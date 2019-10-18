Ректор ВГТУ Сергей Колодяжный: «Мы находим применение знаниям во всех сферах - от воспитания до космоса»

Что может быть общего между повышением урожайности сельхозкультур и надежности мостовых опор? Ничего, если рассматривать каждое по отдельности. А если спросить у студентов ВГТУ, ответ найдется быстрее, чем вы думаете.

ОДИН ПЛЮС ОДИН - ГОРАЗДО БОЛЬШЕ ДВУХ

Почти три года назад Воронежский государственный технический университет получил статус опорного (одного из 33 в России), объединив образовательный, научный, кадровый и материально-технический потенциалы Воронежского государственного технического и Воронежского государственного архитектурно-строительного университетов. К тому моменту преподаватели и студенты двух вузов, обсудив стратегию и принципы будущего развития, взялись за создание высшего учебного заведения новой формации.

- Изначально, оценивая свои силы и потенциал предприятий области и региона, мы видели будущее в совместном подъеме в русле политики социально-экономического развития Воронежской области и Центрально-Черноземного региона, - рассказал ректор ВГТУ, депутат Воронежской областной Думы Сергей Колодяжный. - Сегодня мы видим свою ближайшую перспективу в качестве Центрально-Черноземного государственного инженерного университета. Самое обнадеживающее, что процессы, которые прежде проходили десятилетиями, в университете сейчас протекают за считанные месяцы. За три года синергия от объединения двух вузов дала эффект, намного превышающий простое сложение коллективов и структуры двух вузов.

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ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТЫ ПОМОГАЮТ ЖИТЕЛЯМ РАЗОБРАТЬСЯ В ХИТРОСПЛЕТЕНИЯХ ЖКХ

Эффект от объединения научных школ позволил ВГТУ реализовать уникальный проект, не имеющий, на первый взгляд, прямого отношения к науке. Речь идет о центре ЖКХ «Народный институт», который зародился еще в стенах строительного университета.

Здесь бесплатно помогают всем желающим освоить азы грамотного подхода к содержанию жилых домов и проведению капитального ремонта, раскрывают другие премудрости коммунального хозяйства. Занятия ведут опытные преподаватели вместе со студентами, обучающимися на кафедрах, связанных с ЖКХ.

- «Народный институт» - это уже бренд, который работает на развитие региона и благо граждан, - отметил ректор. - И нам это, кроме всего прочего, дает важную обратную связь с населением, с профессионалами отрасли, позволяет нащупать ее болевые точки, которые мы превращаем в точки роста. Например, сейчас в наших лабораториях испытывается отечественная интеллектуальная запорная арматура для отопления, которая автоматически регулирует температуру в помещении, настраивается потребителем с телефона. Человек получает возможность решать, сколько тепла ему нужно. Все благодаря тому, что «строители» с «технологами» работают и учатся под крышей одного вуза и имеют обратную связь от населения и бизнеса.

Стоит отметить, что подобного «Народному институту» учреждения нет ни в одном вузе страны!

Магистранты и молодые ученые общаются с населением также в действующей при ВГТУ общественной приемной. Люди приходят с самыми разными вопросами. Помогая им решать проблемы, обучающиеся приобретают бесценные практические навыки.

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ХОЛТЕР РАЗМЕРОМ СО СПИЧЕЧНЫЙ КОРОБОК И БЕСПИЛОТНИКИ НА ПОЛЯХ

Помимо ЖКХ, в «Народном институте» развивают еще одно направление, которое назвали здравосбережением. Например, подсказывают, как в аптеках спрашивать отечественные препараты. Их сейчас немало, но продавцы в первую очередь предлагают импортные аналоги. Они гораздо дороже российских.

