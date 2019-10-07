Аномальных котят не будет: как сложилась судьба пятиухой кошки из Воронежа

Недавно «Комсомолка» рассказывала историю про аномального котенка, который появился на свет в поселке Панино (животное родилось с семью лапами и двумя хвостами). Этот случай заставил нас вспомнить о другом необычном питомце из Воронежа. Восемь лет назад кошка Лунтя стала звездой федеральных изданий. Еще бы, ведь у нее оказалось целых пять ушей! Как сложилась судьба животного, мы узнали у доцента ветеринарного факультета воронежского агроуниверситета Владимира Обрывкова. Именно он взял к себе домой пятиухого котенка.

«У МЕНЯ НЕ БЫЛО ДРУГОГО ВАРИАНТА»

- Она мой самый любимый человек, - смеется Владимир Александрович. - Я всегда так говорю: «человек», потому что Лунтя - не просто кошка, она часть меня.

Память телефона и соцсети ученого Обрывкова забиты фотографиями мурлыкающей любимицы. С того самого дня, как в 2010-го году мужчина избавил ее от бродячей жизни, Лунтя и Владимир Александрович не расстаются.

Тем летом горожане позвонили в университет и рассказали о пятиухом котенке в районе Рабочего проспекта. Ученый, которому, безусловно, было интересно посмотреть на подобную аномалию в научных целях сразу же отправился на место. Картина, открывшаяся перед Владимиром Обрывковым, оказалась печальной. Четверо котят ютились под трубами рядом со столовой: трое обычных рыженьких, а четвертая коричнево-серая - многоухая. Малыши были очень напуганы: их мать накануне переехала машина.

- Извините за подробности, но там еще трупный запах стоял. Они прятались в этих коммуникациях. Так что котенка пришлось выманивать из укрытия. Купили корм, и потихонечку с помощью еды достали ее, - вспоминает мужчина.

Первая встреча Владимира Александровича и Лунти.Фото: из личного архива героя публикации.

Дальше судьба животного решилась мгновенно: как только Обрывков взял его на руки.

- Она так прижималась ко мне, что другого варианта, кроме как забрать ее домой, не осталось.

«ЛУНТЯ - НОРМАЛЬНАЯ КОШКА»

С тех пор Лунтя на улице почти не появляется. Хозяин пытался ее выгуливать, даже купил поводок для прогулок, но, видимо, детские травмы оказались слишком сильными. Вне квартиры кошка все время забиралась на руки к Обрывкову. Тот решил не мучить питомца, и выносил из дома разве что для поездок в университет на обследования.

Пять ушей у животного (кстати, кошку назвали в честь героя детского мультфильма - Лунтика, тоже многоухого существа) ученый объясняет просто - проявление рецессивного гена. Это не означает, что кто-то из родителей кошки обязательно был с внешне выраженной аномалией. Они могли быть просто носителями скрытой мутации. Кроме того, Обрывков выяснил, что у Лунти вместо семи шейных позвонков всего четыре, поэтому ее голова постоянно немного наклонена в сторону. И еще у кошки крупноватые лапы. В остальном же животное не отличается от представителей своего вида.

У кошки два нормальных уха и три добавочных.Фото: Владимир ОБРЫВКОВ

- Кто-то мне говорил, что она много спит. Но начнем с того, что для кошек нормально отдыхать по 20 часов в день. Так что она нормальная, вполне активная. И охотиться на мышей умеет (игрушечных), и по подоконникам, шкафам прыгает. В питании тоже нет никаких особенностей, даем ей обычный корм.

Более того Владимир Александрович рассказывает, что Лунтя - музыкальная кошка, ведь она умеет играть на фортепиано! Но тут ученый немножечко привирает.

- Несколько лет назад купил сыну на Новый год электронное пианино, а Лунтя очень здорово научилась на нем играть! Знаете, как музыкально она ходит по клавишам, - смеется Обрывков.

«ЕЛЕ ПРИВЕЛИ В ЧУВСТВА»

Однажды все это веселье чуть не оборвалось. Кошка серьезно заболела. Владимир Александрович заметил, что животное полностью потеряло координацию. Лунтю шатало из стороны в сторону, она не могла нормально передвигаться и питаться.

- Я так переживал за нее, - погрустневшим голосом рассказывает ученый. - Жена мне сказала, что я даже смерть родственников переносил легче. - Привез ее в университет, стали с аспирантом обследовать. Если говорить совсем просто, то у нее оказался отек. Жидкости не могли правильно циркулировать по организму.

Больше всех в семье Лунтя привязана к своему спасителю.Фото: из личного архива героя публикации.

Владимир Александрович стал сопоставлять события, чтобы понять причину случившегося.

- Накануне вечером к нам в гости приходили приятельницы жены вместе со своими детьми. Было шумно, весело. И скорее всего, Лунтю либо кто-то придавил, либо она, удирая от них, прыгала по мебели и ударилась. Слава богу, что мы ее привели в чувства, - вспоминает мужчина.

«МНОГОУХИХ КОТЯТ НЕ БУДЕТ»

Владимир Александрович с уверенностью заявляет, что таких кошек, как Лунтя нет (правда, в 2018-м в интернете появились упоминания о пятиухой кошке Джине из Ростовской области). Но по словам ученого, в литературе описаны случаи многоухости у самцов, а вот о самках - нет ни слова. Долгие годы Обрывков мечтал познакомить свою Лунтю с таким же приятелем, чтобы создать потомство. Сначала ученый переписывался с хозяйкой четырехухого кота из Владивостока (его, кстати, тоже звали Лунтиком). Предлагал встретиться, например, в Москве. Но переговоры так и не завершились успехом.

Потом Обрывков общался с женщиной из Ростова, но тоже безрезультатно. Жительница Новосибирска сама вышла на Владимира Александровича и рассказала, что у нее живет многоухий кот. Но и эта история ничем не закончилась.

- Я мечтал, что Лунтя встретится с подобным себе котом, и у них, по первому закону Менделя, все котята будут рождаться многоухими, - объясняет Обрывков. - Если бы я скрестил ее с обычным котом, то шанс получить животного с аномалией был бы один к четырем.

Голова животного из-за количества шейных позвонков всегда немного наклонена.Фото: Владимир ОБРЫВКОВ

К сожалению, сейчас новый вид многоухих кошек Владимир Александрович точно не выведет. И причина уже не в выборе пары для Лунти. Из-за того, что кошка все эти годы не жила полноценной жизнью, начались проблемы со здоровьем. И в этом году ее пришлось простерилизовать. У Лунти никогда не будет котят.

Из-за операции всегда стройное животное прибавило в весе. Обрывков планирует соорудить для нее в квартире дерево, чтобы кошка вела более подвижный образ жизни. Помогать восстанавливаться Лунти будут не только любящие хозяева, но и прители животные. Ведь в квартире у Обрывковых после первой питомицы появилась вторая кошка Ева и мопс Сашка.