Опасная дорога к знаниям: воронежские дети ходят в школу мимо гаражей, кустов и подворотен

- Школу видно из нашего окна, к ней идет освещенная аллея. Но стоит чуть свернуть с пути… И тут старые гаражи, где мусора по колено, густые кусты, никакого освещения. В эти темные подворотни затащи ребенка - и не найдешь. Кроме того, во дворе многоэтажки всегда сидят какие-то нетрезвые люди. Кто знает, что у них на уме?

Такое обращение поступило в редакцию от горожанки Марты. Ее ребенок ходит в школу № 94 (улица Генерала Лизюкова, 52а), и родительница переживает за его безопасность. Страхи особенно обострились на фоне федеральной новостной повестки. В начале октября в Саратове 35-летний мужчина убил 9-летнюю девочку, которая возвращалась домой из школы. Тело малышки нашли в гараже, через который проходил маршрут ребенка.

Громкий случай стал поводом спросить воронежских мам об их ежедневных страхах. Помимо подозрительных и пьяных людей в список попало еще множество проблем. Публикуем несколько реплик.

Алеся, УВК Киселева (улица Героев Сибиряков, 5):

- Несмотря на то, что школа у нас расположена прямо во дворе, я переживаю за безопасность дочери при переходе внутриквартальных дорог. По ним с огромной скоростью ездят машины. Как ни странно, но соседство школы с полицейским отделением только усугубляет ситуацию. Здесь постоянно много околокриминальных личностей, которых задерживают, а потом отпускают.

Светлана, школа № 16 (ул. Мало-Терновая, 9):

- Перед нашей школой расположена конечная остановка маршрутного такси. Здесь порой стоят на перерыве или разъезжаются два-три автобуса. Утром, когда дети массово идут в школу, их не видно из-за маршруток. Я всегда волнуюсь, что мой ребенок может попасть под колеса.

Наталья, школа № 7 (улица Тавровская, 57):

- Больше всего меня волнует, что рядом со школой есть свободный подход к водохранилищу. Он ничем не перегорожен. Дети зимой порой просто бегают по льду.

Мария, школа № 47 (улица Беговая, 2):

- Наш путь до школы проходит рядом со сквером имени Чкалова. Это на участке между улицей Хользунова и Беговой. Там не то что мусор какой-то, а грязь, нет никаких дорожек. Этим маршрутом пользуется достаточное количество детей. В школу приходят все грязные. Не каждому родителю хочется мучить ребенка резиновыми сапогами.

Кроме того, сразу несколько мам из Борового пожаловались на дорогу по песку и через лес. Почти с такой же проблемой столкнулись жители улиц Миронова и Шукшина. Говорят, вся инфраструктура находится за лесом, ходить в темное время суток страшно.

Куда обращаться по всем этим поводам родителям? Ведь, с одной стороны, страхи в общей массе типичные, с другой - разного порядка и природы. Едва ли ответственные за разбитый тротуар будут следить за поведением выпивших людей во дворе многоэтажки.

В городском управлении образования нам пояснили, что они отвечают только за территорию своих объектов и организацию учебного процесса. Если же речь идет, например, о тротуарах и светофорах, то обращение нужно подавать в другую профильную структуру - управление дорожного хозяйства или управу района. Сама школа не может взять и закатать асфальт или организовать пешеходный переход, наружное освещение и т. п. Это не ее полномочия. Хотя она вправе обратиться в ту же управу или в ГИБДД с просьбой решить проблему.

Что же касается подозрительных субъектов, то тут ничем порадовать вас не сможем. В ГУ МВД по Воронежской области «Комсомолке» пояснили, что в обязанности правоохранителей входит контроль за тем, чтобы рядом со школами не продавали алкоголь. Все остальное - по обращению и вызову. У полицейских просто нет возможности круглосуточно патрулировать территорию вокруг учебных заведений.

ЗНАЙ!

Как обезопасить ребенка

Получается, что безопасность детей по дороге от школы до дома - забота исключительно родителей. Поэтому мы обратились к волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и попросили их дать несколько советов мамам и папам.

1. Отпускайте ребенка одного не раньше, чем ему исполнится 10 лет. Если речь идет о небольшом населенном пункте, то планку можно снизить до 8 - 9 лет. Школьник, который ходит на учебу или гуляет на площадке самостоятельно, должен уметь ориентироваться во времени, знать свой адрес и телефон родителей, маршрут до дома, понимать, какие места потенциально опасны, и избегать их.