Зачем медицинские проблемы «технарям»? Точно не за тем, чтобы отобрать хлеб у врачей. Наоборот - помочь им. Один из последних патентов ВГТУ получил на холтер размером со спичечный коробок. Изделие сейчас проходит заключительную стадию испытаний. С помощью устройства оператор в режиме реального времени контролирует состояние пожилого человека. В случае отклонения показателей работы сердца от нормы он сразу же связывается с носителем холтера по телефону, а если абонент не отвечает, вызывает ему «Скорую»…

А не так давно в университет обратился сельхозпроизводитель с просьбой повысить продажи капусты. Оказывается, значительная часть урожая - до 40% - остается невостребованной из-за слишком малого или, наоборот, большого веса кочана.

Преподаватели и студенты нашли решение проблемы с помощью беспилотников. Летательные аппараты давно используются при обследовании дорог и мостов. Но в ВГТУ пошли дальше - написали новую программу, с помощью которой беспилотники оцифровывают поле, а затем периодически облетают его, фиксируя участки с кочанами нужной кондиции. В итоге реализация урожая сразу же повысилась на 35%!

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«МОЗГ» ВГТУ

Все эти и многие другие разработки были бы невозможны без внушительной лабораторной базы университета, которая входит в состав профессиональных инжиниринговых центров. Крупные компании, заинтересованные в качественном развитии своего бизнеса, помогают вузу создавать современные лаборатории. В итоге, с помощью индустриальных партнеров, растет качество учебного процесса, модернизируется база вуза.

Сегодня один только инжиниринговый центр по дорогам насыщен оборудованием и техникой на сотни миллионов рублей. Самое последнее приобретение - первая в ЦФО передвижная лаборатория, которая проверяет качество дорожной одежды и полотна. Она в течение минуты в цифровом формате дает полный анализ всех параметров качества укладки.

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КЕМ ГОРДИТСЯ РЕКТОР

Сергей Колодяжный с радостью показывает письма родителей с благодарностью за учащихся, которые, прилично заработав в студенческих отрядах (а их в вузе 17), сами покрыли стоимость обучения. География работы студотрядов ВГТУ - от Калининграда до Ямала. Многим бойцам по итогам работы предлагают трудоустройство на крупных объектах.

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Стоит отметить, что возможностей обеспечивать себя за счет приобретаемых знаний и компетенций у ребят предостаточно. Недавно с молодежного форума в Крыму вернулись студентки факультета архитектуры и градостроительства. Мало того, что они вышли в финал всероссийского архитектурного конкурса, так Наталия Яньшина уже выиграла грант на 165 тыс. руб. на свой проект «Кубики с Ван Гогом», который разработала в проектной мастерской ВГТУ. И таких примеров в Воронежском опорном университете очень много.

Также университет создает цифровой технопарк, в котором инвестор сможет получить необходимую информацию для создания нового производства или продукта. Сотрудник технопарка - а это еще одна возможность для студента заработать - вводит необходимые данные и находит не 200 вероятных, а 20 именно тех предприятий, которые обладают нужными компетенциями и оборудованием. При этом сотрудник берет на себя организацию маршрута и встреч с ключевыми руководителями предприятий, которые способны дать необходимые ответы.

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НАУЧИТЬ ГРАЖДАНИНА

Но главная цель вуза, по словам его руководителя, подготовить не только будущих профессионалов, но и граждан своей страны. В опорном университете, пожалуй, впервые среди технических вузов создали культурно-просветительский факультет. Занимаются там не только с нынешними, но и с будущими студентами - детьми от 4 лет. Победы во всевозможных региональных и федеральных конкурсах и соревнованиях стали для вуза нормой. Добрая половина сборной России по пожарно-прикладному спорту - студенты ВГТУ, чемпионы и рекордсмены Европы и мира. Первый в истории победитель юношеской олимпиады по брейк-дансу Сергей Чернышев - также студент Воронежского опорного университета. В распоряжении студентов ВГТУ - физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. В общежитиях созданы спорткомнаты, укомплектованные современными тренажерами.

