2019-10-22T18:53:35+03:00
Общество

Капитан Черноморского флота исполнил мечту третьеклассницы из Воронежской области

Девочке с символичной фамилией Черноморец подарили флотскую бескозырку с гвардейской ленточкой
Юлия ДИДЕНКО
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На фото Лиза Черноморец в подаренной ей бескозырке.На фото Лиза Черноморец в подаренной ей бескозырке.Фото: из архива героя публикации
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В город Лиски Воронежской области приехала целая делегация моряков-черноморцев, чтобы исполнить мечту третьеклассницы Лизы с символичной фамилией Черноморец. Встреча состоялась во вторник, 22 октября.

Год назад в школу приходил капитан третьего ранга в отставке Юрий Лисовский. На классном часе он рассказал ребятам о море и службе во флоте, чем невероятно поразил и вдохновил малышку. Тогда девочка решила, что хочет получить на память необычный подарок. Она вместе с мамой написала письмо-обращение командующему Черноморским флотом Игорю Осипову и попросила прислать ей настоящую флотскую бескозырку с гвардейской ленточкой. Девочка и представить не могла, что ее мечта исполнится.

Письмо школьницы с большим удовольствием и вниманием прочитал вице-адмирал Игорь Осипов. Чтобы вручить подарок и отдать дань уважения городу - месту рождения Черноморского флота - он прислал целую команду моряков. Преподнес сувенир заместитель командира 68-й бригады кораблей охраны водного района по военно-политической работе Черноморского флота, капитан 3 ранга Андрей Васильев.

Лиза учится в школе №17 на одни пятерки. Папа у нее военный, а мама работает в Пенсионном фонде. Пока малышка в армию не собирается. Она мечтает стать учителем. Но кто знает, куда заведет ее необычная фамилия. Девочка признается, что не ожидала ответа, а просто хотела рассказать черноморцам о своем городе и о себе.

Встречать гостей решили прямо в школе. Для моряков приготовили концерт, в котором приняли участие звезды лискинской эстрады. А после девочке торжественно вручили долгожданный подарок - бескозырку, а также плакетку (памятная медаль Черноморского флота - прим. ред.). А школе преподнесли картину.

Третьеклассники вместе с моряками. Фото: из архива героя публикации

Третьеклассники вместе с моряками.Фото: из архива героя публикации

Моряки тоже не остались без сюрприза. На память о Лисках им подарили книгу об истории школы с фотографиями. Капитан пообещал отдать ее в музей флота в Севастополе.

Затем моряки вместе с детьми и учителями отправились возлагать цветы к братским могилам.

Лиза возложила цветы на братские захоронения. Фото: из архива героя публикации

Лиза возложила цветы на братские захоронения.Фото: из архива героя публикации

ИСТОЧНИК KP.RU

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