2019-10-18T14:44:24+03:00
Общество

Эпидемиологи рассказали, грозит ли Воронежу эпидемия мышиной лихорадки

В соседней Саратовской области больше тысячи заболевших
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото Татьяны Черниковойфото Татьяны ЧерниковойФото: из архива «КП»
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Этим летом в соседней Саратовской области зарегистрирована вспышка геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Заболели больше тысяч человек, один умер. Воронежская «Комсомолка» выяснила, как обстоит дело с заболеваемостью ГЛПС в нашем регионе.

Из данных санитарно-эпидемического бюллетеня управления Роспотребнадзора по Воронежской области следует, что в 2019 году наблюдается восьмикратный рост случаев лихорадки! Мы попросили специалистов прокомментировать эту информацию.

- Действительно, в этом году по итогам девяти месяцев мы зарегистрировали 47 случаев в 12-ти районах области и один – в Воронеже, - рассказала нам Татьяна Платунина, заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Воронежской области. – Такое периодическое колебание уровня связано с ростом численности носителя инфекции в природе – рыжей полевки.

Мягкая зима способствовала хорошей зимовке полевки в природе и ее активному размножению уже в начале весны. В ловушки, которые используют для учета численности, попадалось до 80% этого вида грызунов.

- Для случаев ГЛПС характерна летне-осенняя сезонность, когда люди активно посещают природу, выезжают на дачи, где контактируют с грызунами или зараженными возбудителем предметами, - продолжает Платунина. – Заражение происходит при попадании возбудителя в организм человека через дыхательные пути или желудочно-кишечный тракт. Первые признаки заболевания проявляются через 7-14 дней и поначалу очень напоминают симптомы ОРВИ: температура, боль в мышцах. Потом к ним присоединяется боль в пояснице, животе, сыпь на коже, носовые кровотечения, нарушение функции почек. Именно от осложнений болезнь может приобретать тяжелое течение, приводящее к смерти.

Лечение ГЛПС назначает врач после проведения анализов. А профилактика сводится к соблюдению личной гигиены при посещении природы или работе на даче и борьбе с грызунами:

- весной перед началом сезона проведите в дачном домике влажную уборку с использованием дезсредств и с защитой носа и рта ватно-марлевой повязкой в четыре слоя

- выезжая на пикник, постелите под посуду и продукты чистую клеенку

- держите жилье в чистоте, проводите борьбу с грызунами в доме и на участке.

СПРАВКА «КП»

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом – инфекционная природно-очаговая болезнь (на территории Воронежской области постоянно сохраняются ее очаги в дикой природе). Носителями инфекции служат грызуны, которые выделяют вирус с экскрементами. Вакцины от ГЛПС не существует. Единственное средство профилактики – соблюдение личной гигиены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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