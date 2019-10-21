Депутаты и сотрудники Воронежской городской Думы провели субботник в Бринкманском саду

19 октября, в рамках общеобластного субботника, депутаты и сотрудники аппарата Воронежской городской Думы убрали Бринкманский сад от листвы. Парк можно назвать их подшевной территорией – народные избранники уже много лет за ним ухаживают.

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- Это наше общее полезное дело для всех воронежцев. Внести свой вклад в наведение порядка может каждый человек. Чистый и зеленый город – это и глазу приятно, и экологично, и повышает репутацию нашего Воронежа. С точки зрения гражданина, это всегда важно. Главное - делать это постоянно. Когда в коллективе выходишь и что-то делаешь для блага города, района, улицы, то и настроение улучшается, и погода сама собой становится солнечной, как сегодня, - отметил депутат Гордумы Олег Захаров.

На этом работы по благоустройству в городе не закончатся. Уже на этой неделе планируется посадить у школ, детских садов, Домов культуры и других социальных объектов еще 900 деревьев и 5 тыс. кустарников.