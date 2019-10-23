2019-10-23T17:32:47+03:00
Общество

Женщина из Воронежа отсудила в ЕСПЧ 7,5 тысячи евро за побои от мужа-милиционера

До этого она обращалась в российский суд – безуспешно
Юрий КОЗЛОВ
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Многие российские женщины страдают от побоев мужа, но в суд пойти так и не решаются.Многие российские женщины страдают от побоев мужа, но в суд пойти так и не решаются.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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51-летняя женщина из Воронежа стала второй россиянкой, отсудившей у государства компенсацию за побои в семье. Об этом сообщил юрист Илья Сиволдаев, помогавший ей оформить жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

С 1998 года женщина жила в постоянном страхе от того, что муж поднимет на нее руку. Сама она не работала – их дочка в детстве часто болела, приходилось подолгу лежать в больнице – и полностью материально зависела от супруга. В 2006 году женщина не выдержала и написала заявление о побоях. Муж сначала «устроил» ей сотрясение мозга, а потом душил. Но приехавшие на выезд стражи порядка, узнав, что перед ними подполковник тогда еще милиции, быстренько ретировались.

Жена не сдавалась, подала заявление в мировой суд. В нем дело «рассматривали» три года, а потом закрыли в связи с истечением срока давности. Тогда и решили прибегнуть к помощи европейских судей.

- Заявление в ЕСПЧ подали в 2010 году, - рассказал Илья Сиволдаев. – Там много дел, каждое из них тщательно рассматривается. У европейских судей идет долгая переписка с российскими властями, с истцами. И к нам периодически посылали запросы, активная переписка с ЕСПЧ закончилась в 2015 году. И вот, 22 октября 2019 года вынесли вердикт: 7,5 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда и 1,7 тысячи евро для покрытия судебных расходов. Выплатить деньги нужно будет не позже 22 января 2020 года.

Это уже второе выигранное россиянкой дело по ситуации с семейным насилием. Первым был иск Валерии Володиной на домашнее насилие со стороны бывшего сожителя Рашада Салаева. Решение ЕСПЧ также вынесли в 2019 году. Женщине присудили компенсацию в размере 20 000 евро. Она испытала и похищения, и побои от нежелавшего уходить из ее жизни бывшего бойфренда.

- Надеемся, что эти решения судов повлияют на российских законодателей, и они поймут, что нужно отменить декриминализацию домашнего насилия, - говорит Илья Сиволдаев. - Ведь раньше за побои в семье было уголовное преследование, а теперь только административное, то есть, штрафы, которыми, как правило, не испугаешь. К тому же стоит подумать о том, как развить систему психологов, помогающих в разрешении семейных конфликтов. Для женщин, попадающих в такую ситуацию, можно посоветовать не бояться идти в суд. Сначала российский, и только если наше правосудие вам не пойдет навстречу, - в ЕСПЧ.

Есть и еще один аспект ситуации – явная несправедливость. Милиционер, а теперь и полицейский (до последнего времени он работал в ведомственной системе образования) за издевательства над женой никакого наказания не получит. Деньги выплатит бюджет. А значит, кто? Правильно, рядовые налогоплательщики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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