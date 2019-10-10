2019-10-10T14:35:15+03:00
Общество

Проекты воронежских компаний «Европак» и «ЭкоНиваАгро» получили статус особо значимых

Им предоставят налоговые льготы
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В минувшую среду, 9 октября, губернатор Александр Гусев провел заседание Экспертного совета, в ходе которого два новых инвестпроекта внесли в перечень особо важных.

ВЫСОКАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ И ЗАБОТА О СОТРУДНИКАХ

Завод по производству гофрокартона и гофроупаковки ООО «Европак» находится на территории индустриального парка «Масловский» в Новоусманском районе.

Мощность предприятия составит не менее 188 млн кв. м гофропродукции в год. Его оснастили оборудованием с максимальной автоматизацией, а большие складские площади и удобное размещение позволят организовать эффективное производство и предложить рынку высококачественный продукт с конкурентной ценой.

Срок реализации проекта – 2016–2030 гг. В ноябре прошлого года на «Европаке» внедрили в работу гофроагрегат и две линии переработки, что позволило начать выпуск продукции. В 2019–2020 гг. будут запущены еще четыре перерабатывающие линии. На полную мощность завод выйдет в 2020–2021 гг.

Общая стоимость инвестпроекта составит больше четырех млрд рублей, срок окупаемости – семь лет.

Налоговые поступления от деятельности предприятия в бюджеты всех уровней уже в этом году превысят 90 млн рублей, а после выхода на плановую мощность – 250 млн рублей.

На заводе будет занято порядка 300 человек, причем 200 из них – на рабочих специальностях. Для сотрудников организована бесплатная доставка до места работы и обратно, на территории предприятия есть столовая, комната отдыха, душевые, раздевалки, просторные кабинеты, предоставляется спецодежда.

По итогам голосования Экспертный совет отнес проект к категории особо значимых. Это позволит предприятию получать налоговые послабления в течение определенного периода времени.

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МОЛОКА СТАНЕТ БОЛЬШЕ

Подобные льготы будут предоставлены и пяти проектам компании «ЭкоНиваАгро».

Речь идет о трех животноводческих комплекса на 2,8 тыс. коров с площадками для выращивания молодняка КРС молочных пород на четыре тыс. голов каждый. Мега-фермы находятся в Бобровском, Лискинском и Аннинском районах. Комплексы включают коровники из легких металлических конструкций с системой естественной вентиляции и возможностью регулировать поступающий воздух при помощи подъемных штор, доильный зал с установкой «карусель», малый доильный зал с родильным отделением. Предусмотрено беспривязное содержание скота в индивидуальных боксах. При выходе на проектную мощность производство молока составит 65 тонн в сутки.

В Бутурлиновском районе появится подобный животноводческий комплекс – КРС «Озерки», но уже на 3,3 тыс. коров и площадками для выращивания молодняка крупного рогатого скота молочных пород на 3,6 тыс. голов. Производство молока достигнет 75 тонн в сутки. Комплекс сейчас строят.

А в селе Коршево Бобровского района в этом году заработал комбикормовый цех производительностью 10 тонн в час.

Кроме того, Экспертный совет исключил три проекта из Перечня особо значимых в связи с их успешным завершением. Это строительство животноводческого комплекса в селе Колыбелка и приобретение племенного молодняка в «ЭкоНиваАгро», модернизация производственных мощностей «Елань-Коленовского сахарного завода» и реконструкция существующих мощностей «Ольховатского сахарного комбината».

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