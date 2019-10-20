Руководители региона поздравили воронежцев с Днем работников дорожного хозяйства

Уважаемые дорожники и ветераны отрасли!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Состояние дорог имеет стратегическое значение для роста экономики и социального благополучия региона, влияет на ритм бытия и настроение воронежцев.

Поэтому в последнее время на развитие дорожной сети направляются существенные федеральные и областные ресурсы. Благодаря вам они трансформируются в современные автомагистрали, которые для многих постепенно становятся нормой жизни.

Выполнение масштабных задач дорожного строительства сегодня проходит под знаком национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Он позволит нам значительно увеличить объемы ремонтных работ в регионе.

Чтобы передвижение по территории области приносило водителям и пассажирам только удовольствие, нам предстоит еще много работы. При этом, как и прежде, главная надежда – на ваше мастерство и ответственность. Спасибо за то, что подтверждаете их результатами своего труда.

От всей души желаем вам здоровья, счастья, благополучия и гладких дорог на любых жизненных направлениях!