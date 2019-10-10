2019-10-10T10:37:01+03:00
Общество

Центральный рынок обрушил цены на сезонные овощи и фрукты, организовав «Фермерскую ярмарку выходного дня»!

Почему покупатели должны переплачивать за овощи и фрукты, которые в изобилии растут в Черноземье?
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Ранняя осень богата на урожай, но цены на сезонные продукты всё также высокие. Центральный рынок решил эту проблему и изменил представление о ценах.

Теперь на Центральном рынке можно купить сезонные овощи и фрукты по выгодным ценам! Каждую неделю с четверга по субботу с 7:00 до 19:00 проходит Фермерская ярмарка выходного дня, представлена свежая продукция фермерств и подворий Черноземья. Смотрите сами: картофель можно купить на ярмарке от 15 рублей за килограмм, яблоки – от 30 рублей, морковь – от 17 рублей за килограмм, помидоры - от 25 рублей за килограмм.

Никакого подвоха в таких ценах нет. Центральный рынок организовал реализацию сезонных фермерских продуктов: без потери времени и качества овощи и фрукты поставляют на прилавки с фермерских хозяйств Воронежской области, таким образом удается держать выгодную для покупателя цену.

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Ассортимент Фермерской ярмарки, конечно же, зависит от сезона. Например, сентябрь был богат урожаем на яблоки, виноград, арбузы, ароматные помидоры. Осенью в изобилии картофель, тыква, капуста всех видов и мастей – от белокочанной до Романеско. Это и многое другое каждую неделю можно найти на прилавках Ярмарки. Холода уже близко и пора пополнить свои зимние запасы картофеля, подготовить овощи для заморозки – цветная капуста, брокколи, перец, баклажаны, и засолить капусту.

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Фермерская ярмарка выходного дня не только обеспечивает жителей и гостей Воронежа свежими фермерскими продуктами, но и поддерживает местных сельхозпроизводителей, помогая сбывать сезонную продукцию. Так, яблоки привозят из Новоусманского района, капусту и помидоры выращивают в Лисках, а картофель в Верхней Хаве. Для некрупных фермерских хозяйств Ярмарка выходного дня - это отличная возможность выгодно продать партию еще свежих и качественных продуктов.

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Фермерская ярмарка выходного дня работает каждую неделю с четверга по субботу с 7:00 до 19:00. Прилавки расположены на первом этаже Центрального рынка, вход с улицы Фридриха Энгельса.

Цены действительны на момент публикации статьи.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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