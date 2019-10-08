В Воронеже через 17 лет тренера по карате обвинили в убийстве матери воспитанниц

Ленинский районный суд отправил под арест 45-летнего воронежца. Мужчину обвиняют в убийстве женщины-дворника, которое произошло в мае 2002-го на улице Владимира Невского. Тогда расследование смерти 46-летней горожанки не привело к результатам. После четырех месяцев отработки различных версий дело приостановили. Возобновить его решили через 17 лет, в августе 2019-го.

Обвиняемый - бывший тренер известной в начале 2000-х школы восточных единоборств. Убитая - мама девочек, которые занимались у мужчины. До 30 ноября он пробудет под стражей. В это время силовикам придется доказать его виновность по п. «б» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство лица или его близких в связи с выполнением общественного долга).

А мы пока напомним, что писала «Комсомолка» по этому делу в 2002 году:

«В Воронеже убили Галину Васильевну Татаринцеву. Рано утром к ней на улице подошел темноволосый худой мужчина в спортивном костюме и перчатках. Три раза ударил заточкой из напильника. И бросился бежать, оставив орудие убийства в сердце жертвы. Галина Васильевна не была депутатом. Не была она также директором банка или крупным коммерсантом. Обычная уборщица. А убийство, уверены в городе, - месть воронежской федерации восточных единоборств «Бутоко-рю» отступникам. Отступников звали Лена и Катя Татаринцевы. 18 мая по воронежскому ТВ прошел фильм, в котором сестры рассказали много нехорошего про «секту самураев». 20 мая фильм повторили. Маму разоблачительниц убили в тот же день.

Забудь имя свое

- Я просто поверить не могу! - Лена горбится на стуле. Катя хлюпает носом. Обе девушки в черном.

Четыре года назад, когда Лене было 16, а Кате 15 лет, в их школе повесили объявление. Приглашали заниматься карате у «ведущих мастеров СНГ». На первое занятие пришли почти двести ребят. К концу года остались человек шестьдесят. Среди них были и наши героини.

- Зачем вам, девчата, учиться драться?

Они смотрят на меня, не веря, что я способен такую глупость спросить. Растут без отца, девицы видные, законы улицы жестокие - чего ж тут непонятного?

Что смутило их в начале тренировок? Во-первых, молодость «ведущих мастеров»: старшему на тот момент было 23 года, остальным по 17 - 18 лет. Во-вторых, непонятная атмосфера таинственности. Конспирация почище, чем у большевиков в 1917 году. Даже имена свои учителя не говорили. На занятиях их называли только «сэнсей» - «учитель». Уроки были жесткими. От учеников требовалось абсолютное послушание. За малейшее нарушение дисциплины ставили к стенке и лупили в солнечное сплетение так, что наказанные долго потом валялись на полу в отключке. Хотя, возможно, именно невыносимость тренировок удерживала девчонок от ухода. Им надо было доказать, что они не хуже парней, они и доказывали. Но самые большие странности начались потом.

В конце концов девчата выяснили, как зовут «учителей». Василий Пальховский*, выпускник ПТУ - главный заводила и организатор «Бутоко-рю». Его помощники и друзья – Виталий Сергеев**, студент-заочник геологического факультета Воронежского госуниверситета, и Андрей Швецов**, тоже студент-геолог. И еще полдюжины помельче рангом. Катька разузнала и клички «сэнсеев»:

- Когда я первый раз назвала Пальховского Тором, он так распсиховался! Неудивительно - клички были для своих.

Со временем своими стали и девчонки.

- Мы попали в кружок избранных - Орду, - рассказывает Катя. - На заседании первый раз услышали от Пальховский, Сергеев и Швецова, что они - самураи и магистры магии.

Сказано это было на полном серьезе. Вскоре последовало подтверждение. На очередное заседание, где присутствовали еще человек 15 - 20, принесли фотографии. Раздали всем, перевернув обратной стороной. Смотреть, кто там запечатлен, не разрешалось.

- Это наш враг! - объяснили коротко. И девчата вместе со всей компанией целый вечер втыкали иголки в фотобумагу, кроя неведомого врага последними словами - «отнимали энергию». Так объяснял Тор - Пальховский регулярные сеансы «иглотерапии».

Слушая Лену с Катей, я пригорюнился.

- Девки, - говорю, - без обид... А сами-то вы нормальные? Жмутся, думают, что ответить.

- Понимаешь, - сказала Лена, - нам показалось, что мы нашли настоящих друзей. Кроме того... они нас словно гипнотизировали. Мы им верили, но одновременно понимали, что живем в каком-то нереальном мире. Словно зомби. Презирали боль, поскольку так нас учили. Одна из нас ходила на тренировки с температурой под сорок, другая - со сломанной рукой. Нам внушали, что надо ложиться спать и просыпаться с мыслью о смерти. Знаешь, чем мы занимались дома? Самое обычное наше занятие - сидеть в позе полулотоса и распевать мантры. А основная забота - чтобы карма была как можно более чистой.

