Педагоги и бюджетники могут отдохнуть в санатории имени Дзержинского со скидкой

С 10 октября по 25 декабря этого года санаторий им. Дзержинского проводит для педагогов и работников бюджетной сферы акцию «Каникулы для учителей». Спецпредложение включает в себя скидку 20% на оплату путевки и распространяется на все номера за исключением корпуса №5.Чтобы получить скидку, над предъявить справку с работы.

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Помимо этого, при покупке путевки на семь и более дней санаторий бесплатно организует для отдыхающего прием у врача, диагностику состояния организма, а также процедуры, направленные на общее укрепление иммунной системы.

- Программа, которая будет идти в подарок, называется «Антистресс». В нее входит прием врача терапевта, общий анализ крови, ЭКГ, лечебная гимнастика или посещение тренажерного зала, кислородные коктейли, фитоароматерапия, аппаратная физиотерапия, жемчужные ванны, циркуляционный душ, ручной массаж и посещение аквацентра, - рассказали в санатории.

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Для покупки путевки по акции необходима справка с места работы, а также санаторно-курортная карта.

Подробнее об этой и других акциях воронежского санатория можно узнать по телефону 8(473)2279999, на сайте sandz.ru или в в группе Вконтакте.

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