Усиление контроля за жильем детей-сирот и налоговые преференции для организаций: итоги заседания Воронежской облдумы

В рамках заседания, которое прошло 10 октября, был рассмотрен 21 вопрос.

Депутатами принят большой блок социальных законов. В частности, внесены изменения в ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской области».

– Благодаря этим поправкам продлен срок действия такой меры соцподдержки, как льготный проезд школьников (в возрасте старше 7 лет), а также студентов вузов и техникумов на пригородном железнодорожном транспорте, – рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Кроме того, уточнен ряд положений законов «О регулировании отдельных отношений в сфере социального обслуживания граждан на территории Воронежской области», «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Воронежской области», «Об отдельных мерах по защите прав ребенка на территории Воронежской области».

Парламентарии рассмотрели большой блок документов экономической направленности. Так, Воронежская областная Дума установила льготы по налогу на имущество организаций в отношении ряда категорий налогоплательщиков. Сумма льгот по налогу на имущество организаций для данных категорий по оценке составит в 2020 году около 49 млн рублей. При этом, за счет расширения налогооблагаемой базы прирост налоговых поступлений в бюджет региона в этом же году составит по оценке более 164 млн рублей.

Также депутаты приняли поправки к закону «О развитии малого и среднего предпринимательства в Воронежской области».

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Кроме того, депутатским корпусом согласованы изменения в закон «О применении индивидуальными предпринимателями патентной системы налогообложения на территории Воронежской области».

В ходе заседания депутаты согласовали кандидатуру Александра Гулягина для назначения на должность прокурора Воронежской области.

В своем выступлении председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов отметил, что на протяжении многих лет сложилась эффективная практика взаимодействия регионального парламента с прокуратурой Воронежской области по вопросам совершенствования законодательства, обеспечения законности и правопорядка на территории региона.

– Уверен, с приходом нового руководителя областной прокуратуры конструктивное сотрудничество продолжится на столь же высоком уровне, – подчеркнул он.