Воронежская областная Дума планирует установить региональные налоговые льготы для IT-компаний

Сегодня в Воронежской области имеются серьезные предпосылки для развития цифровой индустрии. В частности, это сильная научная школа и школа вузовской подготовки IT-специалистов. Кроме того, по численности разработчиков программного обеспечения регион занимает 7 место в РФ (более 5 тысяч человек). Вместе с тем, Воронежская область ежегодно входит в число субъектов РФ, лидирующих по количеству вакансий IT-специалистов. Более высокий уровень оплаты труда в других регионах способствуют оттоку кадров.

Часть этих вопросов призван снять нацпроект «Цифровая экономика». В его рамках в Воронежской области запланированы к реализации региональные проекты по пяти базовым направлениям: «Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность», «Цифровое государственное управление», «Цифровые технологии», «Кадры для цифровой экономики». В планах также – формирование дееспособного IT-кластера и проведение отраслевой цифровизации.

Для развития IT-отрасли важным является комфортный налоговый климат. На данный момент льготы для IT-компаний в части налога по УСН уже действуют в более чем 40 регионах РФ. Также в ряде регионов IT-компании получают дополнительные льготы в виде сниженных ставок по транспортному или земельному налогу.

Поэтому в целях стимулирования развития отрасли цифровых технологий на территории региона по поручению председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова будет сформирована рабочая группа по разработке законопроектов, устанавливающих пониженные налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения и налогу на имущество организаций для компаний, осуществляющих деятельность в сфере информационных и коммуникационных технологий.

В состав этой рабочей группы войдут председатель Комитета по промышленности, инновациям и цифровому развитию Григорий Чуйко, председатель Комитета по государственной политике, законодательству, правам человека и Регламенту Виктор Буздалин, а также заместитель председателя Комитета по бюджетной политике, налогам и финансам Николай Колосков, а также специалисты профильных департаментов регионального правительства, представители ряда ведущих областных компаний IT-отрасли.

Основные параметры документов, обеспечивающих благоприятный налоговый режим для различных организаций, осуществляющих деятельность в сфере информационных и коммуникационных технологий, будут представлены на рассмотрение до 1 декабря текущего года.

– Мы рассчитываем, что разрабатываемые сегодня законодательные меры позволят привлечь в Воронежскую область крупных игроков IT-индустрии, и в то же время создадут условия для развития малого и среднего бизнеса регионального уровня, что положительно скажется на экономическом потенциале региона и его инвестиционной привлекательности, – подчеркнул председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.