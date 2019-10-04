2019-10-04T12:41:12+03:00
Общество

В Сомово решаются проблемы благоустройства и капремонта

Здание не ремонтировали 40 лет и обещали провести капитальные работы только в 2035 году
Татьяна МИСТЮКОВА
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Депутат Воронежской городской Думы Михаил Гусев посмотрел, как в Сомово провели капремонт и благоустройство придомовой территории, а в Боровом – поздравил сотрудников садика с их профессиональным праздником.

Встреча Михаила Гусева с жителями микрорайона Сомово прошла во дворе дома № 24 по улице Сосновой. Место было выбрано не случайно. Дело в том, что совсем недавно состояние дома сильно беспокоило его жильцов. За 40 лет у них ни разу не проводили капитального ремонта: в итоге прогнили коммуникации, обветшал фасад, общедомовые помещения.

— К кому мы только не обращались, куда только не ходили - наш дом обещали включить в программу капремонта только в 2035 году. Обратились к Владимиру Фёдоровичу Ходыреву. Председатель Гордумы нас услышал, и благодаря его поддержке наш дом всё-таки удалось включить в программу ремонта уже в этом году, — рассказала старшая по дому Ольга Волошина.

За несколько месяцев в доме полностью обновили коммуникации, привели в порядок фасад, крышу, заменили электропроводку и многое другое.

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Поскольку микрорайоны Сомово и Боровое входят в избирательный округ депутатов Владимира Ходырева и Михаила Гусева, они внимательно следят за всем, что там происходит. В ходе встреч с жителями народные избранники уделяют внимание и благоустройству придомовых территорий. Так, на этой же Сосновой улице при депутатской поддержке появилась современная детская площадка. Теперь местным ребятишкам будет, где поиграть и провести свободное время. Плюс, во дворе уложили новый асфальт и сделали удобные парковки. Внимание депутатов привлекла и детская площадка в доме по соседству. Тут недавно поставили новое игровое оборудование, однако территорию не благоустроили. Михаил Гусев пообещал решить этот вопрос:

— Жители в Сомово очень активны. Такое желание благоустраивать свои дворы, что бы они были самыми чистыми и уютными, всегда найдет поддержку со стороны депутатов. Это наша основная задача — не только в кабинетах проблемы людей выслушивать, а приезжать к избирателям, помогать им, контролировать, как происходит благоустройство, и оказывать максимальную поддержку, - отметил депутат.

Ранее благодаря такому взаимодействию в микрорайоне на Дачном проспекте вместо пустыря появилась удобная детская игровая площадка. Удалось избавиться и от серьёзной местной проблемы — отсутствия тротуара вдоль одной из главных дорог микрорайона. Зачастую, жителям приходилось вместе с детьми идти по проезжей части, подвергая себя и их опасности. Теперь, после вмешательства парламентариев, здесь будет комфортная пешеходная дорожка, протяжённостью около километра.

После рабочей поездки по микрорайону Сомово Михаил Гусев отправился в Боровое. Там он поздравил сотрудников детского сада № 177 с их профессиональным праздником и поблагодарил за важную и очень нужную работу. Садик открылся пять лет назад и считается одним лучших в городе. На данный момент дошкольное учреждение переполнено, в связи с чем в Боровом обещают построить еще один садик.

От имени председателя Гордумы Владимира Ходырева Михаил Гусев вручил благодарственные письма и Почетные грамоты наиболее отличившимся сотрудникам детского сада.

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