- Это плохо? - Может, и нет. Но вот с мамой отношения начали портиться, мы от нее отдалялись. Нам сказали, что родители мешают духовному развитию человека. Так что сам суди: нормальными мы были или нет?

«Самураи, сэнсей дал приказ!»

В Воронеже больше десятка федераций боевых искусств. Все знают друг друга, устраивают совместные соревнования. Интерес к новичкам был закономерен. Закрытая школа, ходят в черных кимоно, кто такие?.. Президент федерации джиу-джитсу и кобудо Виктор Водяных впервые о «самураях» услышал три года назад.

- Послал своих ребят посмотреть. Двери в школу на замке, на тренировки не пускают. Родители под окнами караулят. Наконец дети вышли. «Как вашего тренера зовут?» - «Сэнсей!» И глаза стеклянные. Долго мы с ними о встрече договаривались. Наконец проводим соревнования. Ужас. Дети - как зомбированные. Пришли человек двадцать, возраст от 12 до 16 лет. Встали, словно кремлевские курсанты, и не шелохнутся. Техники боя почти нет, но дикая агрессия, на каждый удар - крик. Зрачки расширенные, как от наркотика.

Слово «зомби» в отношении воспитанников «Бутоко-рю» я услышу в Воронеже еще не один раз. Особенно непримирим к «самураям» Леонид Бебнев, председатель федерации боевых искусств «Эдельвейс», врач-педиатр по основной профессии.

- Вы бы видели глаза этих детей. Я специалист и сразу понял, что они подвергались психической обработке. Боль полностью отключена. Техники никакой, но дух... Мальчика одного выводим с татами - разбито лицо. Он: «Нет, мне сэнсей приказал драться!..» И идет вперед, как бычок на убой. Я начал названивать в наши спецслужбы: примите меры! Попал на начальника «убойного отдела» УВД. Он кричит: «Что вы ко мне с ерундой лезете! Я трупами занимаюсь!» Ну вот и дождались трупа...

- Думаете, это они?

- Уверен!

«Одной я разбила нос, другой - сломала ногу...»

Конечно же, первым делом в Воронеже я постарался встретиться с руководством «Бутоко-рю». Телефоны Пальховского молчали. Мне сказали, что он уехал - старается не светиться. Позвонил Сергееву. Спокойный голос:

- Хорошо, мы придем поговорить. Ждите в 8.00...

Проходит час, другой, третий. Звоню снова.

- Простите, не смогли.

- Может, я подъеду? Скажите куда...

- Нет, мы сами. Будем через час.

И снова час, второй... Снова звоню. Молчание. На другой день история повторяется...

Один из тренеров рассказал, как пытался договориться о встрече в Пальховским.

- Я не могу общаться с вами, - ответил тот по телефону на полном серьезе. - Я высшее существо, и мне ни к чему тратить свою энергию на низшее...

С чего начались проблемы у сестер Татаринцевых? Во время летних сборов человек тридцать выехали в лес, взяв с собой огромное количество домашнего вина. Медитировали, «выгоняли зверя», пили «за силу». Потом Тор начал приставать к Кате с Леной.

- Он повернут на этом деле, - говорит Лена, неопределенно помахивая рукой. - Но вообще-то с другими у него проблем не было... У девчонок считалось за честь. Руководство говорило, что это «обмен энергией». Мы нашли на Тора «противоядие». В критический момент надо было расширить глаза и сказать замогильным голосом: «Меня позвала сила!» Все!

Оказалось, не все. Зимой 2000 года Катя выиграла соревнования по рукопашному бою. И неожиданно получила от руководителей «Бутоко-рю»... выволочку.

- Меня поставили перед строем из пятидесяти человек и орали в полный голос, что мне надо было убивать соперника, а я миндальничала. Всего лишь разбила одной девчонке нос, а другой сломала ногу...

- Бредово звучит.

- Ага. Соревнования, конечно, ни при чем, просто мы были уже на плохом счету. Я послала всех и перешла тренироваться в другую федерацию.

Сегодня - краска. Завтра - кислота

После того как из «Бутоко-рю» ушла Катя, а через несколько месяцев - Лена, для девчонок наступила Пора Больших Проблем. Сначала в зал, где тренировалась Катя, пришел Пальховский, звал обратно. Когда отказалась, разбил ей лицо и заявил, что из «Бутоко-рю» уйти можно только после смерти: «Мы тебя проклинаем...» Потом парочка активистов-«самураев», которых Лена попросила подвезти домой, насильно вывезла ее за город. Угрожали. «Ну, поняла, куда попала?! В тебя столько вложили, а ты ушла!» Пытались раздеть, но девушка отбилась. Потом пошли угрозы: поломать ребра, медленно убить. Девчонки первый раз в жизни обратились в милицию.

- Можете, конечно, написать заявление, - сказали им. - Но что мы в силах сделать? Вот если начнут убивать, дело другое...

