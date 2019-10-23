Ведущие онкологи страны проведут осмотр занятых на вредном производстве воронежцев

Воронеж стал четвертым по счету регионом страны, присоединившимся к акции «Онкопатруль», приняв медицинскую эстафету от Москвы.

Участниками масштабной скрининговой программы по раннему выявлению онкологических заболеваний стали работники одного из крупнейших предприятий Воронежской области «Воронежстальмост».

.

Обследованием сотрудников предприятия в течение двух дней будут заниматься специалисты ведущего онкологического центра страны ФГБУ «НМИЦ радиологии». Акция проходит в России с 2019 года по инициативе Совета Федерации, Минздрава, а также при поддержке региональных исполнительных и законодательных органов власти.

.

Как отметила вице-спикер Верхней палаты Российского парламента, сенатор от Воронежской области Галина Карелова, главная цель проекта – сохранить здоровье населения России и снизить смертность от онкологии путем раннего выявления онкозаболеваний.

.

– Онкологические заболевания являются одной из главных причин смертности не только в нашей стране, но и в мировом масштабе. По данным Всемирной организации здравоохранения, только в 2018 году от онкологии умерло 9,6 млн человек на планете. Сегодня рак становится причиной каждой шестой смерти в мире, что делает его не только угрозой для демографии, но и серьезной социально-экономической проблемой на национальном уровне, – подчеркнула Галина Карелова.

.

Куратором акции «Онкопатруль» в нашем регионе стал председатель Комитета Воронежской областной Думы по охране здоровья, главный внештатный онколог области Иван Мошуров. Парламентарий сообщил, что в течение двух дней (22 и 23 октября) медицинский десант из 10 специалистов – онкологов разного профиля проведут профилактические осмотры тех сотрудников предприятия «Воронежстальмост», которые заняты на вредном производстве либо имеют жалобы на состояние здоровья.

.

– Выбор пал на это предприятие не случайно, ведь здесь трудятся свыше тысячи человек. Все они прошли предварительный медосмотр. Те, у которых выявлены какие-то жалобы на состояние здоровья либо те специалисты, которые заняты на вредном производстве, были направлены на расширенное медицинское обследование к врачам ведущего онкологического центра страны ФГБУ «НМИЦ радиологии», – сообщил Иван Мошуров.

.

Всероссийская акция «Онкопатруль» проходит в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», на который до 2024 года выделено 969 млрд. рублей. За счет этих средств планируется организовать в стране 420 центров амбулаторной онкологической помощи, 45 федеральных и 160 региональных онкологических больниц и диспансеров будут оснащены современным медицинским оборудованием.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов подчеркнул важность проходящей акции, ведь на онкоучете сегодня стоит каждый 35 житель нашего региона.

.

Итоги воронежского этапа всероссийской акции «Онкопатруль» подведут уже в четверг на медицинском форуме, который состоится в столице Черноземья. А следующим регионом, который примет эстафету от Воронежской области, станет Курск.

Кстати, в следующем году в Воронежскую область поступят средства на строительство онкологического центра в Воронеже. Об этом в ходе визита 18 октября в Воронежскую область сообщила заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова.

.

– Предполагается, что уже в 2020 году из федерального центра на эти цели будет направлено 1,1 млрд рублей, – отметил Иван Мошуров. – Такое оперативное выделение средств стало возможным благодаря слаженной работе законодательной и исполнительной власти региона и личного участия вице-премьера правительства Алексея Гордеева, губернатора Александра Гусева, сенатора от области Галины Кареловой и председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова.