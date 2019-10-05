Руководители региона поздравили воронежцев с Днем учителя

Мы безгранично рады поздравить воронежских педагогов с Днем учителя!

Мы поздравляем с ним всех вас, уважаемые земляки, поскольку каждый из нас многим обязан своим учителям, каждый из нас всегда с волнением готовился к этому празднику, а сегодня вспоминает его со светлыми чувствами и передает их своим детям, внукам.

Сотни тысяч воронежских учащихся имеют привилегию лично выразить такие чувства своим учителям. Мы очень надеемся, что точно так же поступят и многие бывшие ученики. Особенно дорого внимание, обращенное через годы, будет тем, кто уже вышел на заслуженный отдых.

А сегодня наш общий главный учитель – время – определяет новые подходы к образованию. Они всесторонне отражены в одноименном национальном проекте. Результатом его совместного воплощения должна стать существенная модернизация образовательной базы, высокий уровень знаний молодежи, рост престижа педагогического труда и стимула в нем. Воронежская область уже взяла успешный старт на пути реализации нацпроекта «Образование».

Дорогие учителя и ветераны этой профессии!

Спасибо за вашу миссию, которая требует огромных интеллектуальных и душевных усилий.

Сердечно желаем вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, вдохновения!

Пусть настоящие и бывшие ученики всегда прилежно выполняют ваше пожизненное домашнее задание – быть добросовестными и порядочными людьми.

С праздником!