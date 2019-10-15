В Воронежской области переселение граждан из аварийного жилья ведется с опережением графика

Спикер регионального парламента провел совещание по вопросам переселения граждан из аварийного жилья и посетил микрорайон интенсивной жилой застройки Шилово.

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В период 2019-2025 годов в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Воронежской области будет расселено 25 многоквартирных домов не пригодных для проживания. Под снос попадут дома, признанные аварийными к 1 января 2017 года. Об этом говорили на совещании, которое провел председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов с депутатами, представляющими профильные Комитеты по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и тарифам и по строительной политике.

Парламентарии, на которых возложены полномочия по контролю за ходом реализации нацпроектов, отметили, что выполнение первого этапа данной программы осуществляется с опережением графика.

– До наступления зимнего периода должно быть обеспечено переселение граждан в благоустроенные квартиры со 100%-й отделкой, полностью готовые для проживания, – подчеркнул Владимир Нетёсов. – На реализацию программы, которая осуществляется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» Воронежская область уже получила из федерального бюджета 112 млн. руб., еще 12 млн. – это софинансирование региона.

Председатель Комитета по ЖКХ, энергетике и тарифам Татьяна Головачёва сообщила, что под расселение в рамках нацпроекта в ближайшее время попадают два дома по адресу ул. Пирогова, 58 и ул. Машиностроителей, 44, хотя изначально планировали только один.

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– В настоящий момент готовится заявка на предоставление финансовой поддержки федерального и областного бюджетов для реализации в 2020 году второго этапа программы по переселению граждан из аварийного жилья, – рассказала Татьяна Головачёва. – В планах – расселение еще двух многоквартирных домов общей площадью 1,3 тыс. кв. м.

Жители двухэтажки с печным отоплением по улице Пирогова уже готовятся к новоселью – пакуют чемоданы и знакомятся с новым жильем. Выяснилось, что большинство соседей так соседями и останутся – практически все переезжают в микрорайон интенсивной жилой застройки Шилово.

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Руководитель управления жилищных отношений администрации городского округа г. Воронеж Олег Зацепин сообщил, что квартиры для бывших жителей аварийных домов были куплены на открытом аукционе.

– Главными критериями стали территориальность, то есть приобретаемое должно обязательно находиться в черте г. Воронежа, наличие внутренней отделки помещения по принципу «заходи-живи», а также площадь новой квартиры не должна быть меньше прежней, – отметил Олег Зацепин.

Одну из типовых квартир, предназначенную для реализации программы по расселению авариного жилого фонда, осмотрел председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов. Он подчеркнул важность переселения жителей именно в макрорайон с развитой инфраструктурой.

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– До 2025 года в рамках нацпроекта в Воронежской области предстоит расселить 15 тыс. кв.м. аварийного жилья. И мы должны сделать все возможное, чтобы люди, наконец, смогли начать новый этап своей жизни в достойных, комфортных условиях. Здесь в микрорайоне Шилово используется принцип квартальной застройки – рядом с жилыми домами (в шаговой доступности) поликлиника, школа, детский садик. Особое внимание уделяется современному благоустройству общественных территорий, – рассказал Владимир Нетёсов. – Главная задача сегодня – повысить качество жизни наших граждан. Тем более, что им предоставляется альтернатива – либо переехать в предлагаемое жилье бесплатно, либо получить денежную компенсацию и самостоятельно решать квартирный вопрос.

Кроме того Владимир Нетёсов сообщил, что кроме федеральной программы по расселению аварийного жилья, на территории Воронежской области действует и муниципальная. И наш регион, один из немногих в РФ, который самостоятельно, без финансового участия федерального центра решает проблему ветхого жилого фонда.

– В рамках собственной муниципальной программы будет расселено еще 24 многоквартирных дома, признанных аварийными. 70% средств для реновации старых кварталов выделяется из областного бюджета. Оставшуюся часть компенсирует муниципалитет. На данный момент общий объем финансирования составляет порядка 600 млн. руб., – отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов. – В аварийном жилье воронежцы жить не должны, и комплексный подход к решению проблемы, который реализуется на территории нашего региона, позволяет нам уверенно смотреть в будущее и делать все возможное для планомерного и устойчивого сокращения непригодного жилья в Воронежской области.