В ВГТУ откроют первую в Центральном Черноземье «Точку кипения»

19 октября в Воронежском государственном техническом университете открывается «Точка кипения» – это пространство для коллективной работы, расположенное на территории вуза. Оно объединяет представителей образования, науки, бизнеса и власти. Университетская «Точка кипения» начинает свою работу при поддержке АНО «Платформа НТИ» и Агентства стратегических инициатив.

Цель - эффективное выполнение задач

В рамках программы «Осеннего навигатора», который пройдет в 55 городах России, состоится открытие 42 университетских «Точек кипения». Участники в этом центре смогут делиться опытом и совместно с предпринимателями, госслужащими и членами общественных организаций прорабатывать новые модели развития.

Основные принципы «Точки кипения»: связность, открытость, развитие, доверие, партнерство, коллаборация, желание делиться. Главная цель - помогать людям, сообществам и организациям по-новому и максимально эффективно выполнять их задачи. Подробнее о проекте можно будет узнать во время его запуска, который состоится в 10:00 в бизнес-инкубаторе ВГТУ (ул. 20-летия Октября, 84, вход с ул. Красноармейской).

«Точка кипения» на базе университета, прежде всего, будет помогать в работе с людьми, их потенциалом и проектами, которые они создают. Кураторами открытия площадки станут представители Платформы НТИ и «Университета 20.35».

Это уже вторая волна открытия «Точек кипения». Воронеж будет представлен Опорным университетом. Такая площадка станет первой не только в нашем регионе, но и в Центральном Черноземье.

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Глобальные рынки будущего

Такие площадки, как «Точка кипения», нужны, чтобы вовлечь студентов и преподавателей вузов в направления Национальной технологической инициативы (НТИ) и представить сервисы «Университета 20.35».

Национальная технологическая инициатива - это государственная программа мер по поддержке и развитию в России перспективных отраслей, которые в течение следующих 20 лет могут стать основой мировой экономики. В нашей стране фокусируют внимание на тех рынках, в которых есть возможность создать отрасли нового технологического уклада, значимых с точки зрения обеспечения национальной безопасности и высокого уровня жизни граждан.

«Университет 20.35» НТИ – это первый в России университет, обеспечивающий профессиональное развитие человека в цифровой экономике. Он будет ориентирован на подготовку лидеров компаний и специалистов, работающих на новых глобальных рынках. В будущем большинство рынков будут иметь сетевую природу, то есть будут связаны с интернетом. А это значит, что расстояние между производителем и потребителем сократится до минимума. К подобным изменениям и должны подговиться будущие специалисты на таких площадках, как «Точка кипения».