Новый детский сад в Подклетном появился благодаря помощи сенатора Сергея Лукина
Новый детский сад рассчитан на 150 мест, причем почти половина из них предназначена для детей ясельного возраста. Строительство велось на средства, привлечённые из бюджетов всех уровней – федерального, областного и муниципального. Однако, в этом году садик мог и не появиться.
Долгое время жители микрорайона Подклетное были вынуждены возить малышей в другие части города. Теперь благодаря помощи Сергея Лукина, члена Совета Федерации от Воронежской областной Думы, этот острый вопрос решен.
Фото предоставлено пресс-службой сенатора Сергея Лукина
Сенатор поделился воспоминаниями:
- Открытие детского садика в Подклетном – наша общая победа. Это очередной шаг в социально-экономическом развитии микрорайона, а значит и в улучшении качества жизни воронежцев. Я хорошо помню, как в конце 2017 года ко мне на личный приём пришли местные жители и руководитель территориального отдела городского микрорайона Ирина Селютина. Они обратились с просьбой приблизить сроки строительства детского сада, возведение которого было запланировано на 2020 год. Понимая, как непросто приходится молодым родителям, когда детского садика нет поблизости, я приложил максимум усилий, чтобы решить обозначенную проблему. Строительство дошкольного учреждения было включено в программу федерального финансирования.
Парламентарий убежден: проблемы, с которыми граждане обращаются к представителям власти, должны находить действенное решение:
- Задача государства сегодня – обеспечить достойные условия для жизни наших граждан, в том числе воспитания и образования детей, - отмечает Лукин, - Мы должны строить такие детские сады и школы, в которых каждому ребенку будет комфортно и уютно. Дети – это будущее России, будущее нашего общества, поэтому очень важно, в каких условиях они воспитываются с самого раннего возраста.
Фото предоставлено пресс-службой сенатора Сергея Лукина
Возможности, которые предоставлены в новом учреждении дошкольного образования для развития детей, с гордостью продемонстрировала заведующая – Ксения Косарева, которая провела экскурсию для гостей праздника. Здесь располагаются музыкальный и спортивный залы, лего-центр, кабинет психолога, сенсорная комната, логопедический кабинет, а также медицинский блок. Детский сад оснащен современным игровым и интерактивным оборудованием, необходимой мебелью, дидактическими пособиями и материалами. На благоустроенной территории расположились прогулочные площадки и «спортивный городок». По словам Ксении Косаревой, «изюминкой» детского садика в Подклетном станет программа математического развития детей.
- Если наши дети будут расти и воспитываться в таких прекрасных дошкольных учреждениях, в отремонтированных и новых построенных школах, с тем оборудованием, которое сегодня есть, с той любовью, которая педагогами и воспитателями в адрес ребят выражается, я думаю, что у нашей страны будет великое будущее, – подытожил увиденное мэр Воронежа Вадим Кстенин.
Особенно ждали появления детсада родители юных подклетнинцев:
- Впечатления самые положительные, – рассказала Анна Пономарёва. –Здесь всё сделано красиво, красочно. Воспитатели опытные и самое главное – любят детей.
Мэр Воронежа Вадим Кстенин отметил:
- В этом году мы открываем уже не первый детский сад. От этого еще больше радости на душе. Сюда записали 158 малышей, а это полное наполнение учреждения, что говорит о его востребованности. Практически все объекты, которые вводим в эксплуатацию, сразу же набирают то количество деток, на которое они рассчитаны. Некоторые даже больше. Поэтому в соответствии с потребностью микрорайонов в местах в дошкольных учреждениях, мы принимаем решения о строительстве дополнительных детских садов, рядом с уже возведёнными. Такое решение уже принято по улице Артамонова, где мы в этом году открыли новый детский сад. В следующем году планируем открыть там ещё один.
Член Совета Федерации Сергей Лукин пояснил, что на территории Воронежа и Воронежской области национальные проекты «Образование» и «Демография» в целом реализуются успешно, а строительство новых образовательных учреждений даже несколько опережает предусмотренные федеральными программами планы. В 2019 году в нашем регионе будет введено в эксплуатацию максимальное количество социальных объектов за всю историю – 9 школ и 21 детский сад.
Ольга Вороновская
ИСТОЧНИК KP.RU