Анна Ардова: «Получить роль через постель можно только один раз»

На днях в Воронеже с комедией «Последний этаж» побывала Анна Ардова. Вращавшаяся в творческой среде с детства (Анна выросла в актерской семье) Ардова только с пятой попытки поступила в ГИТИС, зато уверена – с профессией не ошиблась. Ведущая артистка «Маяковки» может сыграть любой характер – недаром получила ТЭФИ как лучшая телевизионная актриса за участие в скетч-коме «Одна за всех», где сыграла два десятка ролей – от заботливой еврейской мамы до разбитной торговки или гламурной красотки с Рублевки. На что не согласится в профессии Ардова, к критике кого прислушивается – из первых уст в нашем материале.

ДОЧЬ С СЫНОМ ДАЮТ КОНСТРУКТИВНУЮ КРИТИКУ

- Читала, что когда ваши дети Софья и Антон впервые увидели ваш спектакль «Последний этаж», они вас раскритиковали…

- Они раскритиковали скорее режиссуру. Ну и меня заодно. Но они делали правильные, конструктивные замечания, вполне себе хорошая критика была. К примеру, Соня по поводу песни сказала: "Мама, что ты стоишь и пытаешься красиво сложить ручки-ножки? Ты так круто эту песню поешь на концертах. Вот и пой, как ты это умеешь делать! Когда ты начинаешь думать о том, как ты стоишь, теряется суть песни!" А сын мне сказал гениальную фразу, после которой я поняла, что моему ребенку надо быть режиссером: "Ты что бегаешь и кривляешься? Ты его пугай! Он же тебе по лицу дал в прошлой сцене!» Это про тот момент, где героиня рассказывает про свои несыгранные роли. Я так усиленно разыгрывала эту сцену, бегала из угла в угол, мне казалось, что чем динамичнее она будет, тем смешнее!

- Дети пошли по вашим стопам. Они у вас совета просят? Или только маме советы раздают?

- Конечно, просят! Соня чаще. У Антона сейчас период взрослости, и идет отрицание авторитетов. Что говорит о личности! Но изредка все же бывает, что он у меня спрашивает что-то... И это приятно.

- А вы хотели бы всей семьей сыграть в каком-нибудь спектакле или сняться в кино? Кому-то легко работается с родственниками, а другие, наоборот, против.

- Конечно! Вот недавно мы с Сонечкой снимались вместе в Болгарии. Правда, мы только разок встретились в кадре, но все равно, это такое счастье! А еще недавно пробы проходили, но режиссер нас не взяла. Не знаю уж почему, испугалась, поди! Я и с Антоном уже работала, когда он маленьким был...

Анна Ардова с Михаилом Полицеймако в Воронеже в спектакле "Последний этаж".Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

БЛАГОДАРНА, ЧТО РОДИТЕЛИ НЕ УСТРАИВАЛИ МОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

- Вы принадлежите к актерской династии, у вас не было выбора, кем стать? Не возникало мыслей стать кем-то другим, не актрисой?

- В 10 классе у меня была идея: я всем объявила, что ухожу из школы учиться на парикмахера. Все были в шоке. На всех сразу напала падучая, начались обмороки. И свекровь моей сестры меня начала уговаривать: «Ань, ты думаешь, что все время будешь стричь красивых людей? Нет, есть капризные бабушки, у которых три волосинки, есть люди со вшами... Пока ты не заработаешь себе имя, тебе придется начинать именно с таких клиентов!» Как человек брезгливый, я поморщилась и сказала - нет, пожалуй, пойду в артистки.

- Несмотря на выдающиеся родственные связи (отчим Анны - знаменитый «Арамис» Игорь Старыгин, ее дядя - Алексей Баталов, - ред.), поступить в театральный ВУЗ вам удалось только с пятого раза! Вы не захотели воспользоваться протекцией знаменитых родственников?

- Папа не "пристраивал", за что я ему очень благодарна. Я самоед, и если бы меня взяли "по блату", и у меня что-то не получилось, я бы стала корить себя, что заняла место другого, более талантливого человека. Я рада, что сама все сделала! Да, это заняло пять лет, но эти годы были для меня своего рода становлением личности, они меня сделали! За эти пять лет я точно поняла, что я хочу быть актрисой, что это действительно мой выбор. Я осознала за это время, кто я есть на самом деле. А если бы я поступила сразу, может быть, меня оттуда вышибли через год! Потому что я была такой разгильдяйкой!

- Не было комплекса, что вы можете не соответствовать своим именитым родственникам?

