Сенатор Сергей Лукин поздравил со 100-летием ветерана Великой Отечественной войны

- Вы принадлежите к легендарному поколению победителей и созидателей, которое отстояло нашу свободу и независимость в годы Великой Отечественной войны, восстановило страну и создало прочный фундамент для её развития. Ваш опыт и знания были востребованы как в годы воинской службы, так и в мирной жизни. Уверен, что Ваш жизненный путь, любовь к Родине, сопричастность её судьбе, преданность делу могут служить нравственным ориентиром для миллионов сограждан и достойным примером для молодёжи, – обращаясь к юбиляру, подчеркнул Сергей Лукин.

Биографию Якова Григорьевича Резникова с полным основанием можно назвать олицетворением эпохи.

- Родился я в Харьковской области, в многодетной семье. Среднюю школу окончил на Донбассе. Как и многие мальчишки того времени, мечтал о небе, пошёл учиться в лётную школу, выпустился штурманом. По распределению попал в город Калинин, там меня и застала война, - рассказывает долгожитель.

Яков Григорьевич испытал на себе все тяготы военного времени. В составе боевых частей дошёл до Вены. Великую Отечественную войну закончил в должности начальника штаба полка. В 1949 году подразделение, в котором он служил, было переведено в Ригу, а затем в Воронеж.

Яков Резников вспоминает:

- В 1960 году в связи со значительным сокращением Вооруженных Сил и ликвидацией Воронежского военного округа я был уволен в запас, после этого до самого выхода на пенсию работал на Механическом заводе, гордился, что причастен к космической программе СССР.

Деятельный характер не позволял сидеть без дела – и ещё долгие годы Яков Григорьевич продолжал трудовую деятельность, а сейчас по-прежнему остаётся великолепным рассказчиком и душой компании.

- Искренне рад, что столь впечатляющий юбилей Вы встречаете в прекрасной форме и принимаете активное участие в общественной жизни. Сохраняйте и впредь присущую Вам молодость души! – подчеркнул Сергей Лукин, пожелав юбиляру доброго здоровья, бодрости духа, любви и уважения родных и близких.

Напомним, что личные встречи с представителями старшего поколения и тесное взаимодействие с активом Совета ветеранов Советского района города Воронежа – постоянная составляющая деятельности сенатора. Сергей Лукин активно поддерживает инициативы организации, оперативно откликается на поступающие просьбы. Благодаря его усилиям, стали доброй традицией совместные поездки школьников и ветеранов по местам боевой славы – в частности, были организованы экскурсии в город-герой Волгоград и на Прохоровское поле. Также при содействии Сергея Лукина для ветеранов ежегодно оформляется бесплатная подписка на «Парламентскую газету», что позволяет им быть в курсе самых важных государственных событий.

Ольга Вороновская