Владимир Нетёсов: «Депутатские приемы помогают оперативно решать проблемы, которые волнуют жителей Воронежской области»

В третьем квартале 2019 года депутаты Воронежской областной Думы рассмотрели почти 900 обращений воронежцев, из которых 149 поступили в письменной форме, остальные – в ходе личных приемов в Воронежской областной Думе, региональной общественной приемной партии «Единая Россия» и в избирательных округах. Всего же за 9 месяцев было рассмотрено почти 3 тысячи обращений, поступивших в устной и письменной форме.

Что касается тематики поступивших обращений, то 46% заявлений касались социальной сферы, 18% – работы ЖКХ, 12% – экономической сферы. Также были вопросы, касающиеся соблюдения законности и охраны правопорядка, работы органов местного самоуправления и другие.

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Напомним, прием граждан в общественной приемной Воронежской областной Думы ведется с понедельника по четверг с 9.00 до 17.00, в пятницу – с 9.00 до 16.00 (кроме выходных и праздничных дней). Перерыв с 13.00 до 13.45.

Ознакомиться с графиком личного приема у депутатов можно на сайте Воронежской областной Думы.

Запись на прием осуществляется по телефону 8(473)277-93-13 не позднее, чем за 3 дня до приема.

Письменные обращения можно принести в Воронежскую областную Думу лично, либо отправить по почте по адресу 394018, г. Воронеж, ул. Кирова, 2.

Также на сайте регионального парламента работает электронная приемная. Для того, чтобы обращение было рассмотрено, необходимо внимательно заполнять разделы регистрационной формы, формулируя вопросы четко и корректно.