- Так вот поэтому я так долго и поступала. Я зажималась настолько, что просто не могла прочитать. Я это делала со скоростью звука, ужасно, и потом говорила: "Папа заставил прийти!" Это при первом поступлении. Я просто тогда еще не осознавала, что это мое желание - стать артисткой. Я не понимала, насколько мне нужна эта профессия, и кто я в ней. Мне порой кажется, что я очень поздно выросла. Сейчас смотрю на своих детей и думаю: в 18 лет они уже такие взрослые! Сын делает мне осознанные, прекрасные замечания. А я в его годы была инфантильной. Я была веселой, радостной, хотела дружить, обожала всех, всегда была очень позитивной, но я была абсолютной разгильдяйкой. Не понимала, чего я хочу и зачем я вообще на этом свете. Сказали поступать в театральный, я и пошла. В общем, ветер в голове. И меня потрясает, в хорошем смысле слова, продвинутость сегодняшних детей, мне нравится, что они намного свободнее нас...

- Вас же в детстве звали Анка-чума…

- В школе я была неуправляемым ребенком, 45 минут вообще не могла усидеть в классе. Учителям было со мной тяжело… А в 24 года, на четвертом курсе налысо подстриглась. Это был и протест, и желание привлечь внимание. Ходила, пока не отросло. Мне, слава богу, шло.

- Родители не упали в обморок?

- К тому времени я уже давно жила самостоятельно. Я вообще в такой свободе воспитывалась, что когда мне в 19 лет подружки говорили «Мне мама запрещает», я удивлялась: как такому взрослому человеку можно что-то запрещать?

КОЛЛЕГ, ПОЯВЛЯЮЩИХСЯ В ТОК-ШОУ, НЕ ОСУЖДАЮ

- Недавно в вашем Инстаграме появилась фотография, где вы с девочками в кожаных нарядах, такие роковые...

- Это проект "За счастьем", в котором я сейчас снимаюсь для телеканала "Россия". Играю роль учительницы, которая всю жизнь одна тащила двоих детей. Ее первый муж умер, второй так и не женился на ней. И вот она живет одна, никакой личной жизни, и вдруг знакомится в интернете с мужчиной. А он оказался аферистом, она продала квартиру, а он забрал все деньги. Моя героиня остается без денег на берегу моря и встречает таких же двух девочек - одной 35, другой 30. И уже втроем они начинают его искать. А дальше я рассказывать не буду, иначе вам не интересно будет смотреть. Кожаный костюм появится уже дальше. Это удивительная роль. Поначалу я никак не могла вжиться в нее, мне режиссер Ольга Доброва-Куликова все время говорила: "Сейчас ты сыграла, как Аня Ардова. Подбери свою свободу!". И я вдруг вспоминала, что на самом деле-то я внутри закрытая, зажатая. По секрету скажу, у меня такое ощущение, что вот эта учительница и есть моя суть! Внутри я очень тихая и интеллигентная. Хотя меня мало кто такой знает. Я прячусь за всей этой громкостью. Когда мне говорят: "Мы вас так боимся!", я всегда поражаюсь. Думаю, чего меня бояться? Хотя я вспыльчивая, могу и накричать. Но я ведь кричу от слабости. Чем громче я кричу, тем слабее я в этот момент.

- А в реальной жизни вы могли бы прийти на светскую вечеринку? Звезды сейчас чуть не в голых платьях приходят.

- Нет. Я не звезда. Не умею тусоваться. Могу, если надо. Могу вечер провести, умею накраситься, нарядиться. Но по сути, мне надо дома тихо, приготовить ужин, позвать гостей – родненьких, и с ними тихо посидеть. Песенки попеть, стихи почитать, танцы потанцевать. Но это все равно не тусовка. Не умею я. Не мое.

- И в телешоу вас ни разу не видела...

- Не могу. Меня все время приглашают. Но я не люблю. Я не хочу в этом участвовать. Коллег не осуждаю - ради бога, пусть ходят. Это их дело. Какое я имею право кого-то осуждать. Это их право так себя вести и так жить. А я не могу. Не хочу.

- А при выборе ролей на что не согласитесь никогда?

- Главное – чтобы мне было интересно играть. Если есть что играть – соглашусь. Но вот недавно мне предложили роль. А она такая плохая, противная. Героиню даже оправдать никак нельзя. Наверное, не возьмусь. Хотя я посмотрела «Джокера». Вышла и подумала, вот он противный, но я знаю, как это играть. Там есть история - любви к матери. Он же выстрелил в тех чуваков, потому что его избили, он просто защищался. Я была поражена этим фильмом. Вот такое я бы сыграла с удовольствием. А то, что мне предложили… ну как играть такую суку-мать, когда нечем оправдать, когда за этим не стоит любви. Вот, я поняла: не буду играть, если за этим не стоит любви. Или желания любви! Раневская говорила: надо все про любовь играть.

