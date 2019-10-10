2019-10-10T14:02:40+03:00
Общество

Воронежские сенаторы традиционно вошли в «ТОП-40» медиарейтинга

Сообщение об этом 9 октября вышло на сайте «ТВ-Губерния». Информационную активность членов Совета Федерации Федерального Собрания РФ оценила известная столичная компания «Медиалогия», специализирующаяся на мониторинге и анализе отечественных СМИ
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Очередной рейтинг был составлен по итогам медиа активности сенаторов за сентябрь 2019 года. В нем опубликованы имена парламентариев, занявших первые 50 мест из 170 возможных (именно столько представителей регионов заседают сейчас в палате регионов - по одному как от исполнительной, так и от законодательной ветвей власти каждого субъекта). Ранжирование осуществляется на основе так называемого «медиа-индекса». Этот суммарный показатель отражает как количество упоминаний членов верхней палаты российского парламента в различных отечественных СМИ, так и их содержание (высокую оценку получают персоны, упоминание о которых ведется в позитивном ключе).

Анализу подвергаются информационные сообщения на теле- и радиоканалах, в газетах и журналах, интернет-изданиях и на ресурсах информационных агентств (всего более 52 тысяч источников). Чем выше значение медиа-индекса, тем выше место сенатора в рейтинге. Лидером минувшего месяца эксперты компании в очередной раз объявили Валентину Матвиенко - председателя Совета Федерации ФС РФ; она представляет в палате исполнительную власть Санкт-Петербурга. На втором месте - Алексей Пушков, делегированный Законодательным Собранием Пермского края. Следом расположился вице-спикер СовФеда Андрей Турчак — представитель Псковского областного Собрания депутатов.

Вошли в свежий ТОП от «Медиалогии» и оба воронежских сенатора. Сергей Лукин, направленный в верхнюю палату Воронежской областной Думой, занимает 34 место, а заместитель Председателя Совета Федерации ФС РФ Галина Карелова (представитель областного правительства) находится на 39-й позиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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