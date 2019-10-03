На Нововоронежской АЭС заместители директоров атомных электростанций обсудили вопросы административно-хозяйственного обеспечения

В совещании приняли участие первый заместитель генерального директора АО «Концерн Росэнергоатом» Джумбери Ткебучава, руководитель Управления административно-хозяйственного обеспечения АО «Концерн Росэнергоатом» Анатолий Гудин, руководители отделов, специалисты центрального аппарата Концерна.

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«Когда мы говорим о рекордной выработке электроэнергии или пуске новых энергоблоков, нужно понимать, что без административно-хозяйственной службы это было бы невозможно. Прежде всего мы должны создать для работника комфортные условия труда. Я доволен тем, что происходит в этом направлении в Концерне. В этом году мы проводим совещание на базе Нововоронежской АЭС, которая задаёт планку в вопросах административно-хозяйственного обеспечения», - отметил заместитель генерального директора АО «Концерн Росэнергоатом» Джумбери Ткебучава.

Доклады участников касались широкого круга тем - внедрение интегрированной системы управления (ИСУ), которая должна обеспечить требования Ростехнадзора и МАГАТЭ в части повышения безопасности и надёжности, а также привнести положительный экономический эффект; автотранспортное обеспечение, организация питания, клининга на АЭС; состояние железнодорожного транспорта и железнодорожной инфраструктуры; диверсификация портфеля заказов обслуживающих организаций и др.

«Такие совещания c участием руководителей, отвечающих за административно-хозяйственное обеспечение предприятий атомной отрасли, проходят на регулярной основе. Это возможность открыто обсудить как достижения и успехи, так проблемы и острые вопросы, поделиться положительными практиками. Для себя мы отметили несколько моментов, которые планируем внедрить на Нововоронежской АЭС для повышения безопасности транспортного обслуживания персонала, повышения рентабельности этой деятельности», - рассказал заместитель директора по общим вопросам Нововоронежской АЭС Вячеслав Шваров.

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После совещания гостям была показана работа пунктов питания для персонала и автотранспортное хозяйство, находящееся на балансе «Нововоронежской АЭС-Авто». На смотровой площадке инновационных энергоблоков поколения 3+ (энергоблоков №6 НВ АЭС и энергоблока №2 НВ АЭС-2) они смогли воочию оценить масштаб производства. Также участники мероприятия посетили Учебно-информационный центр Нововоронежской АЭС, Аллею первостроителей, Храм Христа Спасителя, а также ряд социальных объектов, построенных в рамках Соглашения между Госкорпорацией «Росатом» и правительством Воронежской области, - многофункциональный стадион «Старт», ледовую арену «Остальная».

Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.

Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 года. Энергоблок № 6 Нововоронежской АЭС введен в эксплуатацию 27 февраля 2017 года. На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 идет этап опытно-промышленной эксплуатации.

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Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС