Сливочное масло «Вкуснотеево» получило золотую медаль на выставке «Золотая осень»

На ВДНХ с 9 по 12 октября в 21 раз прошла российская агропромышленная выставка «Золотая осень» – это крупнейший в России смотр достижений сельского хозяйства. На форуме отмечают, например, самые яркие достижения в развитии племенного и товарного животноводства или производстве препаратов ветеринарного применения.

Большое внимание организаторы, безусловно, уделяют и высококачественной пищевой продукции. В рамках выставки традиционно работают дегустационные и конкурсные комиссии.

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Воронежская компания «Молвест» регулярно принимает участие в «Золотой Осени», ведь это отличная возможность не только представить новинки, но и найти новых партнеров. Сейчас продукция предприятия поставляется в 35 регионов России. Но география продолжает расширяться, как впрочем, и ассортимент.

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- Сливочное масло «Вкуснотеево» стало в прошлом году маркой №1 в стране, это очень удачный для нас проект и мы продолжаем наращивать его объемы производства. Мы также продолжаем развивать линейку йогуртов, вышли в сегмент порционных продуктов и продолжаем достаточно успешно работать, - отметил Анатолий Лосев, генеральный директор ГК «Молвест».

В этом году «Молвест» получил золотую медаль именно за сливочное масло «Вкуснотеево». Оно отличается повышенной термоустойчивостью – это значит, масло сохраняет форму даже при нахождении при комнатной температуре и не крошится охлажденным. Секрет – в особенной технологии выработки. И это тот продукт, где качество и вкус не уступаются друг другу – все на высшем уровне.

Впрочем, быть может, на следующий год жюри оценит и новинку – йогурты «Супер»? Новый продукт не только эффектно предстал в современной упаковке, но и порадовал насыщенными вкусами, такими как клубника и пророщенные зерна или груша и гречневая гранола.

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Всего же в этом году «Молвест» стал обладателем четырех золотых медалей экспозиции «Золотая осень» по всем направлениям работы – корма, животноводство и молочная продукция, кроме того, воронежские производители также получили гран-при – за особый вклад в развитие выставки.

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