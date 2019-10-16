2019-10-16T19:40:33+03:00
Общество

В Воронеже мэр и ветераны обсудили подготовку к празднованию 75-летия Победы

В мае следующего года после реконструкции откроется главный мемориал города
Татьяна МИСТЮКОВА
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В мэрии состоялось заседание Воронежской городской окружной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Встречу, в которой приняли участие 80 человек, провел мэр Вадим Кстенин.

Градоначальник поблагодарил Совет ветеранов за приглашение к участию в пленуме:

– Ваши советы, пожелания, обсуждаемые вами вопросы актуальны не только для старшего поколения, но и для всех горожан. Для структурных подразделений администрации они становятся руководством к действию, – отметил глава Воронежа.

Главной темой заседания Совета стала подготовка к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и задачи, которые в связи с этим стоят перед ветеранскими организациями.

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По словам мэра, в городе много важных проектов - от строительства социальных объектов до сложнейшей реформы общественного транспорта, но есть задача особой важности – подготовка к юбилею Великой Победы:

– Это наша большая ответственность и долг перед поколением победителей, я не буду детализировать все наши планы, но обещаю, что мы подготовим самую масштабную, интересную и торжественную программу празднования, которая будет соответствовать значимости этого праздника для всех и каждого.

Вадим Кстенин напомнил, что к маю 2020 года администрация города намерена полностью завершить реконструкцию главного мемориала Воронежа – площади Победы:

– Мы должны успеть к сроку, чтобы основное мероприятие – возложение венков и цветов – прошло уже на обновленной площади. Ее облик, наконец, станет достойным подвига людей, которых мы чтим каждый день, а во время празднования Дня Победы – особенно.

Затем председатель Совета ветеранов Вячеслав Раздайбедин напомнил, что общественная организация регулярно проводит работу, направленную на военно-патриотическое воспитание молодежи и улучшение социально-бытовых условий жизни ветеранов. Представители Совета поддерживают патриотические акции, организуют тематические лекции и уроки, принимают участие в развитии школьных музеев. Например, благодаря оказанному содействию музей гимназии №5 занял первое место во всероссийском конкурсе школьных музеев в номинации «Военно-патриотический музей».

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Также в районах города накануне знаменательных дат и городских праздников Совет ветеранов при поддержке управ готовит торжественные мероприятия и экскурсии, обеспечивает нуждающихся продовольственными подарками и путевками в санатории.

Общественная организация активно сотрудничает с молодежными добровольческими движениями, волонтерами «Серебряного возраста» и органами местного самоуправления.

Глава города Вадим Кстенин поблагодарил присутствующих за непосредственное участие в патриотическом воспитании молодежи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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