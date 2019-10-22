Что делать воронежцам, попавшим в ДТП, если виновник аварии скрылся

Большинство водителей хотя бы раз попадали в аварию. Ситуация неприятная, но выплаты страховой компании могут немного ее скрасить. По полису обязательного страхования пострадавшие получают компенсацию в том случае, если все участники ДТП известны. А что делать, если нарушитель скрылся?

Собирайте информацию о виновнике ДТП

Если вы попали в аварию, то прежде всего нужно успокоиться. Не гонитесь за виновником: во-первых, можете спровоцировать новые столкновения, во-вторых, покинете место происшествия, а значит, сами нарушите правила. Если вдруг водитель вернется и вызовет ГИБДД, вам будет грозить лишение прав на 1-1,5 года или административный арест на 15 суток. Кроме того, страховые выплаты вы точно не получите.

Делайте то же, что и при обычном ДТП: включите аварийную сигнализацию, выставьте знак аварийной остановки, позвоните в ГИБДД, сфотографируйте место происшествия. Если есть пострадавшие, вызовите скорую помощь. Не переставляйте машину и не передвигайте предметы, которые имеют отношение к аварии.

Посмотрите запись видеорегистратора: если там зафиксирован момент столкновения, то материалы нужно будет передать сотрудникам ГИБДД. Если устройства нет, постарайтесь вспомнить как можно больше о виновнике аварии: марку, модель, цвет, номер машины, у авто с большим пробегом могут быть вмятины, царапины и другие отличительные признаки. Даже если вы точно запомнили нарушителя, задумайтесь о том, чтобы купить видеорегистратор, мало ли сколько еще неожиданных ситуаций может произойти.

Найдите свидетелей среди прохожих, продавцов магазинов, припарковавшихся неподалеку водителей. Попросите их дождаться инспекторов, подтвердить, что виновник скрылся, описать машину нарушителя. Если свидетель не может остаться, возьмите его контакты.

Зайдите в ближайшие офисы и магазины: многие оборудованы системами видеонаблюдения, которые могли снять нарушителя. На некоторых улицах установлены онлайн-камеры, они тоже помогут при поиске.

Активно сотрудничайте с ГИБДД

Благодаря вашим показаниям, рассказам свидетелей и видеозаписям сотрудники ГИБДД, скорее всего, найдут нарушителя. Главное - почаще напоминать о себе, чтобы дело не откладывали в долгий ящик. Иногда определить машину и владельца недостаточно. Если за рулем был не собственник, то придется искать настоящего виновника аварии. Учитывая, что владельцы часто “забывают”, кому и когда они отдавали машину, поиск может затянуться. Чтобы помочь ГИБДД, ищите свидетелей через СМИ и интернет: попробуйте дать объявление в газеты и разместить посты в социальных сетях.

Водителя нашли, что дальше?

После того, как нарушителя найдут, возможны два варианта развития событий. Первый, благоприятный: водитель признает вину, и страховая компания выплатит пострадавшему компенсацию, или, если у нарушителя нет полиса, он сам передаст деньги.

Если водитель не считает себя виновным, нужно обращаться в суд. Предоставьте документы из ГИБДД, заключения экспертов, оценивших ущерб, и чеки, если к тому моменту вы уже успели отремонтировать автомобиль. Судья, вероятнее всего, встанет на вашу сторону. Виновник может только уменьшить сумму выплат, если докажет, что задел вас из-за непреодолимых обстоятельств (неожиданно появившегося человека, выкатившейся коляски) или скрылся неумышленно, потому что не заметил столкновения.