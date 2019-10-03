Жители воронежского дома с опасными дымоходами: «Нас в обязательном порядке переводят на электрообогреватели!»

С начала сентября в доме №33 по улице 25 Октября не решен вопрос с подачей газа и подогревом воды. Напомним, после проведения капитального ремонта кровли в трехэтажке обследовали систему вентиляции, в ходе которой обнаружили нарушение герметичности каналов. Во время работы водонагревательных колонок угарный газ не выходил из дома, а попадал в соседние квартиры. Такая ситуация смертельно опасна для жильцов, многочисленные отравления, происходящие в старых домах Воронежа, тому красноречивое подтверждение. В доме срочно отключили газ.

6 сентября экстренно собралась районная комиссия по ЧС, которая предложила жильцам на выбор два варианта решения проблемы: ремонт дымоходов с разрушением стены на кухне (иначе, по словам специалистов, никак) или отказ от газовых колонок и их замена на электронагреватели воды. Решение жильцы должны были принять общим собранием, а протокол предоставить в УК. А пока горожане думали, сотрудники управляющей компании начали срезать газовые колонки, но встретили сопротивление со стороны некоторых собственников.

И вот в среду жильцам трехэтажки объявили, что выбора у них нет.

- Ссылаясь на решение Воронежской мэрии, не предоставляя никаких документов, не объясняя в подробностях всех причин, УК в ультимативном порядке заявляет, что в независимости от решения и желания владельцев квартир, газа в водонагревательных колонках у них не будет, - рассказал нам один из собственников дома №33. - Дом принудительно переводят на электрические бойлеры, которые жильцы вынуждены покупать за свой счёт. Также, в разы увеличатся счета за электроэнергию, поскольку специальные тарифы действуют только в домах, где установлены и электроводонагреватели, и электроплиты. В нашем доме газовые плиты хотят оставить.

Мы попросили мэрию прокомментировать такое решение. Вот что нам рассказали в управе Центрального района:

- Действительно, способ решения проблемы – право жильцов. Однако до настоящего времени они не предоставили протокола общего собрания в пользу одного из вариантов. В этих условиях администрация приняла решение содействовать в замене электропроводки в доме (эти работы проводятся по программе капремонта – Ред.), чтобы люди могли пользоваться электрообогревателями. Если дом предоставит протокол с решением о восстановлении дымоходов, тогда УК будет проводить эти работы.

Ранее фонд капремонта Воронежской области выразил готовность провести работы по замене электросетей в этом году. Как сообщили жильцы, замена проводки уже началась.