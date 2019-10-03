2019-10-03T10:14:42+03:00
Общество

На Нововоронежской АЭС прошло заседание Совета МТО

По традиции заседание закончилось командообразующим мероприятием - волейбольным матчем среди сборных Совета МТО и Совета административно-хозяйственной деятельности, чья встреча проходила параллельно
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Улучшить работу направления закупок для атомных электростанций, решить общие и частные проблемы, с такой целью на НВ АЭС собрались представители служб имеющих отношение к закупочной деятельности и обеспечению сохранности материально-технических ценностей на атомных электростанциях России. Совет материально-технического обеспечения (МТО) объединил - заместителей директоров по общим вопросам, начальников управлений закупок, УПТК, представителей «Атомэнергоремонта», «Атомэнергоинвеста», «ОДИЦ» и других организаций входящих в структуру Концерна Росэнергоатом.

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«Работа всех блоков Нововоронежской АЭС зависитот своевременной и качественной поставки запчастей, оборудования, материалови это требует необходимых усилий.Я очень благодарен, что в Концерне прилагают все усилия, чтобы наши производственные планы были выполнены. Требования стандарта закупок, новые требования по оценке соответствия продукции, всё это надо решать сообща. Надо вместе придумывать механизмы, схемы, как обеспечить нашу основную деятельность для выполнения производственных планов»¸- сказал в приветственном слове директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Такие встречи проходят не менее двух раз в год. В этот раз Совет МТО собрался в канун 55-летия НВ АЭС, кстати, на нашем предприятии закупки исчисляются тысячами наименований, и каждая поставкав обязательном порядке проходит входной контроль.

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«Сейчас МТО один из основных столпов безопасности,который влияет на качественную и экономичную работу не только отдельной АЭС, но и в целом атомной отрасли.Обеспечить своевременные поставки качественной продукции с минимальной ценой – это и есть основная задача подразделений МТО, от реализации которой зависит работалюбого предприятия», – отметилначальник УПТК Виктор Чивилев.

По традиции заседание закончилось командообразующим мероприятием - волейбольным матчем среди сборных Совета МТО и Совета административно-хозяйственной деятельности, чья встреча проходила параллельно.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.

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Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 года. Энергоблок № 6 введен в эксплуатацию 27 февраля 2017 года. На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 (энергоблоке №7 НВАЭС) завершены сдаточные испытания и идёт этап сдачи в эксплуатацию.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС

ИСТОЧНИК KP.RU

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