Реновация водохранилища, расчистка рек и «Город-сад»: чем запомнится главный эколог Воронежской области Алексей Карякин?

Догадки о том, куда же пойдет на повышение Алексей Карякин с поста руководителя регионального департамента природных ресурсов и экологии появлялись в течение практически всего 2019 года. И вот всем домыслам подведена черта. Алексей Карякин переходит на должность начальника Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора. Управление обрело межрегиональный статус и объединило структуры пяти областей. Перед Алексеем Карякиным наверняка уже поставлены амбициозные задачи. Мы же решили вспомнить, чем запомнится главный эколог Воронежской области.

В 2004 году 28-летний Алексей Карякин был брошен, пожалуй, в тот момент на самое провальное в городском хозяйстве направление. Он был последним руководителем «Воронежского водоканала» в статусе муниципального предприятия. Помните, когда водоснабжение в нашем городе было по графику и мы «ловили» часы когда в кранах появится вода? Под руководством молодого чиновника предприятию удалось возобновить круглосуточную подачу воды.

Однако муниципальное предприятие было передано в концессию. Тогда губернатор Алексей Гордеев оценил способного руководителя и назначил Алексея Карякина на пост руководителя регионального департамента природных ресурсов и экологии. На этой должности Алексей Федорович проведет семь с половиной лет. Для нашей стремительной жизни с постоянными переменами и перестановками это серьезный срок и что бы столь долго удерживаться в должности руководителя одного и того же органа нужно быть сильным управленцем и грамотным руководителем.

О деятельности экологического департамента до его прихода практически не было слышно. Если что-то и доходило до газет и горожан - так это новости о каких-либо штрафах. Алексею Карякину удалось не просто добиться результатов, но и построить диалог с общественностью, СМИ и экоактивистами.

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Реновация водохранилища и рек

В конце 2012 года в ВГУ на всероссийской научно-практической конференции впервые в полный голос заговорили о проблемах Воронежского водохранилища. Участниками этого диалога стали ученые, проектные организации, экологи, общественность и чиновники. Конференция позволила услышать все стороны и перейти от обсуждения проблем к их практическому решению. Итогом конференции стал конкурс на поиск лучшей концепции реновации Воронежского водохранилища. Тогда в лексический оборот воронежцев было введено слово – реновация, а для решения проблем были привлечены экоурбанисты международного уровня из Голландии и Испании. Руководитель департамента природных ресурсов и экологии сразу обозначил данное направление, как приоритетное.

Задача привлечь внимание к проблеме и, главное, получить финансирование на ее решение, была выполнена. На фоне десятков разных предложений, включая экзотические, тогда впервые удалось взглянуть на проблему широко, как на вопрос дальнейшего развития города.

Например, состояние Масловского затона угрожало экологической катастрофой: из-за размножения водорослей к 2013 году эта мелководная часть водохранилища превратилась в покрытую зловонной пеной огромную лужу. Тогда было сделано то, что нужно было сделать еще при строительстве водохранилища – участок водоема был углублен, границы берегов скорректированы, оставшиеся на дне затона пни выкорчеваны, собраны и вывезены водоросли и прочий мусор. Разницу в состоянии водоема до и после работ нельзя не заметить.

По итогам международного конкурса, прошедшего в 2014 году, была создана концепция реновации водоема, а уже в 2016-м стартовали масштабные работы по расчистке. Сейчас основные работы идут в районе Петровской набережной. Со дна водохранилища будет извлечено более 1,7 млн кубометров грунта. Удаление донных отложений и увеличение глубины уменьшит прогрев воды летом и предотвратит активное размножение водорослей. Но экологический аспект не единственные в вопросе реновации главного городского водоема. По замыслу разработчиков концепции и департамента природных ресурсов водохранилищу необходимо его социальную роль, утраченную вместе с чистотой воды, – оно вновь должно стать центром притяжения горожан и послужить толком для развития приакватериальных территорий.

В планах также провести расчистку восьмикилометрового участка впадающей в Масловский затон реки Тавровка. В настоящее время идет проектирование. Это задел на будущее, который оставляет Алексей Карякин новому руководителю областного департамента природных ресурсов.

