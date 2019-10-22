2019-10-22T15:37:01+03:00
Общество

Александр Гусев принял участие в субботнике

Губернатор и ветераны комсомола высадили деревья в сквере И. А. Бунина
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19 октября в городе и области прошел осенний субботник. Губернатор Александр Гусев вместе с ветеранами комсомольского движения высадил клены, липы, голубые ели, можжевельник и сирень в сквере им.

И. А. Бунина. Настроение у участников было праздничное, ведь в этот день воронежский комсомол отмечал круглую дату - столетие со дня образования.

«ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ПОВОД ПОДРУЖИТЬСЯ»

- На этой неделе мы высаживали лес на Кожевенном кордоне. В таком случае обязанности лесовосстановления возложены на государство, но среди участников акции было достаточно много добровольцев. Сотни людей помогали нашей службе высаживать лес, - рассказал Александр Гусев. - Субботник - ситуация обратная. Здесь инициатива должна исходить от жителей и общественных организаций. Сегодня все располагает к тому, чтобы выйти и потрудиться. Прекрасная погода и праздничная атмосфера: мы отмечаем столетие образования воронежского комсомола. Все, кто молод душой, сегодня должны точно присутствовать на субботнике.

Глава региона вспомнил, как, будучи комсомольцем, сам в них участвовал.

- Мы с удовольствием шли на такие мероприятия, в них был хороший элемент общения и сближения. На мой взгляд, это замечательный повод для незнакомых людей подружиться, делая общее дело.

Новые деревья посадили на месте погибших ранее, чтобы восстановить липовую и кленовую аллеи сквера. А ряд голубых елей украсил газон у Никитинской библиотеки.

Сквер Бунина находится на улице Плехановской на территории Ленинского района. Его площадь чуть больше гектара. В 2013 году участок оформили в муниципальную собственность. В 2016-м ему присвоили статус особо охраняемой природной территории местного значения «Садово-парковый ландшафт «Сквер им. Бунина».

Место отдыха преобразилось в 2010 году, когда прошла полная реконструкция и благоустройство. С тех пор здесь ежегодно разбивают семь цветников общей площадью 560 квадратных метров. Сейчас сквер находится на балансе муниципального бюджетного учреждения «Зеленхоз».

БОЛЬШЕ ДЕВЯТИ ГЕКТАРОВ ЧИСТОТЫ

Всего в областном субботнике приняли участие 182 тысячи жителей области. Это работники предприятий, организаций всех форм собственности, общественники, сотрудники органов государственной власти и местного самоуправления, сферы жилищно-коммунального хозяйства и жители многоквартирных домов. Для вывоза мусора к работе привлекали 1651 единицу техники предприятий и организаций.

За день участники субботника навели порядок на 9,3 гектара парков, скверов, бульваров, лесных массивов и других озелененных территорий. Благоустроили сотни мемориальных мест и кладбищ. Вывезли 30 512 кубометров мусора. Удалили 1102 аварийных дерева и произвели опилку более 2,5 тысячи сухостойных растений.

Автор: Елена ФЕДЯШЕВА.

ИСТОЧНИК KP.RU

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