СДЕЛАТЬ КАРЬЕРУ ЧЕРЕЗ ПОСТЕЛЬ НЕ ПОЛУЧИТСЯ, ДАЖЕ НЕ НАДЕЙТЕСЬ!

- Не скучаете по проекту «Одна за всех»?

- Скучаю по команде, которая делала этот скетчком. Мне дико повезло. И с авторами, и с режиссером Ольгой Ланд. Это она меня вывела в юмор: мы с ней начали с сериала «Женская лига». Потом – «Одна за всех»…. Скучаю по ним, по свободе, которую мне давала режиссер. Скучаю по всем ребятам, в том числе по гримерам, которые по несколько часов накладывали пластический грим. По костюмерам. По партнерам… На каком-то этапе я устала это играть. Мы сутками снимались - три года, а восемь лет шел сериал. Но в какой-то момент я поняла, что сейчас так всем надоем, что меня никто видеть не захочет. И я подумала – не хочу.

- Расскажите про пластический грим Энджи.

- Грудь очень тяжелая была. Эти силиконовые импланты вкладывали в лифчик, они дико тяжелые. Спина и плечи страшно уставали за смену. У нас лифчики были на широких лямках, чтобы мы могли это все удержать. Ведь мы начали с четвертого размера, а к концу сериала закончили 10-м. Мы днем в перерыв клали ее куда-нибудь - отдохнуть... И губы неудобные. Они клеятся на твои губы. Улыбаться невозможно. Смеяться невозможно. Есть тоже. Пить можно только из трубочки. Или есть маленькими кусочками. Нам фрукты мелко резали, чтобы мы перекусили перед съемками. Эвелина - одна из самых любимых моих партнеров, она невероятно талантливая, красивая, сексуальная и очень смешная. Я обожаю ее. И Таню Орлову – которая играла домработницу Зину, - такой взгляд нормального человека со стороны на весь этот кошмар силиконовых дур.

Кристи (Эвелина Бледанс) и Энджи (Анна Ардова) в скетчкоме "Одна за всех". фото kinopoisk.ru

- Вы когда-то цитировали Табакова, что артист должен быть в профессии, пока зарабатывает…

- Да. Профессией надо зарабатывать. Особенно мужчинам. Или искать вторую профессию. У меня второй нет. Хотя я готовить люблю - если что, стала бы поваром. Еще могла бы что-то делать людям: в салоне красоты встречать, общаться. Парикмахером могла бы быть, косметологом. Я довольно тактильный человек, и людей люблю.

- А когда простой в профессии, как реагируете?

- Плохо. Нервничаю. Я, конечно, пытаюсь искать дзен – йога, плаванье, заниматься собой. У меня друзья сразу активизируются, начинается хождение друг к другу в театры, просмотр хороших фильмов. Но я нервничаю, когда нет работы. Лучше, когда ее много, я - трудоголик.

- А сами можете позвонить режиссеру, напомнить о себе?

- Нет. Потому что смысла нет. Если кто-то говорит, мол, ходи, тусуйся, и типа найдешь связи и работу – никогда! Мне уже на многих фестивалях обещали, что снимут со мной кучу полных метров, дадут кучу ролей, поставят много спектаклей. Нет. Это происходит… только, когда происходит. Если кто-то говорит, что можно добиться ролей через кровать, бесполезно. Ну одну роль ты себе так добудешь. И если ты ее хорошо сыграла, то дальше тебе будут давать роли за талант. А если плохо – ну и все! Будут только пользоваться.Так что ерунда это все. Нужно себя любить и уважать. Дорожить надо собой. Иначе оскорбляете себя и профессию. Если это кому-то нравится, ради бога, пусть они так делают, я никого не осуждаю – пусть цветут все цветы. И слава богу, что все живут как хотят. Я иногда восхищаюсь: я так не умею, круто. Но в моем случае это бесполезно. И советы, что нужно дружить с нужными людьми – тоже в моем случае бесполезны. И потом, это оскорбительно для таланта. Если ты считаешь себя талантливым человеком, а я нескромно так считаю, это единственное, в чем я уверена, что является моей основой, моей самостью, то унизительно, просить, спать, дружить. Пусть дают роли за то, что я имею талант. Мне так кажется.