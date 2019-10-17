Перечитать через год: воронежские призывники хотят стать бизнесменами, боксерами и военными

Праздник для настоящих мужчин - это не только 23 Февраля. Дымящиеся котлы с полевой кашей, бодрые песни курсантов, выставки спецтехники, оружия, военных костюмов. И конечно, встречи: ветеранов военной службы, ребят, только что отслуживших, и парней, которым вот-вот предстоит отправиться в армию. Такая душевная атмосфера царила в областном сборном пункте 17 октября, где прошел День призывника.

День призывника 2019.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Отношение к службе у молодых людей меняется. Десять лет назад все повально старались откосить от воинской обязанности, ссылаясь на плохие условия или пустую трату времени. Затем набрала популярность обратная тенденция: получить хорошую работу, построить карьеру можно только с армией. Какие настроения царят среди призывников сейчас? Мы спросили у воронежских парней: чего они ждут от армии? Кем видят себя после службы? Испытывают ли какие-то страхи? И самое волнительное: кто их будет ждать весь этот год?

День призывника 2019.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Сергей Стародубцев, 18 лет:

- Мой дед, отец, вообще все родственники служили, воевали. Хочу на них равняться, чтобы не опозорить. Надеюсь, что армия сделает меня настоящим мужчиной. После службы вижу себя сильным, смелым человеком, который может защищать свою Родину. Вообще, армия всегда пригодится. Это бесценный опыт. Страхов никаких нет. А ждать меня будут родители. Особенно мама.

Сергей Стародубцев.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Евгений Мальцев, 19 лет:

- Только окончил школу, и особо ничего от армии не жду. Хочу просто на себе прочувствовать, что это такое. Может, понять, как деды наши воевали. Кем вижу себя через год? Трудно сказать. Хочется остаться служить по контракту. А там посмотрим, что будет. Сейчас мне не страшно. Из армии будут ждать родные, девушки у меня нет.

Евгений Мальцев.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Христиан Савельев, 18 лет:

- От армии жду хорошей школы жизни и мужества. Закалки. Отдам долг Родине и вернусь к обычному ритму, продолжу учиться. С детства я увлекаюсь спортом. У меня первый взрослый разряд по боксу. На первенстве Москвы становился бронзовым призером в борьбе на поясах. Занимался вольной борьбой. Так что после службы буду поступать в российский университет физкультуры и спорта на отделение бокса. А дальше - как сложится: либо профессиональная карьера, либо тренер - учитель. Страхов, связанных с армией, у меня нет - на тренировках бывало и хуже. Знаю, что всегда сумею постоять за себя. Из армии никто не будет меня ждать.

Христиан Савельев.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Максим Беседин, 19 лет:

- Я заканчиваю учиться в воронежском техникуме строительных технологий, пойду в весенний призыв. Надеюсь, что армия научит меня дисциплинированности и прибавит физкультуры. Хотел бы остаться там, стать военным. Боюсь разве что прыжка с парашютом, потому что ни разу не пробовал. Но такой страх можно перебороть. Из армии меня будет ждать папа, родственники и моя лучшая подруга.

Максим Беседин.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Кирилл Широких, 18 лет:

- В армию иду, потому что меня туда позвали. Особого выбора не было. От службы жду чего-то хорошего, хотя непонятно, что там может быть такого. Армия просто для галочки. После службы вижу себя успешным человеком, но без конкретики. Сейчас не страшно: а чего бояться? Нервы у меня крепкие, а если кто-то бесит, то и втащить можно. Из армии меня будет ждать мама.

Кирилл Широких.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Артем Никитин, 19 лет (фотографироваться отказался):

- Изначально я хотел отслужить, потому что при устройстве на работу спрашивают: «Армия есть?» Потом нашел другой заработок, в интернете. Так что иду служить, потому что выхода другого нет. Ничего от этого не жду. Оставаться по контракту не собираюсь. Вижу себя, наверное, бизнесменом. Страхов никаких нет, и это связано, как минимум, с характером. За свои годы я многое понял и спокойно ко всему отношусь. Из армии меня будет ждать моя девушка Алена. Мы вместе почти три года.

День призывника 2019.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

СПРАВКА «КП»:

Осенний призыв начался с 1 октября. Под него попадают юноши, которые родились в 1992-2001 годах. Военный комиссариат Воронежской области планирует призвать в войска 1400 человек. Первая отправка из нашего региона назначена на 23 октября.

На празднике собрались ветераны военной службы, ребята, только что отслужившие, и парни, которым предстоит отправиться в армию.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

День призывника 2019.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

День призывника 2019.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА