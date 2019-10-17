Глава Воронежа Вадим Кстенин проверил ход реализации концессионного соглашения

1 марта этого года «Квадра» приняла в концессию (долгосрочную аренду) имущество муниципального казенного предприятия «Воронежтеплосеть».

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КОНЦЕССИЯ ЦЕНОЙ В 3,65 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ

На 15 лет она получила в пользование далеко не новые 141 котельную, 80 центральных тепловых пунктов (ЦТП) и 546 км теплосетей, средний износ которых составляет около 80%. Благодаря соглашению «парк» обслуживания концессионера пополнился на 1599 многоквартирных домов. С учетом того, что компания не новичок в воронежской генерации, мартовское соглашение с мэрией увеличило долю компании на рынке тепловой энергии на 30%.

Необходимость концессии возникла из-за неспособности «Теплосети» справляться с вверенным ей хозяйством. И тут на помощь должна прийти «Квадра», которая в течение срока аренды обязана вложить в переданное ей имущество 3,65 млрд рублей. Из них запланированные 450 млн потратят уже в этом году.

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ЧТО СДЕЛАЛИ В ЭТОМ ГОДУ?

Часть денег пошла на реконструкцию ЦТП на Ленинском проспекте, 135т. Тепловой пункт поставляет горячую воду в 16 жилых домов и один детский садик для детей с ограниченными возможностями.

– На теплопункте установлено высокоэффективное оборудование, автоматика, обеспечивающее постоянное давление холодной воды и температуру теплоносителя для подачи в дома. Система диспетчеризации позволяет оператору дистанционно в режиме реальном времени видит все, что происходит на пункте. В этом году наша компания модернизирует 9 ЦТП, – сообщил управляющий директор Воронежского филиала «Квадра» Виктор Назаров.

Мэр Вадим Кстенин посмотрел, что собой представляет отремонтированный тепловой пункт, и пообщался с жителями окрестных домов, которые обратились к нему с просьбой помочь с ремонтом их двора.

Затем градоначальник посетил новый Центр обслуживания клиентов (ЦОК) на Кольцовской, 78. Первый находится на Лебедева, 2. Дополнительный ЦОК потребовался в связи с ростом абонентов генерирующей компании. Фактически здесь уже все готово к приему жильцов – мэр проверил работу терминала, который выдает талончики по электронной очереди. С этим талончиком можно будет обратиться за помощью к специалисту компании. Кроме того, в офисе появятся кассы по оплате квитанций без комиссии. Откроется ЦОК в ноябре.

Градоначальник пообещал регулярно отчитываться перед воронежцами о работе «Квадры» в рамках концессионного соглашения:

- Имущество, переданное компании, было, мягко говоря, не в очень хорошем состоянии. Объекты, которые уже появляются в рамках соглашения, для Воронежа достаточно уникальные – таких современных центральных пунктов, как на Ленинском проспекте, в городе еще не было.

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Кроме того, компания в этом году отремонтировала 20 км концессионных сетей и 15 км сетей, которые обслуживала ранее:

- 35 километров сетей в год – Воронеж такого масштабного ремонта тепловых сетей еще не видел. Инвестиционная программа компании на следующий год составляет те же самые 450 миллионов. При этом основные вложения произойдут в течение первых восьми лет концессии, что, безусловно, повысит надежность теплоснабжения и его качество, - заявил Вадим Кстенин.

Мэр подчеркнул, что особое внимание администрация города и компания будут уделять восстановлению линий рециркуляции, что позволит жителям получать горячую воду надлежащего качества. В этом году удалось восстановить линии рециркуляции только к девяти домах, т.к. основой акцент делался на аварийных теплосетях, а уже в следующем – планируют к 53-х.