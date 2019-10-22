2019-10-22T15:35:27+03:00
Общество

Сенатор Сергей Лукин поздравил со 100-летием ветерана Великой Отечественной войны

Член Совета Федерации от Воронежской областной Думы Сергей Лукин поздравил со 100-летним юбилеем Якова Резникова – одного из старейших жителей Воронежа
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

- Вы принадлежите к легендарному поколению победителей и созидателей, которое отстояло нашу свободу и независимость в годы Великой Отечественной войны, восстановило страну и создало прочный фундамент для её развития. Ваш опыт и знания были востребованы как в годы воинской службы, так и в мирной жизни. Уверен, что Ваш жизненный путь, любовь к Родине, сопричастность её судьбе, преданность делу могут служить нравственным ориентиром для миллионов сограждан и достойным примером для молодёжи, – обращаясь к юбиляру, подчеркнул Сергей Лукин.

Биографию Якова Григорьевича Резникова с полным основанием можно назвать олицетворением эпохи.

- Родился я в Харьковской области, в многодетной семье. Среднюю школу окончил на Донбассе. Как и многие мальчишки того времени, мечтал о небе, пошёл учиться в лётную школу, выпустился штурманом. По распределению попал в город Калинин, там меня и застала война, - рассказывает долгожитель.

Яков Григорьевич испытал на себе все тяготы военного времени. В составе боевых частей дошёл до Вены. Великую Отечественную войну закончил в должности начальника штаба полка. В 1949 году подразделение, в котором он служил, было переведено в Ригу, а затем в Воронеж.

Яков Резников вспоминает:

- В 1960 году в связи со значительным сокращением Вооруженных Сил и ликвидацией Воронежского военного округа я был уволен в запас, после этого до самого выхода на пенсию работал на Механическом заводе, гордился, что причастен к космической программе СССР.

Деятельный характер не позволял сидеть без дела – и ещё долгие годы Яков Григорьевич продолжал трудовую деятельность, а сейчас по-прежнему остаётся великолепным рассказчиком и душой компании.

- Искренне рад, что столь впечатляющий юбилей Вы встречаете в прекрасной форме и принимаете активное участие в общественной жизни. Сохраняйте и впредь присущую Вам молодость души! – подчеркнул Сергей Лукин, пожелав юбиляру доброго здоровья, бодрости духа, любви и уважения родных и близких.

Напомним, что личные встречи с представителями старшего поколения и тесное взаимодействие с активом Совета ветеранов Советского района города Воронежа – постоянная составляющая деятельности сенатора. Сергей Лукин активно поддерживает инициативы организации, оперативно откликается на поступающие просьбы. Благодаря его усилиям, стали доброй традицией совместные поездки школьников и ветеранов по местам боевой славы – в частности, были организованы экскурсии в город-герой Волгоград и на Прохоровское поле. Также при содействии Сергея Лукина для ветеранов ежегодно оформляется бесплатная подписка на «Парламентскую газету», что позволяет им быть в курсе самых важных государственных событий.

Ольга Вороновская

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Пьяный друг угнал у воронежца иномарку и разбил ее
В Воронеже за взятку в 30 тысяч рублей трудовой инспектор может сесть на восемь лет
Под Воронежем построят завод по производству сельхозтехники за 3 млрд рублей
Сенатор Сергей Лукин поздравил со 100-летием ветерана Великой Отечественной войны
Александр Гусев принял участие в субботнике
Международные соревнования по скалолазанию в Воронеже будут проходить каждый год
На Кожевенном кордоне появится 50 тысяч новых сосен
В Воронежской области введут выплаты за рождение второго ребенка и увеличат за третьего
В Воронеже пройдет восьмой фестиваль «Танцы народов мира»
В Воронеже дама в погонах получила условный срок за подделку признания в преступлении
«ДомКлик» от Сбербанка и DocDoc запустили программу «Медицинская защита к ипотеке»
В Воронеже установлен новый температурный рекорд
Предприниматель из Воронежской области не успел продать фальсифицированных сигарет на 1 млн рублей
В райцентре Воронежской области на пожаре погибла женщина
Воронежцы в четвертый раз напишут этнографический диктант
В Воронежском заповеднике убили оленя и ранили олениху
Жительница Воронежа похитила 1,74 млн рублей, завышая себе зарплату
В Воронежской области сбили насмерть трех пешеходов
Воронежцев обеспокоила стройка рядом с «Олимпиком»
В Воронеже обнаружили «наноквартиру» площадью 13 «квадратов»
В Воронеже пройдет инклюзивный фестиваль
Житель Воронежской области попытался перекинуть в колонию бутылки со спиртом
Воронежец из-за терминала, «зажевавшего» его банковскую карту, набросился на женщину
В Воронеже девушка украла из магазина продукты и носки на 4000 рублей
Воронежские ученые по заказу чиновников замерят уровень коррупции в регионе
Юные воронежские балерины станцуют "Щелкунчика"
В Воронеже вскоре начнется поиск концессионеров для четырех подземных переходов
В Воронежскую область не пропустили 24 килограмма украинских овощей, фруктов и орехов
В Воронежской области пожилая женщина на «Ладе» врезалась в «Деу-Нексия»: погиб ее пассажир