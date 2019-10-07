В Воронеже построят самую большую в стране школу

Сегодня на планерке в правительстве области руководитель регионального департамента строительной политики Олег Гречишников рассказал, что на Московском проспекте, 142 появится социальный кластер. Пока что участок находится в федеральной собственности, но глава департамента сообщил, что в начале следующего года он перейдет в муниципальную.

- На 24 гектарах будет располагаться школа на 2860 мест. Также детский сад на 600 мест и вторым этапом будет спортивный кластер. Проект уже практически готов, мы начали предпроектную подготовку данных учреждений, будем смотреть стоимость квадратных метров и запускать процедуру торгов. Проект мы получим в июне следующего года и тогда будем с ним заявляться на федеральное финансирование.

По словам Олега Гречишникова, в октябре в Москве ввели школу на 2,5 тыс. мест и ее позиционируют, как самую большую в РФ:

- Если считать по количеству мест, то с вводом нашей школы именно она станет самой большой в стране. На 2021 год нам выделяется федеральных средств 860 миллионов и на 2022 год такая же сумма, плюс софинансирование со стороны региона. Общая стоимость школы запланирована в размере 2,5 миллиардов рублей. Строить ее мы начнем, я думаю, уже во второй половине следующего года. Возведение садика будет вестись на средства региональной казны в тот же период - 2021-2022 годы.

Кроме того, регион попросил о федеральном финансировании на строительство поликлиники и станции скорой помощи на Московском проспекте, 142, школы на 1224 мест в Борисоглебске, школы на 1100 мест в микрорайоне Южный в Новой Усмани и детского сада на 300 мест на ул. Артамонова в Воронеже, а также на строительство автодороги на ул. Богатырской в Воронеже и продолжение строительства двух школ в Новоусманском районе.

На 2021 в заявку планируется включить поликлиники на ул. Артамонова и в поселке Отрадное Новоусманского района, три школы – на ул. Остужева-Минская (ЖК «Континент»), в микрорайоне Задонье (ЖК «Грин-парк»), в микрорайоне Подгорное на ул. Независимой и др. объекты.