Учить детей, по частям отдавая душу

Встреча накануне Дня учителя вылилась в обстоятельный разговор учителей из разных школ о непростом труде педагогов, о поколении «смартфонных» учеников, о перспективах отечественного образования.

«Есть очевидные вещи в педагогике. Например, все говорят, что школьники перегружены. Действительно, каких успехов ждать от третьеклассника, который накануне делал уроки до 24.00? - отметил открывая встречу Сергей Рудаков, первый секретарь Воронежского обкома КПРФ, заместитель председателя Воронежской областной Думы. - Но есть масса проблем в образовательном процессе, о которых лучше всех знают именно учителя, и мы собрались, чтобы их послушать».

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Без оглядки любить детей

Первой слово взяла 89-летняя Раиса Федоровна Козакова, ветеран педагогики, экс-директор школы, отдавшая детям полсотни лет. В 1948 году она девчонкой поступила на историко-филологический факультет Воронежского университета, а по окончании вуза в 1953-м вступила в КПСС. Так что ее партийный стаж больше 65 лет! На груди у Раисы Федоровны красуются знаки «Отличник народного просвещения», «Ветеран войны» и «Ветеран труда».

«Раньше день знаний и День учителя отмечали 1 сентября. А уже в советское время появился для нас отдельный день, - напомнила ветеран историю праздника. - С древнейших времен самыми востребованными профессиями были врач, юрист и учитель. И сегодня эта профессия очень важна. Без учителя любое общество обречено на отсутствие прогресса».

Раиса Федоровна напомнила собравшимся строки стихотворения, посвященного учителям:

Есть такое призванье - учитель

По частям отдавать свою душу

И детей беззаветно любить

Даже тех, кто увы, непослушен.

Затем выступила Людмила Николаева Бугаева, учитель СОШ №60. Их школа принимает всех детей, независимо от материального положения и социального статуса родителей, но одновременно это создает дополнительные трудности, отметила учитель. У ребят нелады с дисциплиной и воспитанием. Ученики младших классов не различают нецензурную брань и обычную речь, не понимают даже таких аксиом, что нужно здороваться с учителями. Поэтому сегодня на первый план выходят вопросы воспитания детей, прививания им элементарной культуры, убеждена Людмила Николаевна.

Какие у учителя рычаги воздействия на сирот, полусирот, кто призовет их к порядку, если их растят старенькие бабушки-дедушки? Где они только ни были, эти дети!.. Они открыто матерятся и очень удивляются на замечания учителей: ну я же не на вас ругаюсь?

Актуальна для современной школы и проблема обучения в две смены. Больно смотреть на шестиклашек, обучающихся во вторую смену до 19.00 - 20.00. И еще одну проблему подняла учитель, - что делать со смартфонами? Отобрать нельзя, это собственность учеников, а смартфоны реально мешают работать.

«Воспитанность как и невоспитанность идут от семьи», - подключилась к разговору Мария Алексеевна Смирнова, учитель истории и обществознания 62-й школы в Березовой Роще. Родителей уже не изменить. Но нужно работать с детьми! В целом в их школе очень благоприятный психологический климат, во многом это обусловлено обособленностью микрорайона., считает педагог.

«Мы знаем каждую семью, всех родителей, к детям индивидуальный подход. У нас в школе нет правонарушений», - констатировала Мария Смирнова. Конечно, обидно бывает, когда приходят молодые учителя и пытаются диктовать свои правила игры. Поэтому необходимо «воспитывать» и будущих педагогов еще на студенческой скамье, прививая им уважение к труду старших коллег, умение без оглядки любить детей.

... и уважать учителей

Екатерина Юрьевна Полякова работает педагогом-психологом в СОШ №98 Коминтерновского района. Учитель должен быть для учеников образцом любви, человечности и мудрости. К сожалению, государство не дает педагогам необходимой поддержки в виде благоприятных условий труда. Но если этот фактор легко исправим при наличии средств, то формирование уважительного отношения к педагогу требует длительного времени и усилий. Нет в обществе уже того отношения к учителю, как было в Советском Союзе... Учителя пытаются опустить до уровня обслуживающего персонала.

К разговору подключилась Галина Ивановна Минакова, учитель СОШ №57 Коминтерновского района. Она согласилась, что невоспитанность детей идет из семьи. У нее на лестничной площадке живет семья, где бабушка матом разговаривает с внуком, а тот так же общается и с ней, и с другими детьми. Вот и все воспитание.

Что касается мобильных телефонов, то в их школе эта проблема решена просто: перед уроком дети складывают гаджеты в специальные коробки с ячейками, а после разбирают. Все привыкли, и проблемы нету.

Коснулись учителя и такого больного вопроса, как трудовое воспитание. Сейчас за детьми в школах убирают уборщицы. А зря. Хорошо хоть на уроках технологии дети учатся азам шитья, приготовления пищи, элементарным навыкам починки бытовых мелочей в доме.

Сложностями так называемого допобразования поделилась с собравшимися Римма Ивановна Харахурсах, руководитель вокального ансамбля «Желанушка» и музея «Русская песня» при СОШ №37 Центрального района. Музею в этом году исполняется 50 лет, и празднование юбилея легло на плечи Риммы Ивановны. Среди ее воспитанников дети из бедных семей, так на какие же средства ансамбль постоянно гастролирует?

Вместе с одетыми в народные костюмы детьми Римма Ивановна ходит по спонсорам, - так и зарабатывают. При этом нередко сталкиваясь с непониманием, а то и хамством.

...Закончилась встреча вручением сувениров педагогам. Нужно в таком кругу собираться почаще, сошлись во мнении все учителя.

«Наше общество в долгу перед учителями. В советское время было невозможно представить, чтобы тонкий процесс образования и воспитания подрастающего поколения заменили на безликое понятие поставщиков услуг. Для нас учитель всегда останется воспитателем, формирующим личность, создающим общество да и все будущее страны», - отметил депутат Государственной Думы Сергей Гаврилов.

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Уважаемые педагоги!

От всей души поздравляем вас с Днём учителя!

Учитель является не только творцом детских душ, но и соавтором всех мировых достижений. Вы - свет нашего Отечества, который позволяет загораться новым ярким звёздам на небосводе науки, культуры, производства.

Мы, коммунисты, высоко ценим ваш самоотверженный труд и всегда будем защищать права педагогов. КПРФ - за бесплатное качественное образование всех уровней, доступное каждому гражданину России, за увеличение государственных расходов на образование и на зарплату педагогов. Чтобы этого добиться, нам необходимо объединять наши усилия.

Крепкого вам здоровья, счастья, оптимизма, трудолюбивых и отзывчивых учеников!

Воронежский обком КПРФ