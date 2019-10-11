2019-10-11T14:27:46+03:00
Общество

Осенний Воронеж: топ-9 самых красивых фотографии из соцсетей

Какой местные жители видят столицу Черноземья
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: Дмитрий Чернов.Фото: Дмитрий Чернов.

До столицы Черноземья добралась золотая осень - грустное, но в то же время прекрасное время года. В суете будничных дней мы совсем не обращаем внимания на красоту, в которой буквально тонет Воронеж. Посмотрев эти фотографии, можно заново влюбиться в родной город. «Комсомолка» собрала самые волшебные снимки в соцсетях.

Фото: Тимур Подколзин.

Фото: Тимур Подколзин.

Фото: Алина Ткач.

Фото: Алина Ткач.

Фото: Евгений Бичёв.

Фото: Евгений Бичёв.

Фото: Никита Докторович.

Фото: Никита Докторович.

Фото: Юлия Попкова.

Фото: Юлия Попкова.

Фото: Тимур Подколзин.

Фото: Тимур Подколзин.

Фото: Дмитрий Чернов.

Фото: Дмитрий Чернов.

Фото: Алина Сагадатова.

Фото: Алина Сагадатова.

Фото: Евгений Бичёв.

Фото: Евгений Бичёв.

ИСТОЧНИК KP.RU

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