День учителя в Воронеже 2019: «Стараюсь объяснять весь материал на жизненных примерах»

Эти люди - свидетели наших ярких побед и самых обидных поражений. С одинаковым успехом они вызывали у нас как восхищение, так и раздражение. Но без них мы бы не были собой. Речь идет об учителях. 5 октября они отмечают свой профессиональный праздник.

Накануне «Комсомолка» пообщалась с педагогом воронежской школы № 105 Верой Животягиной. Вот уже 18 лет она преподает биологию, а в этом году еще и стала победителем в номинации «Классный руководитель - 2019» регионального X городского фестиваля «От призвания к признанию». Мы попросили Веру Владимировну поделиться секретами профессионального мастерства и видением того, каким должен быть хороший учитель. Тезисы беседы от первого лица приводим ниже.

1. Основополагающий принцип работы учителя - это любовь. Педагог должен любить детей, людей в целом и, конечно же, свою профессию. Он должен быть добрым и понимающим, интересным в своем предмете и одновременно со всем этим в меру строгим.

2. Нельзя наладить дисциплину в классе и усмирить детей криками. Ребенка ни в коем случае не нужно ругать или стыдить при одноклассниках. Помогут только беседы, причем индивидуальные. В моей практике спокойные разговоры всегда работали. Ведь мы же не знаем, что стоит за таким поведением школьника: чрезмерное веселье или личные неприятности. У меня были и сложные дети, но даже с ними индивидуальная работа давала результаты. Мы находили общий язык.

3. В современном мире очень трудно увлечь ребенка разговором, мелом и доской. Биология сама по себе - интересный предмет, но все равно я пытаюсь замечать, на что лучше всего реагируют дети, и заниматься с ними именно этим. Всю информацию стараюсь объяснять на жизненных примерах. Только убедив ребят в том, что материал, который ты рассказываешь не что-то абстрактное, а то, что окружает их в привычном мире, можно получить положительную обратную связь.

Например, на ботанике я вывожу детей во двор и показываю: вот почка, так она выглядит, а это цветочек и т.д. А ткани всегда изучаем под микроскопом. Целый месяц их рассматриваем, ребята даже после уроков забегают. Когда доходим до анатомии, стараюсь вывезти ребят в музей. Просто теория из учебника не работает. Сейчас у меня есть слабоватые семиклашки, им с трудом дается пересказ параграфов. Но стоит только практически показать тему или просто включить интересный фильм, и они могут рассказать весь материал практически наизусть.

4. Дети сейчас очень интересующиеся, много знающие, и поэтому сложные. В любой момент тебе могут задать вопрос, на который сразу так и не ответишь. Мои ребята смотрят «Смешариков», где очень просто объясняются какие-то процессы и явления. И вот на уроке школьники начинают мне озвучивать теории из мультика, а я объясняю им, что это упрощенная информация, что в организме все сложнее.

5. Учитель должен быть готов работать постоянно: и в школе, и дома. Приходится постоянно думать об уроках, детях, родителях. В любой момент кто-то из них может позвонить, написать, что-то спросить. У меня мама тоже учитель, поэтому я оказалась готова к такому образу жизни. Но если вы далеки от этого или ваша вторая половинка, то будет сложно.

P.S. Несмотря на понимание всех сложностей учительской работы,18 лет назад Вера Владимировна едва не отказалась от профессии. В школе, куда молодой педагог пришла сразу после учебы, ей дали уроки в 9 классе. По внешнему виду учитель и ученики были практически одинаковыми. Первое время Вера Животягина очень боялась этих занятий. Переживала, что скажет что-то не так, не сможет ответить на вопрос, поэтому подолгу готовилась к каждому уроку. Справиться со всеми страхами Вере Владимировне помогли шестиклассники, у которых она тоже вела биологию. Ребята были настолько добрыми и открытыми, что дали сил начинающему учителю вырасти в настоящего профессионала.