2. Научите ребенка говорить посторонним: «Нет». Любой взрослый, если это не мама и папа, должен восприниматься детьми как чужой. Даже если сосед зовет поехать с ним домой, лучше позвонить родителям и спросить, как поступить. Школьнику нужно понимать, что его безопасность для близких - не пустяки, и они не разозлятся из-за этого звонка.

3. Если ребенку показалось, что за ним по улице идет незнакомый человек, то он должен четко знать: надо или вернуться в безопасное место, или позвонить родителям и попросить встретить его. Взрослые в этот момент тоже должны понимать, что школьник звонит не просто так. Возможно, что-то случилось. Кроме того, следует объяснить детям: кричать можно и даже нужно, если речь идет об их безопасности.

4. Покажите ребенку безопасный маршрут от дома до школы и обратно. Пусть на пути не будет потенциально опасных мест: гаражей, строек, люков, нерегулируемых пешеходных переходов, неосвещенных улиц и т. д. Сэкономленное время, сокращенная дорога не смогут гарантировать безопасность.

5. Если маршрут от школы или секции до дома составляет 20 минут, то через 40 уже нужно поднимать тревогу. Но сначала попытайтесь найти ребенка самостоятельно. Позвоните тем, у кого он мог задержаться. Если найти не получилось, звоните в полицию. Не стесняйтесь просить помощи у родных и близких. Кроме того, к поискам готовы подключиться волонтеры. Сообщить о пропаже можно на горячую линию отряда «Лиза Алерт» - 8-800-700-54-52.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

На что еще жалуются мамы

…и что им отвечают чиновники

Чтобы получить более подробную картину родительских переживаний и проблем, связанных с дорогой в школу, мы опубликовали сообщение в популярной «мамской» группе «ВКонтакте». Полученные ответы и комментарии мэрии по каждому из поводов - далее.

Инна, лицей № 8 (улица Генерала Лизюкова, 52):

- Подходим к учебному заведению со стороны Бульвара Победы. Дорога убитая: ямы, чернозем размазанный. Во дворе, через который идем, постоянно алкаши пьют, света нет, рядом помойки и гаражи. Ребенок в пятом классе, и вот только сейчас начал сам ходить в школу. Но надо ли?!

Комментарий мэрии:

- Содержание домов - компетенция управляющей компании. Однако она не всегда имеет на это достаточно средств, а иногда и желания. Поэтому с 2017 года в Воронеже реализуется программа комплексного благоустройства «Комфортная городская среда». Если вы хотите, чтобы ваш двор был в нее включен, нужно провести общее собрание жильцов, где за эту инициативу должно проголосовать большинство жителей дома (50% + 1 голос). После этого нужно официально обратиться в управу своего района, чтобы двор был включен в планы работ на будущие годы.

Екатерина, школа № 8 (Московский проспект, 16):

- Проблемный переход у «Политеха». С освещением беда всегда, его превратили просто в общественный туалет. И дети вынуждены здесь ходить в школу.

Мэрия:

- Текущим обслуживанием этого подземного перехода занимается управа Коминтерновского района (уборка и освещение). Лампочки меняются чуть ли не каждую неделю, поскольку, к сожалению, их разбивают. Кроме того, прорабатывается вопрос передачи этого перехода в концессию, после чего будет проведена реконструкция.

Анна, школа № 97 (ул. Новосибирская, 49):

- Летом сделали тротуар с улицы Ростовской до Новосибирской, мимо школы 97. К учебному заведению пройти опасно, нет перехода. Освещения на столь протяженном тротуаре нет.

Мэрия:

- Вдоль указанного проезда есть рабочая сеть наружного освещения, освещена и территория самой школы. Также оборудован пешеходный переход в районе школы через улицу Новосибирскую.

Еще одна горожанка Юлия без привязки к школе пожаловалась на отсутствие освещения на части улицы Газовой.

Мэрия:

- Улица Газовая оборудована наружным уличным освещением на всем протяжении, кроме 200-метрового участка от улицы 9 Января до Семилукской. Строительство освещения на этом участке пока не планируется в связи с планируемым сносом ветхого и аварийного жилья в квартале, ограниченном улицами 9 Января, Краснодонская, Семилукская, Малаховского. По информации управления строительной политики, сейчас ведутся переговоры с потенциальным застройщиком данной территории.