С приходом Карякина вообще началась комплексная реабилитация водных артерий: было расчищено 28 км реки Усмань, восстановлено историческое русло реки Битюг, расчищены реки Девица, Подгорная, Толучеевка. Руководитель департамента оставил после себя готовую документацию на расчистку 20-километрового участка реки Икорец и реки Воронеж на протяжении 58 километров. Эти работы уже включены в нацпроект «Экология».

Удалось при Алексее Карякине начать работы по укреплению берега реки Дон в Павловске. Размывание берега создавало угрозу для жилья, промышленных и социальных объектов. Департаменту удалось заручиться поддержкой Минприроды и получить федеральное финансирование на укрепление километрового участка.

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Жизнь Центрального парка

На протяжении уже девяти лет воронежцев радует международный фестиваль садов и цветов «Город-сад». Его идеологом и вдохновителем была Татьяна Гордеева, а департамент природных ресурсов и экологии стал одним из ключевых организаторов.

Скромную выставку, стартовавшую в 2011 году на площади Ленина, посетило 6 тысяч человек. Однако вскоре фестиваль вышел на новый уровень. Сейчас это четырехдневное мероприятие, собирающее не меньше гостей, чем празднование Дня города или главных государственных праздников.

Помните возгласы критиков, что мероприятие дорогое и вскоре «умрет», как «умирали» подобные акции в других регионах? Но этого не произошло. А ответьте честно на вопрос: много ли в городе массовых мероприятий, куда можно прийти всей семьей на целый день? В 2019 году фестиваль посетило 308 тысяч человек! Если посчитать затраты на одного посетителя, то получается менее ста рублей. И еще один интересный момент – за все эти годы «Город-Сад» ни разу не попал в скандальную историю, а продолжал расширяться, развиваться и радовать горожан!

За время работы Алексея Карякина на посту руководителя природоохранного департамента Воронеж стал центром притяжения для российских и зарубежных специалистов ландшафтной отрасли. Приводимая на протяжении трех лет международная научно-практическая конференция по зеленой инфраструктуре городов стабильно собирает на своей территории ведущих международных специалистов в сфере паркового хозяйства, зеленых технологий и ландшафтной архитектуры. На неё стремятся попасть представители из разных стран: США, Новой Зеландии, Китая, Турции и многих стран Европы.

Центральный парк по-настоящему раскрылся благодаря фестивалю «Город-сад». Сейчас стоит задача реконструкции второй очереди парка. Он может стать визитной карточкой не только Воронежской области, но и всего Черноземья. Для разработки концепции удалось привлечь ведущие европейские ландшафтные бюро. Но перед этим был проведен опрос воронежцев – каким они хотят видеть парк. Вся проделанная работа наверняка станет отличным фундаментом для того, чтобы бывшее «Динамо» расцвело во всю мощь.

Новые возможности

Были и критические ситуации - угроза вырубки «Северного леса» или попытки спуска озера Круглое. Но департамент экологии всегда оперативно реагировал на подобные вызовы. Как итог - на протяжении последних лет Воронеж ни разу на покинул десятку лидеров экологического рейтинга, который составляет Минприроды России совместно с ОНФ.

Воронежская область получила спецприз всероссийской премии «Экологичное развитие — EvolutionAwards 2016». А в 2017 году Минприроды отметил наш регион, как проводивший наиболее активную экологическую политику. Все это отражение эффективности усилий властей по обеспечению благоприятной окружающей среды и высокого качества жизни.

При Алексее Карякине тема охраны окружающей среды от обсуждений перешла к практической реализации, стал применяться комплексный подход к решению вопросов с активным вовлечением общественности и экоактивистов. Ряд проектов вышли за рамки региона, поэтому назначение чиновника на федеральный уровень логичный шаг.

Возможно, новый руководитель Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора решит те экологические задачи, которые до этого находились за пределами его полномочий. В любом случае у опытного чиновника уже есть хорошие шансы остаться в памяти воронежцев, как человек, способный справиться с проблемами, кажущимися «вечными».