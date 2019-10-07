2019-10-07T17:51:06+03:00
Общество

В Воронеже построят самую большую в стране школу

В ней будут учиться 2860 детей
Татьяна МИСТЮКОВА
Поделиться:
По словам Олега Гречишникова, строить новую школу начнут уже в следующем году.По словам Олега Гречишникова, строить новую школу начнут уже в следующем году.Фото: Татьяна МИСТЮКОВА
Изменить размер текста:

Сегодня на планерке в правительстве области руководитель регионального департамента строительной политики Олег Гречишников рассказал, что на Московском проспекте, 142 появится социальный кластер. Пока что участок находится в федеральной собственности, но глава департамента сообщил, что в начале следующего года он перейдет в муниципальную.

- На 24 гектарах будет располагаться школа на 2860 мест. Также детский сад на 600 мест и вторым этапом будет спортивный кластер. Проект уже практически готов, мы начали предпроектную подготовку данных учреждений, будем смотреть стоимость квадратных метров и запускать процедуру торгов. Проект мы получим в июне следующего года и тогда будем с ним заявляться на федеральное финансирование.

По словам Олега Гречишникова, в октябре в Москве ввели школу на 2,5 тыс. мест и ее позиционируют, как самую большую в РФ:

- Если считать по количеству мест, то с вводом нашей школы именно она станет самой большой в стране. На 2021 год нам выделяется федеральных средств 860 миллионов и на 2022 год такая же сумма, плюс софинансирование со стороны региона. Общая стоимость школы запланирована в размере 2,5 миллиардов рублей. Строить ее мы начнем, я думаю, уже во второй половине следующего года. Возведение садика будет вестись на средства региональной казны в тот же период - 2021-2022 годы.

Кроме того, регион попросил о федеральном финансировании на строительство поликлиники и станции скорой помощи на Московском проспекте, 142, школы на 1224 мест в Борисоглебске, школы на 1100 мест в микрорайоне Южный в Новой Усмани и детского сада на 300 мест на ул. Артамонова в Воронеже, а также на строительство автодороги на ул. Богатырской в Воронеже и продолжение строительства двух школ в Новоусманском районе.

На 2021 в заявку планируется включить поликлиники на ул. Артамонова и в поселке Отрадное Новоусманского района, три школы – на ул. Остужева-Минская (ЖК «Континент»), в микрорайоне Задонье (ЖК «Грин-парк»), в микрорайоне Подгорное на ул. Независимой и др. объекты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Мама девочки Маугли с Ленинградки признана невменяемой, но в психбольницу ее не берут
Ирина Геращенко — та самая женщина, едва не заморившая голодом собственную 5-летнюю дочь Любу. В марте 2019 ребенка нашли в квартире, полностью заваленной мусором без воды и еды. Девочку отправили в детский дом, а мать в тюрьму
Без семьи, дачи и обязательств: человек будущего будет владеть только смартфоном
Колумнист КП Дмитрий Стешин попытался представить наших ближайших потомков и пришел к неутешительному выводу - следующее поколение станет «цифровыми нищими» без собственности и семьи
Чтобы ликвидировать село, достаточно закрыть в нем школу и больницу
Как спасти от опустения глубинку Центральной России? Об этом на Радио «Комсомольская правда» спецкор Дмитрий Стешин поговорил с директором, наверное, последнего совхоза в капиталистической стране Павлом Грудининым
Новости 24
Академия танца Бориса Эйфмана проведет в Воронеже просмотр талантливых детей
В Воронеже пенсионеров проконсультируют по вопросам земли и недвижимости
В Воронежской области за лето утонули 43 человека
В Воронеже в 39% многоквартирных домов дали тепло
В Воронежской области женщина пойдет под суд за оскорбления полиции
В Воронеже при копке котлована под жилой дом строители обнаружили 250-килограммовую авиабомбу
В Воронеже иномарка протаранила забор у детсада
В Воронеже за тонировку автомобиля на сутки арестовали водителя
Абоненты «Газпром межрегионгаз Воронеж» смогут передавать показания приборов учета через Viber и СМС
В Воронеже с транспортная компания заплатит 406 тысяч штрафов на нарушения ПДД
Из-за приступа у пассажира в воронежском аэропорту экстренно сел самолет
Гарик Мартиросян рассказал воронежцам, почему считает комментарии «Петросян» в свой адрес комплиментом
Воронежец завоевал бронзу турнира по тхэквондо «Russia Open»
Число воронежцев, пострадавших от укусов клещей, приблизилось к трем тысячам
Липчанин попался на сбыте наркотиков в Воронежской области
Школьники сыграют в футбол за новую спортивную площадку в Воронежской области
Воронежского учителя наградили за заслуги в сфере образования региона
В Воронеже наградили педагогов и воспитателей детских садов
Воронежские бойцы ММА выиграли девять золотых медалей на Кубке Евразии
В Воронежской области отремонтировали аварийный мост через реку Богучарка
К концу года в Воронежской области собираются ввести 1,87 миллионов квадратных метров жилья
В Воронежской области мужчина подделал расписку, чтобы повторно вернуть долг
В Воронежской области ввели карантин из-за американской белой бабочки
Воронежский яхтсмен стал чемпионом России по парусному спорту
Владимир Агибалов утвержден руководителем аппарата Воронежской областной Думы
Сбербанк упрощает получение ипотеки