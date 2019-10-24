2019-10-23T17:13:01+03:00
Общество

В Воронежской городской Думе обсудили подготовку города к зиме

К 1 ноября вся спецтехника уже будет готова к решению новых задач
Олег ИВАНОВ
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На заседании постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, дорожному хозяйству и благоустройству обсудили два ключевых вопроса в преддверии зимы. Первый – готовы ли к «снежному» периоду комбинаты благоустройств шести районов Воронежа? Второй – достаточно ли спецтехники, чтобы качественно содержать дороги с ноября по февраль?

Руководитель управления дорожного хозяйства Олег Котов рассказал депутатам, что было сделало, чтобы улицы зимой 2019-го и 2020 годов стали для воронежцев комфортными. В частности, приобрели 22 единицы новой коммунальной техники. Для уборки тротуаров закупили 112 единиц навесного оборудования, уборочной техники и средств малой механизации.

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Таким образом, зимой убирать городские улицы будут 340 машин коммунальной техники. Даже пиковые нагрузки, связанные с продолжительными снегопадами, не должны помешать содержать город в чистоте. Для таких случаев будут подготовлены договоры на привлечение погрузочной техники.

С 10 по 17 октября проведена комиссионная проверка готовности коммунальной техники с выездом в каждый комбинат благоустройства. Особое внимание уделялось вопросу заготовки песко-соляной смеси. На данный момент уровень заготовки колеблется от 67% до 100% по разным районам города. С учетом остатка от прошлых лет пока запас составляет 110 тысяч тонн смеси.

Уже сейчас идет работа по переоборудованию машин в пескоразбрасыватели. К 1 ноября спецтехника будет готова уже к решению новых задач. С этого дня и начинается зимний режим работы дорожной техники.

В 2019 году также вырос штат работников ручной уборки комбинатов на 140 человек. Теперь в этой сфере трудится 460 сотрудников.

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- Могу подтвердить собственными наблюдениями 20-летнего депутатского стажа, что уже в том году наблюдается явный прорыв в сфере ЖКХ и дорожного хозяйства, который мне и как жителю Воронежа заметен. Сейчас увеличены все ресурсы: уборочная техника, средства механизации и количество людей, соответственно и бюджетных ассигнований» - дал оценку Александр Сысоев, председатель постоянной комиссии по ЖКХ, дорожному хозяйству и благоустройству.

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