Выходные в Воронеже: юбилей "Оргии праведников", День ходьбы, джигитовка

ДЕНЬ ХОДЬБЫ

5 октября в Воронеже пройдет спортивный праздник для всех возрастов «День ходьбы. Личным примером!». В программе мероприятия ходьба, в том числе скандинавская с инструктором на дистанцию три километра, групповая зарядка, интереснейшие командные соревнования по мини-футболу и волейболу и необычный турнир по «шахпонгу» – это сочетание шахмат и настольного тенниса. Те, кто сайте gto.ru, смогут сдать нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне!». «День ходьбы» пройдет на территории спорткомплекса «Олимпик» с 10.00 до 13.00.

МУЗЕЙ В КИНО: «Сальвадор Дали: В поисках бессмертия»

5 октября в кинотеатре "Спартак" покажут очередной фильм из художественного цикла. Путешествие в жизнь, искусство и историю любви художника и его музы Галы. Начинается оно в 1929 году, когда Сальвадор Дали присоединяется к движению сюрреалистов, и заканчивается смертью художника в 1989 году.

Фильм дает возможность послушать интервью художника и увидеть эксклюзивные кадры, никогда ранее не демонстрировавшиеся, которые представляют Дали за работой. Зрители заглянут в знаменитую мастерскую художника в Порт-Льигате, посетят вдохновлявшие Дали Париж и Нью-Йорк и его родной Фигерас. Начало в 15.00.

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ТЕАТР В КИНО: "Враги: история любви"

5 октября в 19.00 в кинотеатре "Спартак" пройдет прямая трансляция из театра "Современник". «Враги: история любви» - один из самых стильных спектаклей, какие были поставлены последнее время в России. Режиссеру Евгению Арье удалось сохранить баланс между мелодрамой и философией, а быстрая смена сцен придает действию такой динамизм, что постановка смотрится почти как детектив. Спектакль получился страстный, высочайшего психологического накала, заставляющий возвращаться в пережитую героем историю снова и снова и проживать её уже своим сердцем. В ролях Сергей Юшкевич, Чулпан Хаматова, Алена Бабенко, Евгения Дмитриева. Начало в 19.00.

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20 ЛЕТ ГРУППЕ "ОРГИЯ ПРАВЕДНИКОВ"

5 октября в столицу Черноземья с юбилейным концертом приедет группа "Оргия праведников". Коллектив отметит свое двадцатилетие с воронежскими поклонниками.

20 лет их творчество удивляет и потрясает, вызывает яростное отторжение одних и почти религиозную преданность других. Весь объем человеческой культуры - материал для построения их фантастических композиций, тысячи поклонников по всей стране, среди которых доктора философии и выпускники консерваторий, богословы и политики. Поистине "Оргия праведников" - это больше чем музыка, это воплощенный в музыке внутренний взрыв, меняющий человека навсегда!

Юбилейный концерт пройдет в клубе Station Mir в 19.00.

предоставлено организаторами.

ТЕАТР В КИНО «Один слуга, два господина»

6 октября в кинотеатре "Спартак" пройдет трансляция из Королевского национального театра Лондона. Покажут спектакль "Один слуга, два господина". Действие классической комедии Карло Гольдони перенесено в курортную Британию 1963 года: и вот уже вместо романтичных венецианских дворян на сцене - провинциальные гангстеры, в услужение к ним попадает простой британский парень в исполнении невероятно смешного Джеймса Кордена, а вся веселая неразбериха творится под лихую музыку, стилизованную под 60-е. Нелепые ситуации, переодевания, любовь, ревность и царящий среди всего этого хитроумный простолюдин по имени Фрэнсис Хэншелл (местный Труффальдино), умело выпутывающийся почти из любых передряг, и так не дадут соскучиться ни на минуту. Один из самых любимых комиков современности, который давно царит на телеэкранах по обе стороны Атлантики, Корден и в этой постановке демонстрирует весь свой арсенал: он носится по сцене как искрящийся сгусток энергии, он безудержно болтлив, он импровизирует, яростно жестикулирует, пританцовывает, жонглирует и даже играет на ксилофоне... Пять номинаций на премию Оливье и премия Тони за главную мужскую роль. Начало в 18.00.

