2019-10-23T15:17:11+03:00
Общество

Ведущие онкологи страны проведут осмотр занятых на вредном производстве воронежцев

Владимир Нетёсов, председатель Воронежской облдумы, которая выступила одним из организаторов акции «Онкопатруль», отметил, что на онкоучете сегодня стоит каждый 35 житель региона
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Воронеж стал четвертым по счету регионом страны, присоединившимся к акции «Онкопатруль», приняв медицинскую эстафету от Москвы.

Участниками масштабной скрининговой программы по раннему выявлению онкологических заболеваний стали работники одного из крупнейших предприятий Воронежской области «Воронежстальмост».

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Обследованием сотрудников предприятия в течение двух дней будут заниматься специалисты ведущего онкологического центра страны ФГБУ «НМИЦ радиологии». Акция проходит в России с 2019 года по инициативе Совета Федерации, Минздрава, а также при поддержке региональных исполнительных и законодательных органов власти.

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Как отметила вице-спикер Верхней палаты Российского парламента, сенатор от Воронежской области Галина Карелова, главная цель проекта – сохранить здоровье населения России и снизить смертность от онкологии путем раннего выявления онкозаболеваний.

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– Онкологические заболевания являются одной из главных причин смертности не только в нашей стране, но и в мировом масштабе. По данным Всемирной организации здравоохранения, только в 2018 году от онкологии умерло 9,6 млн человек на планете. Сегодня рак становится причиной каждой шестой смерти в мире, что делает его не только угрозой для демографии, но и серьезной социально-экономической проблемой на национальном уровне, – подчеркнула Галина Карелова.

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Куратором акции «Онкопатруль» в нашем регионе стал председатель Комитета Воронежской областной Думы по охране здоровья, главный внештатный онколог области Иван Мошуров. Парламентарий сообщил, что в течение двух дней (22 и 23 октября) медицинский десант из 10 специалистов – онкологов разного профиля проведут профилактические осмотры тех сотрудников предприятия «Воронежстальмост», которые заняты на вредном производстве либо имеют жалобы на состояние здоровья.

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– Выбор пал на это предприятие не случайно, ведь здесь трудятся свыше тысячи человек. Все они прошли предварительный медосмотр. Те, у которых выявлены какие-то жалобы на состояние здоровья либо те специалисты, которые заняты на вредном производстве, были направлены на расширенное медицинское обследование к врачам ведущего онкологического центра страны ФГБУ «НМИЦ радиологии», – сообщил Иван Мошуров.

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Всероссийская акция «Онкопатруль» проходит в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», на который до 2024 года выделено 969 млрд. рублей. За счет этих средств планируется организовать в стране 420 центров амбулаторной онкологической помощи, 45 федеральных и 160 региональных онкологических больниц и диспансеров будут оснащены современным медицинским оборудованием.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов подчеркнул важность проходящей акции, ведь на онкоучете сегодня стоит каждый 35 житель нашего региона.

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Итоги воронежского этапа всероссийской акции «Онкопатруль» подведут уже в четверг на медицинском форуме, который состоится в столице Черноземья. А следующим регионом, который примет эстафету от Воронежской области, станет Курск.

Кстати, в следующем году в Воронежскую область поступят средства на строительство онкологического центра в Воронеже. Об этом в ходе визита 18 октября в Воронежскую область сообщила заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова.

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– Предполагается, что уже в 2020 году из федерального центра на эти цели будет направлено 1,1 млрд рублей, – отметил Иван Мошуров. – Такое оперативное выделение средств стало возможным благодаря слаженной работе законодательной и исполнительной власти региона и личного участия вице-премьера правительства Алексея Гордеева, губернатора Александра Гусева, сенатора от области Галины Кареловой и председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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