Владимир Нетёсов: «Поддержка школ – одно из важных направлений госполитики в регионе»

3 октября, в воронежском Дворце творчества детей и молодежи, в преддверии Дня учителя, состоялась церемония чествования победителей общероссийских и региональных конкурсов профессионального мастерства среди педагогов.

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Почетными гостями мероприятия стали самые заслуженные работники образования региона – учителя, а также руководители городских и сельских общеобразовательных школ, которые стали победителями и лауреатами конкурсов профессионального мастерства.

С приветственным словом перед педагогами выступил председатель Воронежской областной Думы, глава попечительского совета Воронежского отделения Российского детского фонда Владимир Нетёсов. Он поздравил виновников торжества с профессиональным праздником и напомнил, что этот год для всей системы образования Российской Федерации является очень важным и ответственным.

– В 2019 началась реализация национального проекта «Образование», и наш регион активно включился в этот процесс. Из федерального бюджета получены гранты для осуществления 8 масштабных региональных проектов. В 63-х школах открылись так называемые «Точки роста» – образовательные пространства с цифровым оборудованием, которые способствуют не только обучению, но и раскрытию творческого потенциала школьников, – подчеркнул Владимир Нетёсов. – Но самое большое достижение, которое во многом стало возможным благодаря нацпроетку, это открытие в Воронежской области сразу 9 новых современных школ и 21 детского сада. И работа в этом направлении будет продолжена, ведь одна из главных задач на сегодня – повышение качества и конкурентоспособности воронежского образования.

Владимир Нетёсов поблагодарил всех работников образования региона за их работу по обучению и воспитанию молодого поколения. Он напомнил, что именно от сегодняшних учеников, а значит и их наставников зависит будущее Воронежской области и страны в целом.

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Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов наградил победителей и лауреатов регионального конкурса профессионального мастерства педагогов, носящего имя Народного учителя СССР, почетного председателя Воронежского отделения Детского фонда России Марины Игнатьевны Картавцевой.

Призерами стали Надежда Авдеева, воспитатель Бобровской школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и Наталья Солонына, учитель-логопед Острогожского центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям дошкольного возраста, а победителем – Марина Попова, учитель истории Борисоглебской школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

– Марина Игнатьевна более 20 лет возглавляла Воронежское отделение Детского фонда и помогала ребятам, которые оказывались в сложной жизненной ситуации. И этот конкурс, носящий ее имя, помогает сохранить педагогическое наследие Народного учителя СССР, – отметил Владимир Нетёсов. – Сегодня лауреатами конкурса стали достойные люди, педагоги, которые занимаются воспитанием и образованием детей в сельской местности. Поддержка малокомплектных школ также является одним из важных направлений госполитики в регионе, ведь наши дети должны получать достойное образование независимо от места жительства.

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Владимир Нетёсов сообщил, что в этом году из областного бюджета будут выплачивать премии молодым специалистам, которые отправятся на работу в школы с небольшой численностью учеников.

В церемонии чествования лучших педагогов региона принял участие и председатель Комитета по образованию, науке и молодежной политике облдумы Евгений Чертов. Он вручил лауреатам конкурса профмастерства Почетные грамоты и региональные гранты.

Всего материальное поощрение из облдбюджета получили более 30 сильнейших педагогов из Воронежа и 11 муниципальных районов области.