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ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ZООЛОГИЯ В ВОРОНЕЖСКОМ ОКЕАНАРИУМЕ

Воронежский океанариум приглашает всех на новую познавательную программу «Фантастическая ZOOлогия», которая в подробностях расскажет и покажет всю сложность и необычность мира животных с фантастической внешностью и пристрастиями, удивительной адаптацией и способами размножения, нестандартными методами выживания и добывания пищи. Посетив программу «Фантастическая ZOOлогия», вы узнаете много интересного, побываете на мини-экскурсах с показательными кормлениями животных и сможете понаблюдать за ними на расстоянии вытянутой руки, получите массу ярких впечатлений.

Отличная новость для тех, кто любит яркие шоу животных. Весь октябрь по четвергам, субботам и воскресеньям в 15.00 можно посмотреть шоу дрессированных морских котиков «Учат в школе». Во время шоу ластоногие ученики покажут зрителям, как они собираются в школу: делают зарядку, чистят зубы, завтракают. Вы побываете на настоящем уроке математики и увидите, как морские котики умеют считать, посетите уроки физкультуры и танцев.

Чтобы успеть посмотреть все программы и шоу в один день и не устать, можно воспользоваться услугой неограниченного входа-выхода на экспозицию. Очень удобно для тех, кто хочет провести в океанариуме целый день. Посещение программ не требует дополнительной оплаты (входит в стоимость входного билета в океанариум). Подробности и расписание программ на сайте www.oceanarium-vrn.ru.

фото Воронежского океанариума.

ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ

В Воронеже продолжаются гастроли шоу «Цирк зажигает огни». На манеже выступают бурые медведи на велосипедах, обезьянки-пародисты, пушистые кошечки, эквилибристы, клоуны. А гвоздем программы является знаменитый во всем мире конный аттракцион под руководством Народного артиста РСФСР, легенды российского и советского цирка Юрия Мерденова. Именно он разработал и заложил традиции джигитовки на манеже. Его номер «Кубанские казаки» получил множество высоких наград на зарубежных фестивалях, его видели в 30 странах. Это зрелищный аттракцион, где артисты выполняют трюки на лошадях один за другим в очень быстром темпе.

5 октября в 12.00 и 16.00 и 6 октября в 12.00.

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ГЕРБАРИЙ ДИВНОГОРЬЯ

В художественном музее имени Крамского открылась необычная выставка. Экспонатами стали не картины и скульптуры. Проект «Дивное дикое поле» представил... гербарий. 44 вида засушенных растений привез в Воронеж музей-заповедник «Дивногорье». Выставка наглядно рассказывает о флоре дивного места.

- Гербарий - незаменимый источник научной информации, который несет в себе и эстетическую ценность. Поэтому посетители выставки не только узнают много интересного о растениях, но и вдохновятся их красотой. Зрительные впечатления будут дополнены обонятельными – в экспозицию включены запахи растений – с ними погружение в мир флоры заповедника будет более глубоким, - отметили в музее. - Каждый вид растений имеет свои удивительные биологические особенности, позволяющие выживать и даже процветать в непростых условиях среды. Находясь в природе, мы часто просто не замечаем этих важных мелочей. Присмотреться к растениям внимательнее и понять, насколько целесообразно они приспособлены, позволят гербарные образцы.

Выставка продлится до 27 октября.

К 100-ЛЕТИЮ ПЕРВОГО ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА ВОРОНЕЖА

В музея имени Крамского работает выставка первого почетного гражданина Воронежа. «Всем сердцем любивший Россию» - экспозиция, посвященная 100-летию со дня рождения Ваcилия Криворучко.