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САМЫЙ МОЛОДОЙ ДЕКАНСКИЙ КОРПУС

В последнее время ректор ВГТУ отмечает новую тенденцию: заведующие кафедрами старшего поколения сами выказывают готовность уступить должность молодым коллегам, с тем чтобы спокойно заняться интересными направлениями исследований:

- Уникальный процесс! У нас сейчас самый молодой деканский корпус, энергичнее идут все процессы. Тут во многом сыграла свою роль очень правильная позиция Министерства науки и высшего образования России. Оно объявляет конкурсы, в которых мы видим, где можем себя проявить, не только эффективно используя бюджетные субсидии, но и привлекая дополнительные средства со стороны. В итоге в числе наших индустриальных партнеров «Сименс», предприятия авиастроительной и ракетно-космической отраслей, все большие и малые предприятия стройкомплекса... Наше преимущество в том, что мы находим применение знаниям во всех сферах - от воспитания до космоса. К примеру, наш вуз принимает участие в проектировании и строительстве завода по выпуску метеорологических ракет под Воронежем. Мы уверены, что частная космонавтика - весьма перспективное направление.

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В целом стратегия вуза строится на умном развитии всех составляющих - учебного процесса, взаимодействия с предприятиями, городом и областью. При этом из 11 нацпроектов, в которые включился регион, ВГТУ участвует в восьми, работает в 7 из 9 функционирующих на территории области промышленных кластеров. Во взаимодействии с администрацией Воронежа колоссальная работа проделана в исследовании транспортной инфраструктуры города, и не за горами то время, когда проекты по ее оптимизации, особенно в части пассажирских перевозок, принесут свои плоды.

Стремительно развивается и инфраструктура самого опорного университета. В ближайшее время состоится открытие нового учебного корпуса. Затем начнется строительство современного общежития. Это станет началом преобразования всего студенческого городка. Его будущий облик, кстати, разработан ребятами из студенческого архитектурного бюро ВГТУ.

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ДВЕРИ ВУЗА ОТКРЫТЫ

В ходе приемной кампании 2019 года в Воронежский государственный технический университет было зачислено более 5700 человек. Отрадно отметить, что в сравнении с прошлым годом уровень подготовки абитуриентов стал выше - об этом свидетельствует средний балл результатов ЕГЭ.

- В 2020 году только на бюджетные места мы планируем принять 3399 человек, - говорит Сергей Александрович. - Тесные связи с работодателями, перенос значительной доли учебного процесса из аудиторий на предприятия позволяют нам обеспечивать высокий уровень трудоустройства выпускников.

ФАКТЫ В ЦИФРАХ

20 000 - столько студентов из 84 регионов РФ и 68 иностранных государств обучаются в ВГТУ.

1500 преподавателей (160 докторов наук, 675 кандидатов наук)

13 факультетов, 65 кафедр (из них 7 базовых, на крупнейших предприятиях Воронежа), 10 базовых научно-образовательных центров, филиал в Борисоглебске, строительно-политехнический колледж, военный учебный центр, центр работы с абитуриентами.

ЗНАЙ НАШИХ!

В 2019 году Воронежский государственный технический университет впервые вошел в престижный мировой рейтинг SCImago Institutions Rankings и занял 117-ю строку среди 241 представителя из России.

В мировом рейтинге Европейской Научно-промышленной Палаты ARES ВГТУ участвует уже пятый год и в 2019 году поднялся на 38-ю строку, чем подтвердил высокую категорию «BBB+», которая присваивается учебным заведениям, отличающимся активной научно-исследовательской деятельностью, надежным качеством преподавания, а также востребованностью выпускников работодателями.

В международном рейтинге U-Multirank - международной системе многомерного ранжирования вузов, направленной на обеспечение прозрачной оценки их деятельности, ВГТУ который год показывает высокие результаты в области образования, исследований и участия в региональном развитии.

В 2019 году ВГТУ стал победителем Национального конкурса «Лучший вуз страны», который проводился Всемирной ассоциацией выпускников вузов.

Подробнее узнать об обучении в Воронежском опорном университете и правилах приема абитуриенты и их родители могут в рамках дня открытых дверей, который состоится 27 октября 2019 года.

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Автор: Михаил БОБРЫШЕВ.