Потом ломились к ним в квартиру. Девчата дежурили у дверей со стульями в руках, мама - с молотком. Да. Одно было в этой истории хорошее - наладились отношения с мамой. К людям, сначала почти отнявшим у нее дочерей, а теперь сыплющим угрозами, у Галины Васильевны были собственные счеты. 7 декабря 2001 года на улице Лену облили нитрокраской. Оказавшаяся рядом мама узнала в хулигане члена «Бутоко-рю». Опять милиция, иск. Обливавший краской немедля заявил, что у него есть алиби, которое могут подтвердить два члена его организации, и подал встречный иск о клевете. А Лене пригрозили, что вместо краски обольют кислотой. Тогда Галина Васильевна Татаринцева написала вместе с дочками заявление в прокуратуру, пошла на телевидение. После этого ее убили.

Чего хотят «самураи»?

У «Бутоко-рю» - более двадцати школ. Сотни платных учеников. Полгода назад «самураи» заказали тысячу нагрудных знаков для учеников ДОПОЛНИТЕЛЬНО. Это приносит хороший доход. Руководители «Бутоко-рю» - вовсе не свихнувшиеся на собственном учении гуру. Хотя... Чувствовать себя в двадцать с небольшим лет пупами земли - вокруг ученики, смотрящие снизу вверх большими глазами, девочки, ложащиеся по первому приказу, немалые деньги - такое хоть кому может «крышу» снести. А тем более «откосившим» от армии вьюношам с претензиями. На меня почти кричал воронежский военком генерал Калашников: «Какие такие самураи?! Самураи - это воины. А ваш орел Пальховский годами бегал от постановки на воинский учет!» К слову, подобное «теплое отношение» к армии и у остальных «самураев».

Официальный президент «Бутоко-рю» Сергеев вообще сердечник. Во всяком случае, справку покажет, если надо. Сначала мне казалось, что они свихнулись на своей магии. Но о них все отзываются как о вполне здравомыслящих и умненьких мальчиках. Я читал тетради сестер, в которых они записывали лекции «сэнсеев». Мешанина из старинной самурайской библии «Хагакурэ» и Кастанеды. И все приспособлено под текущий момент: деньги, власть, секс. Нет, совсем не похоже, что это хитрые сумасшедшие. Ребята знают, чего хотят. Так чего?

В разговоре со мной президент федерации джиу-джитсу Виктор Водяных обмолвился: «У меня тренируется парень, ушедший из их спецгруппы. Ему дали задание меня избить, а он пришел и все рассказал». Я встретился с этим человеком. Жене Дзюбе двадцать с небольшим, средней руки предприниматель. Сам себе на уме и, кажется, ничего и никого не боится.

- Я в «Бутоко-рю» хотел просто тренироваться, а там такие дела начались... Раболепие переходило все границы. Пальховский к себе на строительство дачи пацанов гонял. Говорил, что «для развития равновесия». Он боец-то никакой, а вот психолог и организатор отличный. Через год занятий меня направили в спецгруппу. Парней туда подбирали отчаянных, сильных бойцов и... незакомплексованных.

- Чем занимались?

- Тренировались в диверсионной работе, метании ножей, устройстве засад.

- Ходят слухи, вы на алкашах отрабатывали свое умение.

- Это не слухи. Как-то ночью мы поехали на турбазу, там переоделись во все черное и залегли у дороги. Задача такая. Идет ничего не подозревающий человек. Один из наших шагает навстречу, неожиданно наносит удар. Остальные добивают. Одного мы «сделали» тогда. Парень, кстати, трезвый был. Не знаю, что с ним стало после того, как мы «поработали».

- А кто давал указание избить тренера Водяных?

- Сергеев. Перед этим проследили, куда он ходит, в какое время.

- Следил тоже ты?

- Не я. Имени не скажу: у нас никто не должен был знать, чем другой занят в организации. Все под секретом. Просто Сергеев заявил: Водяных мешает нам развиваться. Подкараулите его там-то и устроите взбучку. Нам еще с одним парнем вручили по дубинке...

- И что же вы ими не воспользовались?

- Ну с ума еще не совсем сошли! Отсиделись в баре, а потом сказали, что его не нашли.

- Почему ты ушел из «Бутоко-рю»?

- Куда-то не туда все катилось...

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Юлия УШАКОВА, ученый-филолог, религиовед: «Это тоталитарная группировка!»

- Я прочла брошюру, которую написали эти воронежские ребята. Люди не очень образованные, намешано много всего. Меня насторожил их «кодекс чести», который списан с законов самураев. Там подчинение «сегуну» (читай - тренеру) абсолютное. В этом смысле «Бутоко-рю» является тоталитарной группировкой. И еще цитата. «Путь воина означает смерть». Это вбивается духовно неокрепшим детям! У нас и так большой процент подросткового суицида, да еще гуру новоявленные такие вещи говорят. Вывод один: преподавание боевых искусств не может быть в частных руках. Необходим жесткий контроль со стороны государства, иначе ни к чему хорошему это не приведет».

* - имя и фамилия тренера изменены, так как официально его вина еще не доказана.

** - имена коллег обвиняемого также изменены, по данным следователей, они не причастны к преступлению.