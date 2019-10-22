В Воронежской области введут выплаты за рождение второго ребенка и увеличат за третьего

В этот день Воронеж посетила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Вместе с Александром Гусевым она приняла участие в открытии детского сада, встрече с молодыми педагогами и учеными, а также в обсуждении создания в регионе научно-образовательного центра.

«ПЕРВЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ»

Именно так Татьяна Голикова назвала новый детский сад на ул. Артамонова, 38/2. Дошкольное учреждение находится в новом микрорайоне Лазурный, который растянулся по левому берегу водохранилища. Здесь очень много молодых семей, и будет еще больше, поскольку в микрорайоне идет активная стройка жилья. Поэтому садик возвели не маленький - на 280 мест. Рядом с ним обещают построить еще один. Помимо этого, в ближайшей округе есть еще парочка.

По словам Татьяны Голиковой, Воронежская область является лидером по созданию мест в детсадах. Осталось сделать еще один рывок: обеспечить яслями малышей до трех лет.

Садик на улице Артамонова - пример того, в каких условиях должны развиваться младенческие умы. Игровые комнаты находятся не в группах, а в коридорах. Там же можно делать надписи на стенах и играть не только со своими товарищами по возрасту, но и со всеми остальными дошколятами. В центре крупногабаритного конструирования карапузов ждет огромный конструктор-корабль, а в спортзале - сова-шар. Это качели-сумка для аутистов - ребенок садится в кокон, его там закрывают и качают. Сами воспитатели в восторге от электронного микроскопа, который выводит увеличенное изображение на монитор компьютера.

Детский сад построили в новом микрорайоне на ул. Артамонова.

Татьяна Голикова курирует в правительстве социальный блок, и даже ей было очень интересно увидеть, как устроен новый садик изнутри. Подобных дошкольных учреждений в этом году в Воронежской области построили 21:

- Это беспрецедентное количество за последние годы, а может быть, за всю историю Воронежской области. Мы поставили себе высокую планку в части оснащения объектов дошкольного образования, и эту планку мы не снизим, будем только повышать, - отметил глава региона.

ЧТО ВОЛНУЕТ УЧИТЕЛЕЙ

Затем делегация побывала в Центре одаренных детей «Репное». Вице-премьер пообщалась с талантливыми школьниками, которые в данный момент здесь отдыхают, учатся и набираются сил.

Вице-премьер посетила Центр одаренных детей «Репное».

А на втором этаже в конференц-зале состоялась встреча Татьяны Голиковой и Александра Гусева с педагогами. Татьяна Алексеевна попросила рассказать, что их волнует и что бы они хотели изменить в своей работе.

Татьяна Голикова отметила, что в Воронежской области уже давно существует программа «Земский учитель», а со следующего года она стартует на федеральном уровне. Молодые учителя, готовые работать в селах, получат по миллиону рублей, который не будут облагать налогом:

- За три года федеральный бюджет на эти цели потратит 3,6 миллиарда рублей, плюс 850 миллионов должны будут добавить регионы. По нашим оценкам, порядка пяти тысяч учителей могут отправиться преподавать в малые города численностью до 50 тысяч жителей. Этот миллион рублей, которые они получат, может быть использован на жилье, погашение ипотеки, оплату стажировок, - рассказала вице-премьер.

Также зампред обратилась к молодым учителям с призывом не бояться рожать детей и, словно зная, что будет дальше, передала слово губернатору.

НОВЫЕ ВЫПЛАТЫ

- Мы приняли решение, что уже с декабря текущего года вступит в силу новая выплата - 200 тысяч рублей при рождении второго ребенка. Пока есть ограничение: матери должно быть не более 27 лет, но мы посмотрим, как пойдет, и, может быть, этот возраст будем немножечко отодвигать. Увеличили выплату регионального материнского капитала на третьего ребенка до 150 тысяч рублей, - рассказал Александр Гусев.

Помимо этого, в правительстве области готовят проекты по поддержке работающих родителей:

- Безусловно, важным является обеспечение молодых родителей местами в детских садах, особенно в ясельных группах, чтобы молодые мамы могли как можно раньше выходить на работу и пополнять бюджет семьи. И будем работать с нашими партнерами, чтобы сотрудник, у которого в семье появился ребенок, за региональные средства мог пройти переподготовку, повышение квалификации, а работодатель повысил бы ему зарплату. Проект пока в стадии формирования и обсуждения с бизнес-сообществом, но надеемся его включить в трехстороннее соглашение, - сообщил губернатор.

В РЕГИОНЕ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

В правительстве области состоялось обсуждение перспектив появления в регионе научно-образовательного центра (НОЦ). В совещании приняли участие Татьяна Голикова, Александр Гусев, министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, заместитель министра просвещения РФ Марина Ракова, заместитель министра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов, ректоры вузов и представители частного капитала.

В совещании приняли участие Михаил Котюков, Татьяна Голикова и Александр Гусев (слева направо).

НОЦ - это огромные площадки, на которых взаимодействуют вузы и бизнес. Планируется, что коммерческий сектор с помощью студентов сможет разрабатывать свои уникальные продукты и продвигать их как на российский, так и на зарубежный рынки.

Решение о создании НОЦ принимают регионы, но затем им нужно защитить свой проект на федеральном конкурсе. Если эксперты посчитают, что центр будет полезен стране, то он получит государственное финансирование. Всего в России их планируют создать 15. Пять уже есть. За остальные вакантные места регионы поборются в 2020 - 2021 годах (Воронежская область - в следующем).

По мнению Михаила Котюкова, специализацией нашего НОЦ может стать высокотехнологичный АПК:

- С одной стороны, есть традиционно устоявшиеся связи агрокомплексов с аграрными институтами, университетами, а с другой - очень серьезная возможность прирасти в технологическом потенциале, организовав взаимодействие технических и классических университетов в решении задач развития агробиотехнологий на самом современном уровне.

ВОРОНЕЖ - НА ХОРОШЕМ СЧЕТУ

На последующей встрече с молодыми учеными и аспирантами, которая прошла в ВГУ, Михаил Котюков отметил, что Воронеж в министерстве на хорошем счету:

- У вас половина студентов - уроженцы других регионов. Это хороший показатель успешности вузов и качества образования. Наша задача - чтобы идеи ребят превращались в готовые технологические решения и в продукты, которые будут производить компании на Воронежской земле и реализовывать их по всей стране и даже в мире.

А Татьяна Голикова уже в ходе общения с представителями СМИ рассказала, что в следующем году Воронеж получит деньги на строительство онкодиспансера.

- Сегодняшнюю встречу мы посвятили вопросам таких национальных проектов, как «Демография», «Образование» и «Наука». Чуть-чуть затронули здравоохранение. По этой части мы с губернатором сегодня приняли решение, что начиная с 2020 года федерация будет финансировать строительство онкологического центра в Воронеже. Предполагается, что в следующем году на эти цели будет направлено почти 1,1 миллиарда рублей, - заявила Татьяна Голикова.