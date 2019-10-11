Осенний Воронеж: топ-9 самых красивых фотографии из соцсетей
Какой местные жители видят столицу Черноземья
Фото: Дмитрий Чернов.
До столицы Черноземья добралась золотая осень - грустное, но в то же время прекрасное время года. В суете будничных дней мы совсем не обращаем внимания на красоту, в которой буквально тонет Воронеж. Посмотрев эти фотографии, можно заново влюбиться в родной город. «Комсомолка» собрала самые волшебные снимки в соцсетях.
Фото: Тимур Подколзин.
Фото: Алина Ткач.
Фото: Евгений Бичёв.
Фото: Никита Докторович.
Фото: Юлия Попкова.
Фото: Тимур Подколзин.
Фото: Дмитрий Чернов.
Фото: Алина Сагадатова.
Фото: Евгений Бичёв.
ИСТОЧНИК KP.RU