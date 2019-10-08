Депутат воронежской Гордумы поздравил учителей с праздником

Первый заместитель председателя Воронежской городской Думы Александр Провоторов на своем избирательном округе постоянно помогает школам и детским садам. Поэтому он хорошо знает, с какими вопросами и проблемами сталкиваются работники бюджетной сферы.

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И в этот раз народный избранник не смог остаться в стороне от профессионального праздника, который в минувшую субботу отмечали учителя. Александр Провоторов побывал в гостях у педагогов Советского района. Депутат подчеркнул, что все, кто собрался в зале, ежедневно вкладывают частицу души и знания в маленьких граждан большой страны.

- Любой труд должен вознаграждаться достойной зарплатой и общественным признанием». Когда человека поощряют за труд, за общий вклад в дело, то, на мой взгляд, это будет стимулировать его работать еще лучше, - отметил депутат.

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По поручению председателя Гордумы он вручил Почетные грамоты и благодарственные письма наиболее отличившимся педагогам и работникам учреждений образования.