеличилось число брачующихся в Воронеже
В Песчаном логу Воронежа выкорчевали треть молодых деревьев, высаженных весной