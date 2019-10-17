«Самый лучший Новый год 2020» в санатории им. Дзержинского

Мечтаете встретить Новый год в красивом уютном зале с вкусным праздничным ужином? Стать участником интересной развлекательной программы? увидеть фейерверк на природе и восхищаться сверкающей новогодней ёлкой? Тогда Вам - в санаторий им. Дзержинского! Мы возьмем на себя все заботы об организации для вас незабываемой праздничной ночи, а вам всего лишь нужно забронировать приятный отдых и подобрать красивый новогодний наряд.

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Программа: заселение 31 декабря с 12-00, обед в 14-00,

Новогодняя ночь: начало в 23-00. 1 января — обед в 14-00, выезд до 15-00.

Для Вас:

- настоящая новогодняя атмосфера;

- роскошное банкетное меню от шеф-повара;

- яркая развлекательная программа (Дед Мороз и Снегурочка, живая музыка, интересные конкурсы, шоу, зажигательные танцы, караоке, музыкальная программа на природе у Новогодней елки);

- праздничный фейерверк;

- лотерея с розыгрышем призов (подарочные сертификаты на посещение аквацентра, проживание и лечение, медицинские процедуры);

Бесплатная парковка для автомобилей.

Всем гостям-фото в подарок!

Стоимость банкета- 7800 за 1 чел, проживание -1100 руб за 1 чел, дети: банкет-3500, проживание - бесплатно.

При оплате до 01.12.2019-скидка 7%

Мы гарантируем Вам приятные впечатления от Новогодней ночи на целый год!

Дополнительная информация и бронирование:

8 800 -7777-290

+7(473)227-99-00

+7(473)227-99-99

info@sandz.ru

www.sandz.ru

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