В выставочном зале показывают живопись, графику, скульптуру мастера - более 150 произведений художника, созданных в период с 1950-х по 1994 годы - из собраний Воронежского музея имени Крамского, Воронежского краеведческого музея, Лискинского историко-краеведческого музея, Новоусманской межпоселенческой библиотеки. Помимо известных картин «Воронеж – стройкам коммунизма», двух триптихов «Новоронежская атомная», «Ветер времени», «Колокола (Ростовские звоны)», «За честь Отчизны», «За землю Русскую», «Набат» представили малоизвестные произведения из частных и музейных коллекций.

Выставку дополнили деревянные скульптуры, созданные в 1960-е годы, личные вещи художника, старинные книги XVII–XIX веков.

Экспозиция продлится до 6 октября.

ЭКСКУРСИЯ-БРОДИЛКА

Экспозицию работ художника Василия Криворучко «Всем сердцем любивший Россию» можно посмотреть в игровой форме - на экскурсии-бродилке.

- Увлекательный квест в форме вопросов познакомит с произведениями искусства, которые создал Василий Криворучко во время путешествия по разным странам. Многие картины посвящены истории России. Участникам нужно будет ответить на 16 вопросов, среди которых предлагается найти картину по фрагменту или названию, либо придумать свой вариант наименования того или иного произведения, - объяснили в музее.

Принять участие в игре-бродилке можно по 6 октября включительно в рабочее время музея, пройти ее могу дети от 8 лет и взрослые.

125-ЛЕТИЕ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ

Воронежскому краеведческому музею 125 лет! К юбилею приготовили выставку «На перекрестке тысячелетий» в здании на Плехановской. Она представила редкие документы и экспонаты, проливающие свет на историю создания и пополнения уникальных музейных коллекций. Фонды краеведческого музея насчитывают более 170 тысяч единиц хранения. В его экспозициях и запасниках содержится более 5 тысяч экземпляров редких книг, свыше 1600 единиц старинных и древних образцов керамики и фарфора, ценная этнографическая коллекция из более 3,4 тысяч предметов, а также большие коллекции оружия, нумизматики, фалеристики, бонистики, филателии.

ПЛАТОНОВСКАЯ ВЫСТАВКА

В музее имени Никитина открылась выставка «Прошу оставить как есть». Она посвящена жизни и творчеству Андрея Платонова. Проект приурочен к 120-летию со дня его рождения.

Многие художественные произведения Платонова, изданные при жизни писателя, подвергались неоправданному редактированию. Он болезненно переживал сокращения и переиначивание текстов, о чем свидетельствуют его записи на полях машинописей: «Прошу оставить как есть», «Прошу считать по-моему». На первой странице книги «Одухотворенные люди», вышедшей в 1942 году, Платонов написал: «Сокращенное издание, сильно переработанное редактурой – до искажения». В 1946 году, после выхода рассказа «Возвращение», его перестают печатать. В «оттепель» 60- те же самые заредактированные произведения переиздаются.

Большая часть платоновского архива (неопубликованные рассказы и повести, романы, киносценарии и пьесы) была издана в авторской версии и прокомментирована относительно недавно. Владимир Васильев в 80-х годах в своей книге «Андрей Платонов. Очерк жизни и творчества» заметил: «Читатель разминулся с Андреем Платоновым при его жизни, чтоб познакомиться с ним в 60-е годы и открыть его заново уже в наше время». Выставка знакомит с творчеством художников, которых вдохновили эти произведения Платонова. На выставке представлена графика Анатолия Смирнова по мотивам повестей и рассказов «Сокровенный человек», «Река Потудань», «Фро», «Ювенильное море», «Такыр». А также серя акварелей Василия Дмитриенко. Она посвящена сюжету лирически-пронзительной и в тоже время философской повести «Джан». Наряду с графическими работами на выставке представлены фотографии и прижизненные издания воронежской периодики и книг Андрея Платонова.

Выставка будет работать в здании Мещанской управы (ул.Плехановская, 3) до 6 ноября.