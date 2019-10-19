Народный участковый Воронежской области:«Менять работу не собираюсь»

Капитан полиции Владимир Бурдашкин из Семилукского района представит наш регион на всероссийском этапе конкурса «Народный участковый». Владимир Анатольевич с первых дней стал лидером голосования во время областного отбора, и теперь он поборется за звание самого «народного» с конкурсантами из других частей нашей страны.

ПРОФЕССИЯ ПО НАСЛЕДСТВУ

29-летний Владимир Бурдашкин работает участковым больше семи лет. Он пришел на службу в 2012 году, сразу после окончания воронежского института МВД по специальности юриспруденция. Капитан рассказывает, что никогда не сомневался в выборе профессии:

- С самого детства я хотел стать полицейским. Мой отец служил в органах МВД. Правда, работал в исправительной колонии, просто тогда УФСИН не было выделено в отдельную структуру. Сейчас он уже на пенсии, - делится Бурдашкин.

Под охраной Владимира Анатольевича почти три тысячи жителей Семилукского района. Участковый признается, что работа с подопечными складывается по-разному: кто-то понимает с первого раза, а встречаются и неадекватные товарищи, которые из-за алкоголя и наркотиков не дают спокойной жизни окружающим, вот с ними приходится проводить много времени в разговорах.

- Трудно в самом начале, если проработал пару лет, то уже привыкаешь. И как с людьми общаться, и как бумаги заполнять. Тем более на нашем участковом пункте коллектив сплоченный. Так что работу менять не планирую. Все хорошо, - добавляет Бурдашкин.

ВСЕГДА ДОСТУПЕН ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Владимир Анатольевич помнит первое дело, на которое ему пришлось выехать.

- Это был бытовой конфликт. Мужчина сильно избил свою сожительницу. И вот мы добрались до них. Женщина стала в подробностях рассказывать, как он ей удары наносил. И прямо на наших глазах у нее стали проявляться синяки, начала плохо разговаривать. Оказалось, что у нее сломана челюсть. В итоге возбудили уголовное дело. Мужчину этого отправили на обязательные работы. После этого они сразу же разошлись.

Была в практике участкового и другая ситуация: двое мужчин поссорились, что называется, на почве ревности. И один другому вонзил рожковую вилку в бок, да так, что почку пришлось удалить. И вот этот самый орган Бурдашкин возил на экспертизу.

- Хватает всякого. Но не нужно думать ,что у нас тут прямо совсем все криминально. В последние годы обстановка стала намного спокойнее. Хотя вот этой весной, перед 9 Мая, подняли по тревоге. Оказалось, что в Семилуках в районе военкомата произошло убийство. Опять же двое мужчин. Оба пьяные. Один обозвал нехорошими словами женщину другого. А тот схватил кусок тротуарной плитки и забил обидчика возлюбленной до смерти. Хотел потом скрыться, но мы его задержали.

За последние восемь месяцев капитан Бурдашкин раскрыл 17 преступлений и 113 административных правонарушений. Руководство отдела отзывается о нем, как об очень добросовестном и ответственном сотруднике. А сам полицейский отмечает, что принцип его работы: быть постоянно доступным для населения.

Напомним, онлайн-голосование за лучшего участкового области проходило с 7 по 16 октября на официальном сайте регионального ГУ МВД России. Победители этого этапа встретятся в финальном голосовании, которое определит лучшего из них. Отдать свой голос за «Народного участкового», а также обсудить в комментариях работу полицейских, высказать свои пожелания, поделиться интересной историей можно с 1 ноября в специальном разделе сайта «Комсомольской правды». Голосование завершится 10 ноября.