2019-10-22T15:27:10+03:00
Общество

Международные соревнования по скалолазанию в Воронеже будут проходить каждый год

А уже в 2019-м появится база для сборной России
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Первенство Европы по скалолазанию в Воронеже прошло впервые. Соревнования в дисциплинах «трудность» и «скорость» провели в обновленном спорткомплексе «Энергия», получившем название «Гран-при». Участвовали в них сильнейшие скалолазы Европы от 14 до 19 лет. За награды сражались 222 спортсмена из 22 стран.

Первенства Европы по скалолазанию проводятся с 2012 года. Наша страна принимала их дважды: в 2017 году в Перми и вот теперь в столице Черноземья.

Президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков во время церемонии открытия соревнований отметил высокий уровень организации Первенства в Воронеже. Он заявил, что благодаря появлению здесь современного скалодрома, одного из лучших в стране, крупные турниры и сборы национальных команд станут регулярными. Уже в 2020 году в столице Черноземья планируют провести Первенство мира.

Свои пожелания участникам соревнований направил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Его приветственный адрес зачитал руководитель департамента физической культуры и спорта региона Владимир Кадурин:

«Скалолазание - один из самых активно развивающихся видов спорта. Он воспитывает важные человеческие качества, которые служат ключом к победе в любом деле. Благодарю организаторов Первенства и всех, чьими руками создавался этот спортивный праздник на Воронежской земле. Надеюсь, что с каждым годом таких событий у нас будет происходить все больше и больше. Это способствует популяризации спорта и росту престижа региона в России и за ее пределами. Желаю участникам первенства настоящего спортивного азарта и удачи, а зрителям - ярких эмоций и отличного настроения!»

Владимир Кадурин от себя добавил:

- Скалолазание в нашей области активно развивается с 1989 года. В разные годы в сборную СССР, а потом России входили от 6 до 16 воронежских спортсменов. Это один из базовых видов спорта для нашей области. В Воронеже на данный момент есть четыре скалодрома, еще один - в Россоши. В недалеком будущем планируем для расширения круга людей, увлеченных этим видом спорта, открыть еще один, доступный всем, - в обновленном «Олимпике».

В первый день европейского первенства были разыграны шесть комплектов медалей в дисциплине «скорость». Сборная России завоевала 8 медалей: 2 золотые, 4 серебряные, 2 бронзовые.

В воскресенье были разыграны медали в дисциплине «трудность». Кроме того, подвели итоги Первенства Европы в многоборье.

Автор: Олег КУЗНЕЦОВ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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